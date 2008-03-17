واکاوی رفتار نامتعادل فرانسه سارکوزی در برابر فلسطینی ها و اسرائیل

رئیس جمهوری فرانسه در مراسم استقبال رسمی از شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی در کاخ الیزه، تاکید کرد فرانسه همواره دوست واقعی اسرائیل بوده و خواهد بود.



نیکلا سارکوزی، موجودیت نامشروع و غاصبانه رژیم صهیونیستی را به زعم خود حقی دانست که قابل مناقشه نیست.



وی گفت : من به حمایتهای خود از اسرائیل ادامه خواهم داد، همانطور که در دیدار از کشورهای عربی این کار را انجام دادم.



سارکوزی به رئیس رژیم اسرائیل اطمینان داد که امنیت تل آویو غیرقابل تردید است و پاریس همواره در کنار تل آویو خواهد ماند.



پرز، فرانسه را دوست واقعی صهیونیستها از زمان شکل گیری رژیم نامشروع اسرائیل قلمداد کرد.



پیش از شیمون پرز، ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی،30 مهر به فرانسه سفر کرد؛ وی در پاریس علاوه بر سارکوزی، با "فرانسوا فیون"، نخست وزیر،"برنارد کوشنر"، وزیرامور خارجه و نیز رهبران جامعه یهودیان فرانسه دیدار کرد که موضوع هسته ای ایران از مهمترین مسائل مورد بحث در این دیدارها بود؛ اولمرت با تقدیر از موضع خصمانه فرانسه در برابر ایران، خواستار ادامه فشارها و تحرکات خصمانه غرب و در راس آن، فرانسه علیه ایران شد.

ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در زمان انتخاب نیکلا در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، یک ساعت پس از اعلام خبر این پیروزی در تماسی تلفنی به سارکوزی تبریک گفت.

سارکوزی نیز درباره موضع خود نسبت به اسرائیل اظهار داشت : من دوست اسرائیل هستم و تل آویو می تواند بر دوستی من حساب کند.



رئیس جمهوری فرانسه نیز دی ماه گذشته به چند کشور منطقه خاورمیانه سفر کرد و در دیدار با مقامهای این کشورها، حمایت آشکار خود از رژیم صهیونیستی را اعلام و رهبران عرب را برای عادی کردن روابط با این رژیم نامشروع ترغیب کرد.

سارکوزی با پذیرفتن پرز و پیش از وی، اولمرت در کاخ الیزه و فشردن دستان سران رژیم اشغالگر قدس به گرمی، به نخست وزیر و رئیس رژیم صهیونیستی برای مقابله با برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و سنگ اندازی در برابر آن قول همکاری می دهد.

حمایت آشکار و نامحدود فرانسه از صهیونیستهای غاصب به حدی است که می توان پاریس را "خانه دوم" صهیونیستها و آمریکایی ها در جهان به شمار آورد.

کاخ الیزه و کاخ سفید هنوز نتوانسته اند این ادعای واهی را که چگونه ایران با وجود تاکید آژانس بر نبود انحراف در برنامه هسته ای آن از مسیر صلح آمیز، می تواند تهدیدی برای جهان به شمار آید، اثبات کنند تا نشان دهند تنها چیزی که برای آنها اهمیت دارد؛ منصرف شدن ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران از حقوق هسته ای خود است.



سارکوزی چنان در حمایت از رژیم صهیونیستی،گوی سبقت را از آمریکا ربوده است که این عملکرد با توجه به جنایتهای مستمر صهیونیستها علیه ملت فلسطین حتی با انتقاد افکارعمومی فرانسه روبرو شده است.



البته وی برای اینکه وانمود کند از فلسطینی ها هم حمایت می کند؛ به ابراز تاسف ظاهری از تشدید محاصره ظالمانه نوار غزه بسنده کرد و سیاست دوگانه خود را در برابر مسئله فلسطین به تبعیت از جرج بوش دنبال می کند.



رئیس جمهوری فرانسه دوم آبان در سفر به مغرب بر دوستی با آمریکایی ها بدون اطاعت محض از سیاست آنان و همچنین حمایت از رژیم صهیونیستی تاکید کرد.



سارکوزی برای القای این ادعا که هوادار فلسطینی ها نیز هست، مدعی شده بود: اینکه من دوست آمریکایی ها هستم دلیل آن نیست که تمام سیاست های آنان را قبول کنم و همچنین اینکه من از امنیت اسرائیل دفاع می کنم دلیل آن نیست که به حق فلسطینیان در داشتن یک کشور بی اعتنا باشم.

انفعال فرانسه سارکوزی در برابر آمریکا و اسرائیل



دیدار دوستانه نخست وزیر و رئیس رژیم صهیونیستی با رئیس جمهوری فرانسه، سخنان خصمانه مقامهای فرانسوی علیه جمهوری اسلامی ایران و دنباله روی کورکورانه سارکوزی از آمریکا در پیشبرد اهداف و برنامه های خصمانه علیه تهران، شواهدی هستند که نشان می دهند فرانسه به عنوان یکی از قدرتهای عمده اروپا، دیگر سیاستهای مهم آمریکا و اسرائیل را به چالش نخواهد کشید.



یکی از برجسته ترین ویژگی های سیاست خارجی دولت جدید فرانسه،نزدیکی آن به سیاستهای دولت آمریکاست و نیکلا سارکوزی از زمان نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری تمایل خود را برای برقراری روابط بهتر و گسترده تر با واشنگتن اعلام کرد.

