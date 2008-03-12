برگزاری انتخابات سراسری کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد در اردیبهشت ماه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی شب گذشته در جشن فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد افزود: در کشور ما نظام آموزشی پس از فارغ التحصیلی دانشجویان، آنها را رها می کند در حالی که دانشگاه آزاد حمایتهای ویژه ای از فارغ التحصیلان خود داشته است.

وی اظهار داشت: کانون فارغ ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی اگرچه توسط این دانشگاه تأسیس شده اما به‌عنوان مؤسسه ‌ای غیرانتفاعی دارای شخصیت حقوقی مستقل و رسمی‌ است.

انتظامی تاکید کرد: کانون تلاش خواهد کرد زمینه مشارکت فارغ‌ التحصیلان دانشگاه را در فعالیت‌های علمی و فرهنگی کشور فراهم کند تا از این طریق به مهارت این افراد بیفزاید و آخرین دستاوردهای علمی را در اختیار آنها قرار دهد.

رئیس کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد ادامه داد: جمعیت دو میلیون و 600 هزار نفری فارغ‌ التحصیلان دانشگاه آزاد از استعدادها و توانمندی بالایی برخوردار است و کانون فارغ التحصیلان می تواند پل ارتباطی جامعه و جمعیت فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد باشد.

وی گفت: بررسی و ایجاد زمینه جذب فارغ‌ التحصیلان دانشگاه در بازار کار، مطالعه و تحقیق در مسائل اقتصادی و اجتماعی و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه برنامه ‌های توسعه و عمران، مشارکت فارغ‌ التحصیلان در رشد کمی و کیفی دانشگاه، آگاهی دانشگاه از میزان و کیفیت کارایی فارغ‌ التحصیلان به ‌منظور بهبود برنامه‌ های آموزشی و پژوهشی، و ترویج دانش و فناوری نیز از اهداف این مؤسسه است.