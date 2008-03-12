میزگرد روسیه پس از انتخابات: انرژی سلاح تیم پوتین در برابر غرب / سیاست "منافع محور" ادامه می یابد

خبرگزاری مهر با هدف بررسی پیامدهای انتخابات اخیر روسیه و تاثیرات آن در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای میزگردی با حضور "رجب صفراف" مدیرمرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه و مشاوررئیس دوما، "حسن بهشتی پور" تحلیلگر مسائل بین المللی ،" دکتر داوود کیانی" پژوهشگر موسسه ایراس و "محسن فغانی" از کارشناسان مسائل روسیه برگزار کرد.

کارشناسان حاضر دراین نشست درادامه بررسی تحولات روسیه پس از انتخاب مدودوف به موضوع حوزه سیاست خارجی ، اولویت های اقتصادی و تاثیرات منطقه ای وبین المللی این انتخاب پرداختند.

روسیه برای تبدیل شدن به قدرتی جدید درحال ایجاد یک تیم فراملی است

رجب صفراف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر درروسیه، درباره سیاست خارجی روسیه پس از انتخاب مدودوف گفت : مدودوف می خواهد از روسیه یک ابرفدرت بسازد و انجام چنین کاری فقط با داشتن یک تیم بین المللی ممکن خواهد شد و البته ایران یکی از مهمترین اعضای این تیم خواهد بود.

این کارشناس روسی به فرمایشات رهبرمعظم انقلاب درباره ایجاد اوپک گازی اشاره کرد وگفت: روسیه برای اجرای سیاستهای استراتژیک خود به ایران نیاز دارد و یکی از این سیاستهای استراتژیک استفاده از امکانات انرژی دوکشور است که منافع فراوانی برای طرفین درپی خواهد داشت .

وی با اشاره به نارضایتی مدودوف از سیاستهای دوگانه غرب، مدودوف را فردی غربگرا ندانست، بلکه وی را فردی وطن پرست دانست که درتلاش برای ارتقای روسیه درجامعه جهاتی است .

این تحلیلگر روس، اعلام استقلال کوزوو را درصورت پذیرش آن توسط جامعه جهانی سبب به هم خوردن ثبات جهانی وخطری برای امنیت جهانی قلمداد کرد.

حرکت روسیه جدید درقالب اقتصاد لیبرال و سیاست ملی گرایانه

حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل روسیه درتحلیل پیامدهای منطقه ای و بین المللی انتخابات روسیه به وجود سه گرایش متفاوت درروسیه اشاره کرد واین سه گرایش را گرایش کمونیستهای قدیمی، گرایش غربگراها وگرایش ملی گراها عنوان کرد.

وی تیم پوتین را درگروه ملی گراهای روسیه قرارداد وافزود: اگرچه مدودوف از لحاظ اقتصادی لیبرال است، اما از لحاظ سیاسی منتقد غرب است و وی با غرب مثل پوتین تعامل خواهد کرد.

حسن بهشتی پور، تعامل پوتین باغرب را متفاوت ازتقابل با غرب ارزیابی کرد و گفت : فضایی که پوتین درمقابل غرب ایجاد کرد؛ متفاوت از قضای جنگ سرد بود که دوطرف درتلاش برای سرکوب یکدیگر بودند. وی، با رد غربگرا شدن روسیه دردوران مدودوف، پیش بینی کرد: فضای سیاسی روسیه درزمان وی تنگ تر شود.

بهشتی پوربا اشاره به" نه"قاطع روسیه به آمریکا درباره مسائلی چون سپردفاع موشکی، به رسمیت شناختن استقلال کوزوو و برنامه هسته ای کره شمالی؛ ازافزایش وزن سیاسی روسیه دردوران مدودوف خبر داد .

وی، مشخص شدن وزیر امور خارجه آینده روسیه را برای شناختن سیاست خارجی آینده این کشور ضروری دانست و پیش بینی کرد: ملی گرایی درسیاسیت خارجی روسیه پررنگ تر شود.

این تحلیلگر مسائل سیاسی، سیاست روسیه را پس از پوتین، ادامه سیاست وی عنوان، ولی از احتمال تغییرات دربرنامه های خبرداد.