دراین زمینه مقامهای فرانسوی نیز هیچ ابایی از نقد سیاستهای حکومت قبلی فرانسه به رهبری ژاک شیراک ندارند؛ حتی اگر رئیس جمهوری فعلی موقعیت برجسته ای در دولت قبلی داشته است. در سفر اخیر برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه به واشنگتن، وی به صراحت اعلام کرد که سیاست خارجی فرانسه دیگر ضد آمریکایی نیست.

این موضع بدین معناست که دولت جدید فرانسه به عنوان یکی از قدرتهای عمده اروپا، دیگر سیاستهای مهم و اساسی آمریکا و اسرائیل را به چالش نخواهد کشید.



سیاست جدید فرانسه برای رهبران آمریکا از ارزش بسیار بالایی برخوردار است؛ جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا فراموش نکرده است که از پیش از آغاز جنگ عراق در سال 2003 میلادی تا چندی پیش تا چه حد با سیاستهای الیزه در زمینه عراق با مشکل روبرو بود.

به غیر از موضوع عراق، سیاست خارجی ژاک شیراک رئیس جمهوری سابق فرانسه در برخی زمینه ها از جمله در اروپا به عنوان مانع بزرگی در برابر آمریکا عمل می کرد.



بر این اساس، انتخاب سارکوزی به ریاست جمهوری فرانسه به عنوان یک پیروزی بزرگ برای کاخ سفید قلمداد شد.

برخی صاحبنظران بر این عقیده اند که سارکوزی جا پای "تونی بلر" نخست وزیر سابق انگلیس خواهد گذاشت و حامی و توجیه کننده سیاستهای آمریکا خواهد بود.

البته این مقایسه برای دولت فرانسه چندان خوشایند نیست. کوشنر ادعا کرده است که وجود روابط خوب بین پاریس و واشنگتن به این معنا نیست که ما در توافق کامل درباره همه موضوعات هستیم.

به هرحال از دید برخی تحلیلگرایان، همکاری جدید آمریکا و فرانسه آغاز یک حرکت جدید در روابط بین الملل به شمار می رود.

دلایل چرخش در سیاست خارجی فرانسه



اکنون پرسش این است که چه انگیزه ای سبب چرخش در مواضع فرانسه نسبت به آمریکا شده است.؟

اگرچه مرور زمان پاسخ این پرسش را روشن خواهد کرد، اما می توان گفت که ایفای نقش جدید در اروپا به عنوان یک قدرت درجه اول، منافع فرانسه در لبنان،همکاری تجاری با آمریکا و داشتن روابط بر مبنای همکاری و نه رقابت با تنها ابرقدرت جهان که منافع بسیاری برای فرانسه به دنبال دارد؛ از جمله انگیزه های الیزه برای نزدیک شدن به آمریکا به شمار می رود.

حال در چشم انداز این همکاری جدید، پاریس موضع خود را درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران تغییر و حتی به جنگ علیه تهران اشاره کرده است.

کوشنر در اظهارات اخیر خود مواضع جنگ طلبانه فرانسه علیه ایران را افشا کرد و مقامهای کاخ سفید از این گرایش ضد ایرانی فرانسه نیز استقبال کرده و آن را مبنایی برای تحرکات خود در شورای امنیت قلمداد کرده اند.



"کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا نیز در یک نشست خبری گفته است که هیچ اختلافی بین پاریس و واشنگتن درباره نگرش به وضعیت در ایران وجود ندارد.



دولت فرانسه در ادامه برای نشان دادن وفاداری خود به آمریکا به شرکتهای خود به ویژه در زمینه انرژی فشار وارد کرده تا از همکاری تجاری با ایران خودداری کنند.



معمای حمایت بی سابقه سارکوزی از اسرائیل



24 مهر ، روزنامه فیگارو پرده از ارتباط پنهانی رئیس جمهوری فرانسه با رژیم صهیونیستی برداشت و بر اساس یک نامه ارسالی برای پلیس فرانسه، نوشت : نیکلا سارکوزی جاسوس رژیم اسرائیل در فرانسه بوده است .



به نوشته این روزنامه، پلیس قضایی فرانسه درباره یک نامه الکترونیکی ارسال شده در دوران مبارزات انتخابات ریاست جمهوری برای یکصد نفر از مسئولان پلیس فرانسه مبنی بر اینکه رئیس جمهوری برگزیده جاسوس شماره چهار رژیم صهیونیستی است، تحقیق می کند.



به گزارش مهر، بر اساس این نامه، افرادی همچون بالکانی، للوشه، دوودیان، آشلیمن و نیکلا سارکوزی از جاسوسان سازمان موساد در فرانسه معرفی شده اند.

این نامه ناشناس با تیتر "نفوذ موساد اسرائیل در حزب حاکم فرانسه" می افزاید که نیکلا سارکوزی ، جاسوس شماره چهار موساد در فرانسه است.

دراین نامه آمده است : دولت مناخیم بگین در سال 1978 میلادی بر نفوذ به داخل حزب شارل دوگل تاکید کرد تا دولت فرانسه به یک دوست برای اسرائیل تبدیل شود. در این راستا سه شهروند فرانسوی برای این مسئله برگزیده شدند: پاتریک بالکانی، پاتریک دوودیان و پیئر للوشه که بالکانی به عنوان رئیس این گروه در سال 1983 سارکوزی جوان را به عنوان نفر چهارم این گروه برگزید.

نفر پنجم نیز در سال های 90 میلادی به نام مانوئل آشلیمن انتخاب شد. آشلیمن مشاور شهردار شهر آسنیئر بود. وی وظیفه داشت تا تماس های خود را با ایرانیان مقیم فرانسه تقویت کند. ایرانیان اکثر شهروندان شهر اسنیئر را تشکیل می دادند.

