ثبت املاک فلسطینیها به نام یهودیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، این برای نخستین بار است که از سال 1967 ملکی برای یهودیان ثبت می شود. بر اساس مطالعات آموزشگاه تحقیقات قدس مساحت این شهر به 870 هزار متر مربع می رسد که 24 درصد آن از املاک وقفی است، 29 درصد املاک مسیحیان چون خانه و کلیسا، دیرها، 28 درصد املاک عربی و 19 درصد نیز در سیطره صهیونیستها قرار دارد.

نسیم آرزی مدیر شرکت توسعه منطقه یهودی در قدس وابسته به وزارت مسکن رژیم اشغالگر اسرائیل اظهار داشت: این ثبت از نظر قومی و تاریخی اهمیت بسیاری داشته است. از سخت ترین موانع ثبت املاک یهودی در قدس ارتباط بیشتر ساختمانها و مؤسسات به افراد مختلف بوده است، به طوری که مرزهای واضح و مشخصی میان املاک وجود نداشت. تاکنون 120 واحد املاک و مستغلات که از میان آنها 600 واحد در منطقه یهودی شامل آپارتمان و مؤسسات مختلف می شود، ثبت شده است.

روزنامه هاآرتس در گزارشهای خود آورده است پس از ثبت املاک و مستغلات در منطقه یهودی شرکت مذکور به ثبت ملک مناطق اسلامی اقدام می کند .

اخیرا صهیونیستها در قدس بسیاری از خانه های مسکونی فلسطینیها را تخریب کرده و حتی به آنها اجازه ساخت و ساز در شهر خود را نمی دهند. این در شرایطی است که جامعه بین المللی اقدامات صهیونیستها را از 40 سال پیش تاکنون نادیده گرفته است.

خلیل تفکحی مدیر اداره ای وابسته به شورای تحقیقات عربی اظهار داشت: صهیونیستها خطرناک ترین اقدام خود را در مقابل قدس انجام به آنها رنگ و بوی شرعی و قانونی می دهند. به طوری که بیشترین املاکی که ثبت شده املاک یهودیان که همان املات عربی وابسته است می باشد که صهیونیستها به آن نام عبری را نهاده است.

وی با اشاره به اینکه همانطور که صهیونیستها املاک را به نام یهودیان ثبت کرده اند، همه مستغلات فلسطینی را نیز ثبت می کنند تا صاحبان آن مجبور به ترک خانه های خود شوند، افزود: رژیم اشغالگر به صدور صدها مجوز ساخت و ساز واحدهای مسکونی برای یهودیان اقدام کرده تا مانع از ساخت و یا ترمیم و بازسازی منازل مسکونی مردم فلسطین در قدس شود.

بر اساس مصوبه های همایش صلح عربی در سال 2002، شرکت کنندگان خواستار آزاد سازی قدس اشغالگی شدند تا به عنوان پایتخت دولت فلسطین قرار گیرد که البته صهیونیستها به پایان بردن اشغال را به شدت رد و مسئله را با پیچیدگی بسیاری مواجه کردند.