وی درتحلیل مدل اقتصاد لیبرال مدودوف، آن را متفاوت از مدل غربی دانست وگفت : اگر چه لیبرالیسم اقتصادی قوانینی دارد، اما نسخه آن برای روسیه متفاوت خواهد بود.

این کارشناس مسائل روسیه تغییر وزیر امورخارجه روسیه را اولین تغییر درکابینه پوتین پس از انتخاب مدودوف تحلیل کرد و تغییر در سیاست خارجی منافع محور روسیه را قابل انتظار دانست.

وی، همچنین سفرآنجلا مرکل، صدر اعظم آلمان به روسیه را نشان دهنده قدرت روزافزون روسیه عنوان و دست مدودوف را برای مانور درموضوعات مختلف در رویارویی با غرب به خاطرناشناخته بودن بازدانست .

پررنگ شدن نقش روسیه درحوزه انرژی وادامه سیاست خارجی فعلی

دکتر داوود کیانی، کارشناس مرکز مطالعات روسیه آسیای میانه و قفقاز (ایراس)کارنامه روسیه دربخش توسعه را ضعیف ارزیابی کرد و گفت : 80 درصد اقتصاد روسیه یه منابع فسیلی متکی است واین موضوع اقتصاد این کشور را شکننده کرده است.

وی، با اشاره به ممنوع بودن سرمایه گذاری خارجی بیش از 20 درصد دراین کشور دیدگاه اقتصادی لیبرال مدودوف را با دید سیاسی ضد غربی وی قابل جمع شدن ندانست و اظهار داشت : مدودوف یا باید درچارچوب مدل لیبرال کارکند یا اینکه درچارچوب مدل پوتین حرکت کند.

کیانی با رد توسعه یافتگی روسیه،پیشرفت اقتصادی این کشور را مرهون افزایش قیمت نفت ارزیابی کرد و آن را رشد اقتصاد روسیه ونه توسعه این کشورتحلیل کرد.

وی گفت: پوتین ایده پردازسیاست خارجی روسیه بوده وتصیمات کلیدی وسیاست خارجی این کشور دردست وی است و مدودوف هم سیاست خارجی پوتین را ادامه خواهد داد.کیانی نبض سیاست خارجی روسیه را دردست پوتین دانست وافزود: پوتین به مدودوف اجازه حرکت درچارچوب لیبرالیسم را نخواهد داد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هزینه نظامی روسیه 30 میلیارد دلارو هزینه نظامی آمریکا 400 میلیارد دلار است؛ انرژی را سلاح تیم پوتین درمقابل غرب ارزیابی کرد.

این تحلیلگرمسائل سیاسی؛ مسائل مورد علاقه پوتین را انرژی وسیاست خارجی ارزیابی کرد وپیش بینی کرد: پوتین رئیس هیئت مدیره گازپروم شود ونقش روسیه درحوزه انرژی پررنگ تر شود.

روسیه به تلاش برای زنده کردن دوباره اتحاد جماهیرشوروی سابق ادامه خواهد داد

محسن فغانی، کارشناس مسائل روسیه درباره شکل تعامل مدودوف با غرب گفت: چون مدودوف لیبرال تر از پوتین است؛ ممکن است با زبانی کمتر تهاجمی با غرب صحبت کند، ولی امتیاز به غرب نخواهد داد.

وی افزود: تیم پوتین برای بازگرداندن قدرت روسیه به زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق درتلاش است وبه خوبی دریافته است که ایجاد اتحاد جماهیرشوروی سابق به شکل قبل ممکن نیست وازاین رو روسیه جدید ازاین پس تلاش خواهد کرد با تقویت کشور های مشترک المنافع و گسترش سازمان همکاری شانگهای، روسیه را به قدرت جدیدی تبدیل کند.

وی، ورود روسیه به مسائل خاورمیانه و خلیج فارس وتلاش برای ایفای نقش دراین مناطق را پس از یک دهه انفعال از مصادیق گسترش حوزه نفوذ این کشور عنوان کرد.

این کارشناس مسائل سیاسی، قدرت را دارای ماهیتی پویا و غیر قابل پیش بینی ارزیابی و پوتین را نسبت به هر کس دیگری غیرقابل پیش بینی ارزیابی کرد و نخست وزیر شدن وی را هم نشان دهنده همین موضوع اعلام نمود.