مقامهای پلیس فرانسه کشف کرده اند که این نامه از یک کافی نت در شهر "وال دواز" ارسال شده است. در این محل، ناشناس بودن کار بسیار آسانی است، زیرا نه نیازی به کارت شناسایی برای استفاده از دستگاه های رایانه است و نه اینکه دوربینهای فیلمبرداری مخفی کار گذاشته است.

سارکوزی وحمایت از تشکیلات خودگردان



رئیس جمهوری فرانسه که حمایتهای بی حد و حصرش از اشغالگران سرزمین فلسطینی ها، سبب تمجید وتحسین کاخ سفید از وی شده است؛ در تلاش برای تضعیف دولت منتخب و مردمی حماس، روز 17 دسامبر میزبانی کنفرانسی با حضور 90 کشور و نهاد و سازمان بین المللی را هدف حمایت از تشکیلات خودگردان به ریاست ابومازن به سفارش آمریکا برعهده داشت .

حاضران در این کنفرانس متعهد شدند که مبلغ هفت میلیارد و 400 میلیارد دلار با هدف حمایت مالی لازم برای تشکیل کشور فلسطین و حمایت سیاسی از تلاشهای صلح، به تشکیلات خودگردان فلسطین کمک کنند.

سارکوزی در رکاب صهیونیستها



سیاستهای نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه( که پس از رفتن ژاک شیراک بر کاخ الیزه تکیه کرد) به ویژه در زمینه خارجی و منطقه خاورمیانه، انتقادهای زیادی در محافل داخلی و خارجی فرانسه به دنبال داشته است؛ این امر سبب انتقادهای زیادی در محافل داخلی و خارجی فرانسه نسبت به سیاست خارجی سارکوزی و تیم همراهش به ویژه در حوزه خاورمیانه صورت گرفته، اما کاخ الیزه همچنان بر ادامه رویکرد پر انتقاد خود پافشاری می کند و همین امر سبب شده که سیاست خارجی پاریس با چالشهای جدی روبرو شود.

به گزارش مهر، پیروزی نیکلا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه سال گذشته احتمال تغییر در سیاست خارجی این کشور به ویژه درخاورمیانه را به بحثی جهانی تبدیل کرد. سارکوزی پیش از این، "تونی بلر" نخست وزیر سابق انگلیس را الگوی مناسبی از یک رهبر سیاسی توصیف می کرد، الگویی که وی در هشت ماه ریاست خود درصدد بوده تا آن را در فرانسه نیز در پیش بگیرد.

ایهود اولمرت نخست وزیر و شیمون پرز رئیس رژیم اشغالگر قدس از پیروزی سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به گرمی استقبال کردند و وی را "دوست اسرائیل" نامیدند.

آنچه به ویژه سبب جلب توجه رئیس رژیم صهیونیستی به سارکوزی شد؛اظهارات رئیس جمهوری فرانسه درباره خاورمیانه در نطق پیروزی او بود. نزدیک شدن بیش از حد سارکوزی به رژیم اسرائیل در حالی صورت گرفته است که وی تلاش می کند در ظاهر اینگونه وانمود کند که از مسئله فلسطین و تشکیل دولت مستقل حمایت می کند که به اعتقاد تحلیلگران، پاریس در هر حال به ایجاد توازن بین منافع اعراب و اسرائیل نیاز دارد.

سارکوزی قصد دارد ثابت کند که فرانسه و آمریکا با هم متحد هستند. از دیگر ویژگى هاى مشترک وى با دولتمردان آمریکا، حساسیت منفى و بدون دلیل به ایران به ویژه در مسئله هسته اى است، بنابراین سیاستهاى سارکوزى در این رابطه درست همانند سیاستهاى آمریکا و رژیم اسرائیل است.

دوگانگی مواضع فرانسه در برابر مسئله فلسطین

با وجودی که افکارعمومی جهان حتی در غرب که اخبار و حقایق خاورمیانه و سیاستها و اقدامات توسعه طلبانه و جنایتهای جنگی به شدت در رسانه های غربی سانسور می شود؛ اما با این حال آنها جنایتهای وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه ملت بی دفاع فلسطین به ویژه در غزه را محکوم کردند، اما سران کشورهای غربی و در راس آنها فرانسه، این جنایتها را با این توجیه بی اساس که "اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند"، تایید کردند.

همچنین در پی تصمیم رژیم صهیونیستی برای احداث 307 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس، رئیس جمهوری فرانسه که هرگز، اقدامات توسعه طلبانه و جنایتهای رژیم صهیونیستی را نکوهش نکرده؛ درمسئله جنجال برانگیز توسعه شهرکهای صهیونیست،تنها به انتقاد ظاهری از این رژیم بسنده کرد.

البته سارکوزی، نهم دی ماه در قاهره در نشستی در سفارت فرانسه در قاهره گفت که زمان آن رسیده است تا به مناقشه اعراب و رژیم اسرائیل و به درگیریهایی که بیش از 60 سال ادامه دارد پایان داده شود، البته اشاره ای به این نکرد که برقراری صلح عادلانه با وجود جانبداری آشکار غرب به ویژه آمریکا و فرانسه از اشغالگران قدس و بی اعتنایی آنها به رای و نظر بخش عمده ای از ملت فلسطین و گروههای مقاومت و محاصره غیرقانونی دولت منتخب و قانونی حماس و نوار غزه چگونه امکان دارد.

سارکوزی خبر داد که در بهار آینده برای دیدار با سران اسرائیل به فلسطین اشغالی سفر خواهد کرد.



روابط سارکوزی با موساد و لابی صهیونیستی در فرانسه



آذر ماه گذشته،یکی از وزیران دولت الجزایر، نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه را یک فرد صهیونیست خواند تا بار دیگر بحث و جدلها درباره ماهیت رئیس جمهوری فرانسه و رویکرد این کشور در برابر مناقشات اسرائیلی- فلسطینی بالا بگیرد.



