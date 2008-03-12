نشان "فرزند خاک" در موزه شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می پردازد به معرفی 78 فیلم سینمایی نوروزی شبکه های سیما. نگاهی به آلبوم "از تو دورم" با صدای فریدون سرابی، گفتگو با رضا ژاله سازنده سازهای ابداعی و گپی با جهانگیر نصری اشرفی در صفحه موسیقی و اهداء نشان سینمایی به فیلم "فرزند خاک"، حرف های فرمانده نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق فیلم های سینمایی، تقدیر آیت الله سبحانی از مجید مجیدی، برنامه های سازمان فرهنگی شهرداری در نوروز 87، تولید هفت قطعه موسیقی برای نوروز و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.



* در نگاهی به آلبوم "از تو دورم" آمده: "در این آلبوم تعدادی از ملودی های قدیمی با ترانه هایی از کاکایی بازخوانی شده اند. ترانه سرایی که همکاری قبلی اش با فریدون آسرایی منجر به پدید آمدن ترانه هایی چون "کبوتر" و "بوی سیب" شد و در زمره بهترین ترانه های مناسبتی قرار گرفت. موسیقی این آلبوم نوعی از موسیقی New Age است که در آن سازهای غربی نظیر سینتی سایزر، گیتار، بیس، گیتار الکتریک با سازهای شرقی چون نی، سه تار، دیوان و ... ترکیب شده اند."



"جام جم" در صفحه رسانه می پردازد به تولید تله فیلم "شب تلخ"، تقدیر وزیر ارشاد از فیلم "فرزند خاک"، انتخاب دبیر جشنواره فیلم و عکس دانشجویی، ممنوعیت نمایش عمومی انیمیشن "پرسپولیس" در لبنان و اخبار کوتاه. گفتگو با فرهاد توحیدی درباره مجموعه "یک مشت پر عقاب" در صفحه گفتگو، مطلبی درباره اقتصاد موسیقی در صفحه موسیقی، درباره مجموعه کره ای "انسان خوب" در صفحه رادیو و تلویزیون و حرف های مدیر رادیو تجارت، یادداشتی بر مسابقه تلویزیونی "ساعت" و معرفی برنامه های امروز شبکه های صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینید کار را تمام می کند.



* فرهاد توحیدی درباره نگارش فیلمنامه مجموعه "یک مشت پر عقاب" گفته: "در این مجموعه از ابتدا دنبال مخاطب عام بودم، چون می خواستم برای کسانی که انقلاب را درک کرده اند، یک جور تجدید خاطره و برای نسل بعد از انقلاب مروری بر تاریخ انقلاب باشد. به نظر من روایت تاریخ به شکل مکتوب مورد مطالعه همگان قرار نمی گیرد اما از طریق سینما و تلویزیون می توان آن را جذاب کرد. آمیختن هنر با تاریخ ملغمه ای ایجاد می کند که می تواند برای مردم خوشایند باشد."



"همشهری" در صفحات موسیقی می پردازد به گفتگو با شهرام ناظری، مروری بر اتفاقات موسیقی در سال 86، مطلبی درباره موسیقی عرفانی، یادداشت های از محمد سریر و کامبیز روشن روان و اخباری کوتاه از مشکاتیان، علیزاده، نامجو و ... انتقاد پزشکان در نشست نقد و بررسی مجموعه "ساعت شنی" در صفحه سلامت و برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری در سال 87، ممنوعیت پخش انیمیشن "پرسپولیس" در لبنان، افتتاح سینما آزادی با فیلم "زن دوم" و اخباری کوتاه از مشایخی، نادری، زاهدی و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.



* در انتقاد پزشکان از مجموعه "ساعت شنی" آمده: "در این مجموعه یک شخصیت دچار نابهنجاری های اجتماعی بود و این با فرهنگ رحم جایگزین که با نوعدوستی و ایثار باید همراه باشد کاملاً مغایر است. این مجموعه در نشان دادن رحم اجاره ای به عنوان یک معامله و داد و ستد بین پزشک و بیمار موفق بود تا در نشان دادن موضوع رحم جایگزین به عنوان یک روش درمانی برای بیماران ناامید."



