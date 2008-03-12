به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله دری نجف آبادی در همایش حفظ حقوق بیت المال ، اراضی و منابع طبیعی گفت: بخش هایی از زمین های کشور دارای مالک بوده و مالکیت آن قطعی است اما اموالی در اختیار حاکمیت است که هر گونه تخلف در آن در چارچوب قانون باید صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دست اندرکاران باید قانون شناس باشند، تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال باید در ارتباط با تهیه قانون جامع زمین اقدام کند.

دری نجف آبادی تصریح کرد: جنگل ها و مراتع نباید تغییر کند در واقع این زمین ها حیات کشور هستند و نباید به سادگی دچار تغییر شوند و حتی برای شهرک سازی و ایجاد واحدهای صنعتی نیز باید به سراغ زمین های غیر مرغوب برویم.

وی بر حساسیت در امر واگذاری زمین ها تاکید کرد و گفت: واگذاری باید به افرادی که صد در صد نیازمند هستند، صورت گیرد و طبق اسناد روشن باشد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: متاسفانه چون نقدینگی در کشور بسیار بالاست این نقدینگی به سمت خودرو، زمین و مسکن می رود .

وی تاکید کرد: تجارت و رانت خواری بر روی زمین قطعا به مصلحت کشور نیست.

دری نجف آبادی ابراز امیدواری کرد این نشست منشا آثار خوبی باشد و برای سال آینده برنامه ریزی جدی تری در ارتباط با حفظ حقوق بیت المال و اراضی و منابع طبیعی انجام شود و شاهد کاهش آسیب پذیری در بخش زمین باشیم.

وی گفت: دستگاه ها از هم اکنون در ارتباط با مسئله زمین و حفظ اراضی و منابع طبیعی به دنبال برنامه ریزی اصولی باشند و این گونه نباشد که سال آینده عنوان کنند که چون بودجه ای در اختیار نداشته اند نتوانسته اند در این خصوص وارد عمل شوند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در برنامه پنجم توسعه باید قوانین مورد نیاز مصوب شود و دولت برای تحقق چشم انداز چهل و چهارم برنامه ریزی کند.

وی تاکید کرد: امیدواریم دستگاه قضایی و دادستانی سراسر کشور و همچنین شورای حفظ حقوق بیت المال با عنایت رئیس قوه قضائیه و دولت در حد وسع خود انجام وظیفه کنیم.