به گزارش مهر،"محمد شریف عباس" از وزیران کابینه الجزایر، در روزنامه الاخبار این کشور گفته بود سارکوزی به کمک لابی یهود که بر اقتصاد و صنعت فرانسه سلطه دارند، توانسته به سمت ریاست جمهوری این کشور برسد.

لابی صهیونیستی در فرانسه

گرچه اظهارنظرها درباره نفوذ لابی صهیونیستی در فرانسه همیشه با واکنشهای نامربوطی از جمله به عنوان اظهارات ضد یهودی و نژاد پرستانه محکوم می شود، اما نفوذ این اقلیت قدرتمند در سیستم مالی، اقتصادی و صنعتی آن کشور چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.

درباره نفوذ این گروه 700 هزار نفری در فرانسه همین بس که تمام روسای جمهوری فرانسه تاکنون این مسئله را وظیفه خود می دانند تا به طور مرتب با این گروه دیدار کنند، اما چنین روندی نسبت به 6 میلیون مسلمان این کشور تاکنون دیده نشده است.

وجود سازمانهایی مانند "شورای نمایندگی تشکلهای یهودی فرانسه" موسوم به "کریف"، "بی تار"، "اتحادیه دانشجویان یهودی فرانسه"، "انجمن فرانسه- اسرائیل"، "سازمان اصلاح کار" و دیگر نمایندگان قدرتمند که خود را به رژیم اسرائیل بیش از فرانسه وفادار می دانند سبب شده است تا این اظهارات کاملا با واقعیتها مطابقت داشته باشد، و اظهاراتی که پیشتر درباره انتخاب "برنار کوشنر" وزیر امورخارجه فرانسه نیز در مورد حمایت این اقلیت قدرتمند و تاثیر آن در انتخاب وی بود، نیز به تقویت این اظهارات و درستی آن کمک می کند.

همچنین اظهارات تند سارکوزی و کوشنر بر ضد مسلمانان و حمایت نامحدود آنها از رژیم صهیونیستی سبب شده است تا این فرضیه که رئیس جمهوری فرانسه نماینده یک اقلیت قدرتمند است و ریاست "کیش مسلکی" دارد، تقویت شود.

"جهان مصطفى" یک نویسنده عرب در این باره گفته است : ریشه های یهودی نیکلا سارکوزی 52 ساله بر هیچ کس پوشیده نیست، اما چیزی که غیر منتظره است، تندرویهای او درباره اثبات وفاداری به اسرائیل چه در اظهاراتش و یا در اسناد محرمانه ای بود که همکاری او با موساد را فاش می کند.

سارکوزی که پدرش از یهودیان مجارستان و مادرش از مسیحیان فرانسه است، از سال 2002 تا سال 2004 سمت وزارت کشور فرانسه را بر عهده داشت و پیش از بازگشت دوباره به این سمت(2005 تا 2007)، به مدت دو سال وزیر دارایی فرانسه بود و چندی پیش نیز با کسب 2/53 درصد آراء به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شد.

وی در 23 اکتبر سال گذشته میلادی، در اظهاراتی تحریک آمیز نسبت به اعراب و مسلمانان مدعی شد که تأسیس رژیم اسرائیل "معجزه قرن بیستم" است و علاوه بر آن حمایت خود از رژیم اسرائیل در مقابله با ایران را اعلام و تاکید کرد که امنیت اسرائیل "خط قرمز" است که تجاوز از آن پذیرفتنی نیست، اظهارات وی حتی در این حد نیز منحصر نشد، بلکه روزنامه عبری"جروزالم پست" به نقل از سارکوزی نوشت که وی در دیدار با ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی با حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان مخالفت کرده و فلسطین را سرزمین یهودیان دانسته است.

ناظران سیاسی معتقدند که این اظهارات نشان دهنده تغییر اساسی مواضع فرانسه در رابطه با مسئله فلسطین است که پیش از این تا حدودی در رابطه با این مسئله متعادل تر بود.

سارکوزی جاده صاف کن "موساد"

اما آنچه که توجه همه را جلب می کند این است که این اظهارات نژادپرستانه سارکوزی چند روز پس از آن ایراد شد که روزنامه"لوفیگارو" فرانسه در نیمه اکتبر سال گذشته میلادی فاش کرد زمانی که اسرائیل می خواست به درون حزب"اتحاد برای جنبش مردمی" حاکم در فرانسه نفوذ کند؛ سارکوزی از برجسته ترین افرادی بود که موساد توانست وی را برای این منظور به کار گیرد.

به نوشته این روزنامه پلیس فرانسه اخیرا پرونده تحقیقی را درباره پیام عجیبی که در ماه مارس گذشته از طریق ایمیل به بیش از 100 مسئول ارشد پلیس فرانسه ارسال شده، گشوده است . در این پیام آمده است که سارکوزی مزدور موساد است این پیام همچنین حاوی اطلاعاتی است که نشان می دهد سارکوزی بنا به پیشنهاد "مناخیم بگین" نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی که دستوراتی را در سال 1978 به سازمان جاسوسی اسرائیل"موساد" ارائه می داد؛ برای نفوذ به درون حزب حاکم فرانسه با هدف تغییر آن به حزب هم پیمان اسرائیل انتخاب شده است و مسئولیت این مأموریت به "رافی ایتان" رهبر جاسوسان اسرائیلی محول شده است.

سارکوزی دشمنی خود با اعراب و مسلمانان را در همان مبارزات انتخاباتی نشان داد و در تاریخ 2 سپتامبر 2006 مدعی شد که حزب الله یک جنبش"تروریستی" است و گفتگو با جنبش حماس نیز که اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد، اشتباه فاحش است.

