  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۳۴

ابلاغ قانون حذف کنکور تغییری در کنکور 87 ایجاد نمی‌کند

ابلاغ قانون حذف کنکور تغییری در کنکور 87 ایجاد نمی‌کند

ابلاغ قانون حذف کنکور توسط رئیس جمهور می تواند شائبه هایی را برای داوطلبان کنکور 87 ایجاد کند اما معاون سازمان سنجش هرگونه نگرانی را بی مورد دانست و گفت: میزان تاثیر سوابق تحصیلی شامل نمرات دروس سال سوم دبیرستان در قبولی کنکور 87 تنها 15 درصد خواهد بود.

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق مصوبه پنجاه و سومین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور، میزان تاثیر سوابق تحصیلی برای دیپلمه های سال 1384 ،1385 و 1386 که به صورت سراسری و کتبی امتحان داده اند 15 درصد (امتحانات کتبی و نهایی سال سوم دبیرستان نظام جدید) خواهد بود.

وی اضافه کرد: تاثیر 15 درصد سوابق تحصیلی بر اساس نمرات امتحانات ملی کتبی دروس سال سوم دبیرستان داوطلبان است و این نمرات با ضرایب متفاوت در هر یک از زیر گروههای هر یک از گروه های آزمایشی صورت خواهد گرفت. در کنکور سال آینده سوابق تحصیلی به صورت تأثیر 15 درصدی مجموع کلی دروس در زیر گروههای مختلف محاسبه می شود.

معاون سازمان سنجش اضافه کرد: بدین ترتیب به دروس سال سوم دبیرستان متناسب با زیرگروههای هر رشته تحصیلی ضریب داده می شود و نمرات دروس نیز تراز می شود.

وی در مورد داوطلبانی که در گروههای آزمایشی هنر و زبان شرکت می کنند به مهر گفت: به دلیل اینکه دروس سال سوم دبیرستان این داوطلبان با کنکورشان تناسب ندارد و نوع دیپلم آنها با آزمونشان متفاوت است، تنها سوابق تحصیلی متناسب مد نظر قرار می گیرد.

وی گفت : در مورد این دسته از داوطلبان نسبت به سوابق تحصیلی موجود عمل می شود یعنی سوابق دروس عمومی آنها که با گروه آزمایشی شان متناسب است در قبولی کنکور موثر است و سوابق تحصیلی در این گروهها بر اساس دروس عمومی اعمال می شود.
کد مطلب 653188

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها