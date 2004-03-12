عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

* الحيات

- چهار فلسطيني در جريان درگيري با پليس اسراييل زخي شدند.

- 11 مارس اسپانيا، 200 كشته و 1500 زخمي در 10 رشته انفجار كه سه قطار را هدف قرار داد.

- معشر وزير امور خارجه اردن: عقب نشيني اسراييل از نوار غزه بدون هماهنگي با تشكيلات خودگردان فلسطين فاجعه به بار خواهد آورد.

- عريقات: ديدار هيات آمريكايي و فلسطيني عصر امروز جمعه در قدس اشغالي برگزار خواهد شد.

- مصر براي كنترل مرزها پس از عقب نشيني اسراييل از نوار غزه پيشنهاد تعديل قرار داد كمپ ديود را مطرح كرد.

- نيروهاي ائتلاف افزايش حملات انتحاري را پيش بيني كردن.

-( آيت الله سيستاني) با بازگشت اخضر ابراهيمي نماينده ويژه كوفي عنان دبير كل سازمان ملل به عراق مخالف است.

- بانك جهاني با پرداخت وام 130 ميليون دلاري براي حمايت از برنامه آموزشي تونس موافقت كرد.

- مجلس شوراي عربستان، طرح اعمال عوارض بر بزرگراه ها را بررسي مي كند.

* القدس العربي

- القاعده قطارهاي مرگ را به راه انداخت.

- انفجارهاي همزمان در مادريد 190 كشته و 1500 زخمي به جاگذاشت.

- گزارش ها: مصر نقش اطلاعاتي در غزه بر عهده مي گيرد.

- شالوم در الجيزه گشت زني كرد و پرسيد: چه كسي اهرام ثلاثه را ساخته است.

- آمريكا به چلبي ماهانه در مقابل دريافت اطلاعاتي در مورد مقاومت 340 هزار دلار پرداخت مي كند.

* الشرق الاوسط

- انفجارهاي اسپانيا و اشاره به نقش القاعده در آن، در اين انفجارها 192 تن كشته و 1400 تن زخمي شدند.

- يك شهروند آمريكايي به اتهام جاسوسي براي سازمان استخبارات سابق صدام متم شد.

- سركنسول آمريكا در جده: من تشويق به برداشتن حجاب نكرده ام.

- رئيس جمهور گرجستان، سفير فرانسه در كشورش را به عنوان وزير امور خارجه خود با موافقت شيراك برگزيد.

- واشنگتن تهديد كرد كه اجراي شديد قانون تحريم سوريه را به زودي انجام دهد.