وی همچنین تاکید کرد که امنیت اسرائیل قابل سازش نیست و این اظهارات بر خلاف مواضع رؤسای جمهوری قبلی فرانسه بود. همه اینها حکایت از آن دارد که هیچ تغییری در مواضع وی دربرابر مسلمانان واعراب فرانسه در مقایسه با زمانی که وزارت کشور فرانسه(2002 تا 2007) را بر عهده داشت، و سرکوب اعراب و مسلمانان فرانسه را دنبال می کرد، ایجاد نشده است.

گذشته از همه این اقدامات، سارکوزی همچنین در زمان عهده داری وزارت کشور فرانسه، با وضع قانون جدیدی تحت عنوان "مهاجرت گزینشی" محدودیتهای شدیدی را برای جلوگیری از مهاجرت اعراب و مسلمانان در فرانسه اعمال کرد.

واکاوی نگرانی های سران الیزه درباره موجودیت نامشروع رژیم صهیونیستی

به گفته تحلیلگران مسائل بین المللی، رژیم صهیونیستی برآن است تا با زدن برچسب آنتی سیمیتیزم یا یهودی ستیزی به کشورهای اروپایی و شهروندان این کشورها علاوه بر اینکه آنها را در زمره نژاد پرستان‌ قرار داده و به عنوان وارثان حکومت ناسیونال سوسیالیست آلمان نازی نام برده، ضمن تحقیرو باج خواهی، آنها را با سیاستهای خود همراه نماید.

ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی 29 خرداد 85 از یهودیان فرانسه خواسته بود، به خاطر آنچه دورنمای احیای یهود ستیزی (آنتی سیمیتیزم) نامید، بچه‌ها‌ی خود را برای فرانسه و مهاجرت به فلسطین اشغالی تشویق کنند.

پیشتر نیز آریل شارون نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی که گفته می شود از دو سال پیش همچنان در کما به سرمی برد؛از یهویان فرانسه خواسته بود تا برای در امان ماندن از اقدامات یهود ستیزانه در فرانسه به فلسطین اشغالی مهاجرت کنند که این درخواستها با واکنش بسیارتند فرانسه روبرو شد و برای مدتی روابط دوجانبه را تحت الشعاع خود قرار داد و سبب سردی روابط و نیز کشمکش میان تل آویو و پاریس شد.

ایهود اولمرت خطاب به یهودیان فرانسه با توجیه اشغال غیرقانونی فلسطین توسط صهیونیستها مدعی شده بود: شما کشور دیگری ندارید؛ تنها یک کشور وجود دارد و آن اسرائیل است؛ کشور تمام یهودیان، برای بچه‌ها‌ی ما و برای نوه‌ها‌ی ما است.

مسئله یهودی ستیزی مسئله ای است که از دیرباز در اروپا به ویژه در فرانسه از دستاویزهای مهم مقامهای رژیم صهیونیستی برای جلب جامعه یهودی 700 هزار نفری در این کشور بوده است و برای این منظور مقامهای این رژیم مدام طی سفرهای خود این موضوع را به عنوان یکی از مسائل مهم مطرح می‏کنند.

اولمرت درسفر خود علاوه بر چنین اظهاراتی در بین جوامع یهودی، در دیدار خود با سیاستمداران فرانسه، تلاش کرد تا حساسیت دولتمردان فرانسه را برای درخواستهای خود از جامعه یهودی همانند آنچه در پی درخواست شارون رخ داد، کمتر کند.

اولمرت از ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه به سبب مبارزه با آنچه وی یهودی ستیزی خواند، تشکر کرد.

از زمانی که "شارل دوگل" رئیس جمهوری وقت فرانسه پس از جنگ 1967 اعراب و اسرائیل سیاست بی طرفی را در برابر جنگ و خودداری از فروش سلاح به طرفین درگیردر پیش گرفت؛ تکیه کلامی در سیاست خارجی فرانسه برجسته شد که سیاست فرانسه دفاع از موجودیت و امنیت رژیم اسرائیل است؛ یعنی فرانسه به عنوان کشوری که تجهیزات مورد نیاز برای برنامه هسته ای نظامی وهواپیمای جنگی اسرائیل و تجهیزات نظامی این کشور را پیش از جنگ 1967 تامین می کرد؛ زمانی که تصمیم گرفت برای جلوگیری از عقب افتادگی صنعتی خود درمقایسه با دیگر کشورهای اروپایی به منابع انرژی قابل اطمینانی در خلیج فارس تکیه کند به تعدیل سیاستهای خود درحمایت از اسرائیل پرداخت و سیاست تکرارحمایت ازموجودیت و امنیت اسرائیل را از آن زمان تا کنون پیشه خود کرده است.

از آن زمان تا کنون رژیم صهیونیستی با تکیه اصولی بر حمایت آمریکا، به رفتار فرانسه با دیده تردید می نگریست و به یاد داریم که اوج این تردیدها به اختلافاتی میان طرفین درباره مسائل خاورمیانه منجر شد که روابط فرانسه و اسرائیل را بارها با شکنندگی های جدی روبرو کرد. ژاک شیراک رئیس جمهوری سابق فرانسه نیز درحالی که به احیای سیاستهای عربی فرانسه پرداخته بود؛ از موجودیت و امنیت اسرائیل حمایت می کرد و اسرائیل این موضع فرانسه را مضحک می خواند و آریل شارون نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی که بارها خواستارمهاجرت یهودیان فرانسه به فلسطین اشغالی شد،زیرا از نظر وی، یهودیانی که در فرانسه شهروند این کشورهستند، امنیت ندارند چه برسد به اینکه فرانسه بخواهد به حمایت از موجودیت و امنیت اسرائیل بپردازد،بنابراین بهتر است ابتدا، فرانسه امنیت شهروندان خود را تامین کند.

