عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

-"ویلیام فالون" فرمانده نظامیان آمریکایی در خاورمیانه به سبب مخالفت با سیاستهای جنگ طلبانه جرج بوش در برابر ایران استعفا کرد.

-"باراک اوباما" نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درانتخابات مقدماتی درون حزبی در ایالت می سی سی پی پیروز شد.

-"برنارد کوشنر" وزیر امورخارجه فرانسه، رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان را به مذاکره با حماس دعوت کرد.

- یک گزارش پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) روز گذشته هشدار داد که اوضاع درعراق با وجود القاعده همچنان شکننده و ضعیف است.

-"سرگئی لاوروف"وزیر امور خارجه روسیه پیش از سفر به دمشق از هر گونه دخالت در امور داخلی لبنان انتقاد کرد.

-"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر شمار نظامیان آمریکایی در عراق تاثیر نخواهد گذاشت.

- "زیپی لیونی" وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی روز گذشته در تلاش برای منحرف کردن افکارعمومی جهان از سلاحهای کشتارجمعی اسرائیل، به زعم خود مدعی اهمیت موضع محکم جامعه بین المللی علیه ایران شد.

- کاخ سفید و دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا شب گذشته اعلام کردند که مجلس نمایندگان آمریکا در حال تنظیم یک لایحه جدید برای استراق سمع است .

- "ووک جرمیک" وزیر امور خارجه صربستان روز گذشته بار دیگر از کشورهای جهان خواست استقلال کوزوو را به رسمیت نشناسند.

- آمریکا شب گذشته از روسیه به سبب تصمیم آن در لغو تحریمهای تجاری علیه منطقه آبخازیا در گرجستان انتقاد کرد.

- وزارت امورخارجه آمریکا با انتشار گزارشی وضعیت حقوق بشر در پاکستان را در سال گذشته میلادی نگران کننده توصیف کرد.

- "برنارد کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه در نظر دارد طی هفته های آتی به عراق سفر کند.

- "باگدان کلیچ" وزیر دفاع لهستان از قریب الوقوع بودن تصمیم کشورش برای اجازه به آمریکا در جهت استقرار سپر موشکی آن در خاک لهستان خبر داد.