"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می پردازد به بخش چهارم رمان هایی که به سینما لبخند زدند درباره رمان "شاهزاده و گدا". پشتیبانی آیت الله سبحانی از اظهارات اخیر مجید مجیدی، فروش 20 مجموعه ایرانی به شبکه های خارجی، دومین فیلم از فصل تازه زندگی حرفه ای کوپولا، سخنان وزیر ارشاد درباره سینمای دفاع مقدس، حضور جمشید مشایخی در فیلم "میزاک" و قصه های جلال آل احمد در سیما فیلم در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.



* درباره رمان "شاهزاده و گدا" این چنین آمده: "روایت این رمان، عوض شدن جایگاه دو پسر شبیه به هم با موقعیت های طبقاتی متفاوت است. در واقع انسانی که به دوشقه شده و نیمی از او به نداری دچار است و نیمی دیگر به ازدیاد مکنت اما هر دو نیمه فاقد رویکردهای پدیدارشناسانه در موقعیت دوم خود هستند. در سینمای ایران نیز بر اساس چنین روایتی چندین فیلم ساخته شد که بخشی از این آثار متعلق به فیلمفارسی پیش از انقلاب و بخشی دیگر متعلق به سینمای متفاوت پس از انقلاب است که "دو نیمه سیب" کیانوش عیاری شاخص ترین آنهاست. گرچه نمی توان "شاید وقتی دیگر" را از روایتی چنین، مستثنی دانست."



"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می پردازد به افزایش هنرمندان حامی اصلاح طلبان، تجلیل از بهمن قبادی در فرانسه، گپی با اکبر زنجانپور، یادداشت، ار روزنامه های جهان و اخبار کوتاه تجسمی و ...



"اعتماد" در صفحه سینما می پردازد به چند نکته درباره ارتباط کارگردانان سینما با بازیگران تئاتر، یادداشتی بر افتتاح سینما آزادی و اخبار کوتاه. جایگزینی سه بازیگر در پروژه نیمه تمام هیث لجر، حاشیه ای بر نشست نقد نغمه و تعطیلی ماهنامه "گل آقا" و "بچه ها ... گل آقا" در صفحه پایانی آمده است.



* درباره ارتباط کارگردانان سینما با بازیگران تئاتر عنوان شده: "بازیگران تئاتر از آنجا که اغلب تمایل به غلو بیش از اندازه دارند، در مواقعی هم که در مقابل دوربین ایفای نقش می کنند، بدون درک تفاوت اصلی بین این دو رسانه سعی می کنند این کار را انجام دهند. در تئاتر قابلیت نزدیک کردن بیننده به جزء جزء واکنش های بازیگر وجود ندارد، درحالیکه در سینما با استفاده از لنزهای مختلف و شات های گوناگون، می توان بیننده را به این جزئیات نزدیک کرد. از این رو واسطه بین بازیگر و بیننده در سینما و تئاتر فرق می کند."



"حیات نو" در صفحه پایانی می پردازد به پروژه جدید کوپولا، کمدی جدید آدام سندلر، جایزه امپایر برای فیلم "تاوان" و گفتگویی با محمود استادمحمد نویسنده و کارگردان نمایش "تهرن".



"جوان" در صفحه پایانی می پردازد به تقدیر از فیلم "فرزند خاک" با حضور وزیر ارشاد، برگزاری جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر، ارائه 20 مجموعه ایرانی به کشورهای آمریکای لاتین، تقدیر آیت الله سبحانی از مجید مجیدی، قصه های جلال آل احمد در سیما فیلم و گزارش مجموعه های نوروزی شبکه های سیما.



"کارگزاران" در صفحه پایانی می پردازد به گزارش پشت صحنه مجموعه نوروزی "مرد هزار چهره"، گپی با سرپرست نویسندگان، بازیگران و ... این مجموعه طنز جدید از مهران مدیری. معرفی فهرست 250 نفری هنرمندان حامی فهرست اصلاح طلبان، اخباری کوتاه از فیلم "تردید"، مجله جدید "گل آقا" و باران کوثری در صفحه پایانی کار را تمام می کند.