روی کار آمدن نیکلا سارکوزی و تمایلات صهیونیست گرایانه وی، سبب بروز نگرانی شدیدی در جهان عرب و اسلام شد، هدف سارکوزی برای حمایت بیشتر از رژیم صهیونیستی، نزدیکی به آمریکا و ایفای نقش موثرتر در منطقه خاورمیانه و صحنه بین المللی بود. سارکوزی افتخار داشت که وی را لایی یهود خطاب کنند.

وی نیز با آنکه ایرادهایی به سیاست منطقه ای خارجی فرانسه وارد می کرد و اعتقاد داشت که باید مسائل تنش انگیز در روابط اسرائیل و فرانسه را کم و حذف کرد، اما همان اصول سنتی فرانسه را درباره رژیم اشغالگر قدس تکرار کرد : حمایت از موجودیت و امنیت اسرائیل.

زمانی یک شخصیت یهودی فرانسوی در توصیف اینکه چرا اسرائیل این میزان درباره موجودیت و امنیت خود نگران است و این نگرانی را به اصول سیاست خارجی دیگر کشورهای غربی تبدیل کرده، گفته بود که در اسرائیل یک بیماری روحی دسته جمعی و یک پارانویای قومی (paranoia همه دشمن پندارانه؛ به همه بدگمان بودن) وجود دارد که از زمان تشکیل رژیم نامشروع اسرائیل تاکنون بسیارتشدید شده است.

تحلیلگران بر این باورند : این بیماری(پارانویا) به این خاطر بروز نموده که رژیم صهیویستی پایه های تشکیل دولت خود را در میان دشمنان تاریخی، دینی و سیاسی بنیان گذاشت و به این طریق خود را درمیان دشمنان محصور و منزوی کرد، بنابراین یا باید دشمنان خود را مقهور می کرد که این نیازمند حمایت قدرتهای بزرگ بود و یا بنای دوستی و صلح با آنان را می گذاشت که این امر ممکن نبود، زیرا میلیونها فلسطینی آواره و بی سرپناه وجود داشتند که توسط آنها از شهر و دیار خود تبعید شده بوند و باید به حال آنها فکری کرد، بنابراین رژیم اسرائیل ترجیح داد تا این دشمنی را آنقدرطولانی کند که حداقل دونسل از فلسطینی های زمان تاسیس رژیم اسرائیل گذشته باشد و آنها در دشمنی با رژیم صهیونیستی خسته شده و کاملا این واقعیت برایشان مسجل شود که اسرائیل از بین رفتنی نیست و فلسطین احیا نخواهد شد.

پاشنه آشیل استراتژی صهیونیستها آن است که کسی یا کسانی تابوی شکست ناپذیری اسرائیل را درهم بشکند و ثابت نماید که می توان امنیت اسرائیل را برخلاف آنچه خود آنها و حامیانشان تصورمی کنند، به راحتی گرفت. اگر پارانویای سیاسی صهیونیزم و حساسیتهای روانی آنها را نیز در اینجا در نظر بگیریم؛ خواهیم دید که سخن گفتن درباره اینکه اسرائیل از بین رفتنی است یا اسرائیل به پایان خط رسیده و یا چرا باید این رژیم نامشروع در خاورمیانه و در قلب فلسطین تشکیل شود؛چه اندازه برای آنها خطرناک و حساس است؟

صهیونیستها در کنار این از نوعی هیستری خطرناک و یک درد روحی بزرگ رنج می برند که مسبب این درد و حساسیت شدید روانی، کشورهایی چون آلمان و فرانسه هستند. موضوع این آلرژی روانی، خطر از بین رفتن یهودیان توسط نژادپرستان ضد یهودی است که ایده آنها در میان کشورهایی چون آلمان و فرانسه هنوز پس از پایان جنگ جهانی دوم به صورت مشهود وجود داشته و آزار دهنده است.

امروز در فرانسه، یهودی ستیزی یک پدیده شایع است که منشاء آنها صرفا ضدیت مسلمانان این کشور با عقاید صهیونیستی نیست، بلکه خود فرانسویان نیز یهودی ستیز هستند و هنگامی که با هم درباره مسئله ای مناقشه می کنند؛ همدیگر را یهودی کثیف می خوانند.

فرانسوی ها و آلمانی ها برای آنکه نشان دهند که چنین پدیده ای امر رایجی در میان آنها نیست؛ به تعرفه های بی موقع و خارج از معمول از یهودیان می پردازند و یا در تکریم و تمجید آنها به واسطه ظلمی که به زعم آنها بر یهودیان رفته، نمایشگاه آثار و اسناد یهودی ستیزی می گذارند و یا شخصیتهای سیاسی یهودی را در امر کشورداری خود به کارمی گیرند. شاید دانستن این نکته جالب باشد که هر سال از سوی شورای نمایندگان یهودی فرانسه (موسوم به کریف) ضیافت شامی ترتیب داده می شود که تمام مقامهای اجرایی و سیاسی فرانسه از نخست وزیر تا مسئولان رده پایین شهری برای حضور در آن دعوت می شوند و نمایندگان یهودیان فرانسه در این مراسم به انتقادهای شدید ازمسئولان سیاسی فرانسه درباره استیفا نکردن کامل حقوق شهروندی خود می پردازند.

