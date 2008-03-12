فرمانده ارشد آمریکا در خاورمیانه استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که استعفای ویلیام فالون را پذیرفته است.

فالون طی بیانیه ای اعلام کرد که وی اجازه برای کناره گیری را به سبب مقاله ای در مجله ای درخواست کرده که وی را مخالف سیاستهای جرج بوش در برابر ایران توصیف کرده است.

بوش هم شب گذشته از فالون با وجود اختلافهایش با وی قدردانی کرد.

وی تصریح کرد : " دریادار ویلیام فالون به مدت چهل سال با افتخار زیادی خدمت کرده است. وی به عنوان یک دریانورد در حال کناره گیری است و به عنوان اولین افسر نیروی دریایی برای خدمت به عنوان فرمانده مرکزی تاریخ ساز بود."

گیتس هم در یک کنفرانس خبری اختلافها بین دیدگاههای فالون با دولت بوش درباره ایران را انکار کرد و مدعی شد : هیچ اختلاف مهمی بین دیدگاههای آنها وجود ندارد.