وزارت بهداشت در تعامل با مجلس موفق نبود

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت بهداشت در خصوص تعرفه پزشکان و سرانه درمان و همچنین وضعیت پزشکان جوان بیکار، موفقیتی نداشته است.

وی با اشاره به تنگناهایی که سازمانهای بیمه گر برای پزشکان به وجود می آورند، گفت: وظیفه دفاع از حقوق پزشکان بر عهده وزارت بهداشت است که در این زمینه نیز موفق نبوده است.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، عدم تعامل وزارت بهداشت با مجلس در خصوص حل مشکلات حوزه سلامت را یکی دیگر از ضعف های این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: متخصصین داخلی به جهت مشکلاتی که در حیطه کاری خود دارند و باعث می شود نتوانند از همه توانایی هایی خود بهره بگیرند، همواره از وزارت بهداشت دلگیر هستند.

خسرونیا با اشاره به کتاب "تعرفه کالیفرنیا" که مورد قبول همه کشورها است، گفت: در ترجمه ای که از این کتاب در ایران صورت گرفته ، هیچ بحثی از شرح وظایف پزشکان متخصص داخلی و تعرفه این پزشکان مورد توجه قرار نگرفته و این مسئله به خاطر کوتاهی وزارت بهداشت بوده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تعرفه پزشکان متخصص داخلی در کشور بر اساس کارشناسی های تنگ نظرانه صورت می گیرد و دلیل آن نیز، ترجمه ای است که توسط جراحان از کتاب تعرفه کالیفرنیا صورت گرفته است.