در حقیقت، این مراسمی برای تخلیه روحی و بازگشایی عقده های روانی است،بنابراین برخی می گویند این احساس شرمندگی در میان فرانسوی ها نسبت به پدیده تبعید، آزار و نسل کشی یهودیان است که مانع از آن می شود که هرگونه سخنی درباره سست و اغراق آمیز بودن و یا بزرگنمایی کشتار(که از آن به هولوکاست یاد می کنند) و آزار یهودیان را برنتابند و به آن واکنش نشان دهند،زیرا به این طریق خود را موجه نشان داده و تفاوت نسل خود را با نسلهای نژاد پرست قبلی شان به رخ مقامهای رژیم صهیونیستی می کشند.

فرانسه به عنوان کشوری که در پی "انقلاب فرانسه" خود را مهد آزادی بیان،عقیده و رعایت حقوق بشر می داند درباره هر آنچه مربوط به یهودیان و رژیم اسرائیل باشد؛ سازش ناپذیر ظاهرمی شود. گویی انتقاد ازرژیم اسرائیل، معیارهای متفاوتی از سایر انسانها،دولتها و واحدهای سیاسی دارد و صهیونیزم و رژیم اسرائیل یک واحد استثناء درجهان معاصر هستند و نباید و نمی توان ، از آنها انتقاد کرد و یا هر انتقادی از اسرائیل به نابودی آن و ناامنی این رژیم می انجامد! بدون آنکه قصد اهانتی در بین باشد باید گفت این گونه رفتارها ناشی از نبود تعادل روحی و رفتاری در میان صهیونیستها و برخی کشورهای غربی است که خود در یهود ستیزی، سابقه بلند و ید طولانی داشته اند.

از طرف دیگر فرانسوی ها برای حمایتهای افراطی خود از رژیم صهیونیستی، ملاحظات و برنامه ریزی های حساب شده ای نیز دارند. تا زمانی که ژاک شیراک در الیزه بود .هر اقدام وی در نزدیکی به جهان عرب از چشمان صهیونیزم جهانی و مقامهای اسرائیلی دور نبود و فرانسه باید تاوان حمایتها و نزدیکی های خود را به اعراب می پرداخت.

مثلا اگر طرح ساخت راکتور اتمی توسط فرانسه برای برای مصر که در همسایگی فلسطین اشغالی است و یا ساخت نیروگاههای اتمی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مطرح می شد، اسرائیل قطعا این را نوعی تهدید امنیتی برای خود تلقی می کرد، زیرا این میزان نزدیکی به اعراب توسط فرانسه، موازنه قدرت را به ضرر برتری اسرائیل در منطقه برهم می زند؛علاوه بر آن اگر اسرائیل درصدد حمله نظامی به نیروگاههای اتمی ساخته شده در منطقه برآید،پیامدهای آن از جمله تشعشعات هسته ای این نیروگاهها، تمام منطقه و خود اسرائیل را نیز در بر می گیرد.

مثلا تصورنمایید فرانسه بخواهد برای رفع نیازمندی های شدید دولت آینده فلسطینی به مسئله انرژی در نوار غزه، نیروگاه اتمی بسازد؛ در این صورت آیا اسرائیل از این امر احساس امنیت خواهد کرد؟ آیا در رویه اسرائیل که نیروگاه هسته ای ساخت فرانسه در راق (اوسیراک) را در سال 1981 هدف حمله قرار داد، تغییری حاصل شده و یا اینکه روی کارآمدن سارکوزی، میزان تسامح اسرائیل را بالا برده است؟

به نظر می رسد که جانبداری همه جانبه فرانسه از رژیم اسرائیل سبب شده تا فرانسه قراردادهای ساخت نیروگاههای هسته ای و نیز فروش تسلیحات را با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ارزش میلیاردها دلار امضا کند. به موازات این، فرانسه تلاش می کند تا دشمنی اعراب و اسرائیل را تبدیل به دشمنی مشترک آنان علیه ایران کند یعنی از طرفی خواهان ایجاد پایگاه نظامی در امارات می شود و وزیردفاع این کشور در منطقه از نقش بی ثبات کننده برنامه های هسته ای ایران برای منطقه سخن می گوید تا به آنها سلاحهای فرانسوی را بفروشد و از طرف دیگر با سرسختی دربرابر مواضع ایران در قبال اسرائیل می خواهد نشان دهد که در کنار اسرائیل است و نزدیکی وی به اعراب نوعی سوء استفاده از گرمتر شدن روابط با اسرائیل نیست و حاضر است در این راستا هزینه نیز پرداخته کند!

بنابراین در واکنش به سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در بوشهر که در تقبیح جنایتهای رژیم صهیونیستی در نوار غزه این نکته را بیان کرده بود که اسرائیل با این اقداماتش ،آخرین نفسهایش را می کشد و این رژیم به پایان خط رسیده ، سفیر ایران را احضار می کند. مسئله ای که هیچگونه بوی تهدیدی برای امنیت و موجودیت اسرائیل از آن به مشام نمی رسد مگر آنکه مبنای احساس تهدید نسبت به موجودیت و امنیت اسرائیل را همان تحلیلهای روانشناسانه و نداشتن تعادل روحی و رفتاری قرار دهیم.

فرانسه در توجیه اقدامات نامتعادل خود می گوید که رژیم اسرائیل یک عضو سازمان ملل متحد است که نباید موجودیت و امنیت آن را زیر سئوال برد. سئوال این است که این رژیم به اصطلاح عضو سازمان ملل متحد چه میزان برای این سازمان، ارکان آن (از جمله مجمع عمومی و شورای امنیت) و مصوبات و قطعنامه های آن احترام قائل بوده و یا پایبندی خود را به آنها نشان داده است؟ این امر را می توان از سال 1967 تا کنون مورد ارزیابی قرار داد.در این رابطه سئوالات متعددی قابل طرح است.

