لیورپول به یک چهارم نهایی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول که در بازی رفت با دو گل مقابل اینتر به برتری رسیده بود در دیدار برگشت هم با یک گل در زمین این تیم به برتری رسید و به جمع تیم های صعودکننده پیوست. هشتاد هزار نفر از این دیدار که در ورزشگاه جوزپه مه آتزا برگزار شد دیدن کردند.





شادی بازیکنان لیورپول پس از گلزنی مقابل اینتر

برای لیورپول در این دیدار فرناندو تورس در دقیقه 64 گلزنی کرد. این در حالی است که بوردیسو از تیم اینتر در دقیقه 50 از زمین اخراج شد آن هم در شرایطی که اینتر می بایست برای صعود با بیش از دو گل مقابل حریف خود به برتری می رسید.



تام هنینگ، داور نروژی بازی، هشت بار به بازیکنان دو تیم کارت زرد نشان داد که سهم هرکدام از تیم ها چهار کارت بود.



با این حساب هشت تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا به این شرح هستند:

بارسلونا، رم، فنرباغچه، شالکه، منچستریونایتد، آرسنال، چلسی و لیورپول.