اینکه رژیم صهیونیستی تا چه اندازه حق حاکمیت کشورهای منطقه را رعایت نموده؟ چه اندازه به طرحهای صلح پایبندی داشته و چه اندازه اجازه داده تا سازمان ملل متحد اقدامات بشردوستانه و مداخلات قانونی در کنترل فجایعی که این رژیم در طول سالهای تلاش برای تثبیت خود از زمان تاسیس تا کنون ایجاد کرده، انجام دهد؟ و بالاخره اینکه چندین قطعنامه شورای امنیت به نام اسرائیل وتو شده است؟

تحلیلگران این سئوال اساسی را مطرح می کنند که فرانسه چه اندازه نسبت به حقوق همسایگان رژیم صهیونیستی که آنان نیز عضو سازمان ملل متحد هستند، حساسیت دارد؟ در جریان جنگ سی و سه روزه رژیم صهیونیستی در سال 2006 علیه لبنان که به رسوایی ایهود اولمرت بر اساس گزارش وینوگراد(کمیته بررسی دلایل شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه علیه لبنان) منجر شد فرانسه و آمریکا که خواهان خلع سلاح حزب الله بر اساس قطعنامه های شورای امنیت و از جمله قطعنامه 1559 شده بودند؛ تنها زمانی حاضر به تنظیم قطعنامه جدیدی برای پایان جنگ و نابودی مناطق شهری جنوب لبنان شدند که اسرائیل در موضع ضعف قرار گرفت.

باید به فرانسه یادآوری کرد که حضور و ایفای نقش موثرتر در خاورمیانه و نزدیکی بیشتر به اسرائیل و اعراب از طریق دشمنی با ایران میسر نیست. هزینه های دشمنی و خصومت با جمهوری اسلامی ایران بسیار سنگین تر از آن است که فرانسه از طریق نزدیکی بیشتر با اسرائیل می تواند به دست آورد؟ ضمن اینکه این رژیم باید بداند سرانجام دنباله روی از آمریکا و اسرائیل به کاهش نقش این کشور در منطقه و جایگاه منفی آن در افکار عمومی منطقه منجر خواهد شد.

احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه به وزارت امور خارجه در شرایطی که رژیم صهیونیستی بدترین جنایتها را در نوارغزه مرتکب می شود؛ از نظر افکارعمومی جهان اسلام به این معنی است که فرانسه از اقدامات اسرائیل در غزه حمایت می کند و این واکنشی به حمایت متقابل ایران از مردم مظلوم غزه بوده و در واقع اعتراض به سخنان رئیس جمهور احمدی نژاد نوعی اعتراض به احساسات کشورهای اسلامی و تلاش ایران برای انجام اقدامات عملی سازمانهای بین المللی به منظور پایان دادن به فشارها بر مردم غزه است. متاسفانه باید گفت فرانسه نگران مردم غزه نیست، بلکه نگران احساسات صهیونیستهایی است که سخنان رئیس جمهور ایران برای آنها اصولا خوشایند نیست.

تاثیر عمیق لابی صهیونیسم بر دستگاه تصمیم گیری فرانسه

به اعتقاد حسن هانی زاده کارشناس مسائل خاورمیانه، جانبداری غیر قابل توجیه دولت فرانسه از سیاستهای ضد انسانی رژیم صهیونیستی نشانه تاثیر عمیق لابی یهودی بر سیاست های خارجی پاریس است .



وی می گوید : دولت فرانسه اخیرا در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره زوال قریب الوقوع اسرائیل به دلیل تعامل وحشیانه وغیر انسانی این رژیم با مردم فلسطین، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس را به وزارت امور خارجه احضار کرد.



این واکنش در عرف بین المللی کمتر سابقه داشته است، زیرا هر کشوری می تواند خود نسبت به مسائل خارجی واکنش نشان دهد اما پاریس قبل از واکنش رژیم صهوینستی در برابر سخنان رئیس جمهوری اسلامی موضعگیری کرد .



کشور فرانسه که مدعی مهد دموکراسی و آزادی است در برابر جنایتهای ارتش رژیم صهیونیستی علیه ساکنان نوار غزه سکوت اختیار می کند، اما زمانی که رئیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به این جنایتها اعتراض می کند دولت سارکوزی سفیر ایران را احضار ومراتب اعتراض پاریس را به وی ابلاغ می کند.



این امر نشان می دهد که سارکوزی بر خلاف سایر روسای جمهوری فرانسه خود را وامدارلابی یهودی موجود در این کشور است .



پاریس که از رهگذر موضعگیری های غیر حساب شده سارکوزی اندک اندک از سیاست سنتی خود درباره همسویی با کشورهای خاورمیانه فاصله می گیرد؛ سبب می شود تا شکاف میان فرانسه و کشورهای اسلامی منطقه عمیق تر شود و این موضوع منافع ملی این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.



آنچه سبب نگرانی کشورهای اسلامی می شود؛ وجود همگرایی شدید میان دولت سارکوزی و رژیم صهیونیستی است که در طول 60 سال گذشته هرگز سابقه نداشته و اگر پاریس سیاستهای خود را تعدیل نکند؛ قطعا جایگاه سنتی خود را درمیان کشورهای اسلامی از دست خواهد داد.



دولت سارکوزی باید واقع بینانه مسائل منطقه را مورد بررسی قرار دهد و اجازه ندهد لابی صهیونیستی موجود در فرانسه منافع ملی این کشور را فدای منافع رژیم اسرائیل نماید، زیرا فرانسه از زمانهای دور روابط راهبردی با کشورهای منطقه داشته است و باید این روابط را حفظ کند.

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رضا مهری گروه بین الملل خبرگزاری مهر