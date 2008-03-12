امروز در تاریخ

درگذشت آیت الله کاشانی :



در چنین روزی در سال 1340 ه ش آیت الله کاشانی عالم در گذشت . آیت الله حاج سید ابوالقاسم مصطفی کاشانی عالم روحانی و سیاسی شیعه در سال 1300 ه ق قمری در تهران به دنیا آمد. وی در شانزده سالگی به همراه پدر خویش عازم زیارت کعبه شد و در نجف اقامت گزید . کاشانی به همراه پدر خویش و سایر مجتهدین شیعه در آن کشور اسلحه به دست گرفت و علیه استعمار انگلستان وارد جنگ شد . او علاوه بر اینکه عضو هیات عالی دینی انقلابیون بود یکی از چهار عضو کمیته عالی جنگ حکومت انقلاب نیز به شمار می رفت . پس از جنگ که به پیروزی و استقلال عراق انجامید چون انگلیسی ها در تعقیب آیت الله کاشانی بودند و مقدمات دستگیر او را فراهم می کردند ، وی از راه پشتکوه و لرستان به ایران آمد. پس از جنگ جهانی دوم ، نیروهای استعماری آیت الله کاشانی را به بهانه همکاری با آلمانها دستگیر کردند و 28 ماه ایشان را در اراک ، کرمانشاه و رشت زندانی کردند . علت اصلی این توقیف و تبعید آن بود که آیت الله کاشانی مبارزه شدید را علیه نیروهای متجاوز آغاز کرده بود . او در انتخابات دورة پانزدهم مجلس، برای افشا کردن ماهیت قوام بپا خاست و پس از سخنرانی در تهران، عازم مشهد شد . قوام از این اقدام به وحشت افتاد و او را در تیرماه 1325 در بین راه شاهرود ـ مشهد دستگیر کرده و به بهجت آباد قزوین تبعید نمود.آیة الله کاشانی یک سال در تبعید بسر می‎برد تا این که بر اثر فشارهای سیاسی از سوی علما و مردم، در 21 خرداد 1326 آزاد شد و دوباره به تهران برگشت.آیت الله کاشانی پس از آزادی در فعالیت های اجتماعی و مبارزات سیاسی شرکت نموده و در مبارزات نفت به همراهی دکتر محمد مصدق به رهبری امت مسلمان پرداخت . وی در چنین روزی در سال 1340 ه ش در گذشت در حالی که از مال دنیا جز منزلی که آن هم در رهن بود چیزی دیگر نداشت . حضرت آیت الله کاشانی در جریان ملی شدن نفت به طرق مختلف به تقویت دولت مشغول بود و با نفوذ و محبوبیتی که در کشور های اسلامی داشتند ملل مسلمان جهان را به پشتیبانی از مبارزات ملی شدن نفت ایران فرا خواند . در ماجرای فروش اوراق قرضه ملی فتواهای آیت الله کاشانی نقش بسیاری در جهت حمایت از نهضت ایفا کرد . وی روز سی ام تیر طی اعلامیه ای مردم را به تظاهر و مقاومت دعوت کرد و اعلام داشت که اگر پای یک فر انگلیسی به ایران برسد کلیه تاسیسات نفتی کشور را نابود خواهیم کرد. او علاوه بر نمایندگی مجلس شورای ملی در دوره هفدهم به ریاست مجلس نیز انتخاب شد . در ماجرای خلع ید از شرکت سابق نفت انگلستان مکررا با اعلامیه وی تمام کشورتعطیل شد .

( منبع : نژد ، محمد ، فرهنگ دانستنیها ، ج 2)



ت شکیل بنیاد شهید انقلاب اسلامی :

در چنین روزی در سال 1358 ه ش بنیاد شهید انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی تشکیل شد . حضرت امام خمینی(ره) رهبر فقید انقلاب اسلامی درنامه‎ای اظهار داشتند : «... ملت شریف ایران می‎داند که نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی مرهون فداکاری قشرهای مختلف ملت است که درصف اول باید ازشهدای انقلاب رحمة الله علیهم و کسانی راکه دراین راه معلول و آسیب دیده‎اند، محسوب داشت. لهذا باید رسیدگی کامل به خاندان شهدا و آسیب دیدگان و معلولین دراین راه چه درحال انقلاب و چه قبل و بعد ازآن به نحو احسن و با مراعات احترام آنان شود...». این نهاد مقدس با اهدافی نظیر احیاء، حفظ و ترویج فرهنگ شهادت و شهادت طلبى، زنده نگه داشتن یاد شهیدان و حفظ آثار آنان ، تجلیل و تکریم از خانواده‏هاى معظم شهدا و رسیدگی به امور مختلف خانواده های شاهد تاسیس شد . بنیاد مزبور تاکنون در حوزه های مختلف مربوط به خود از جمله برنامه‏ریزى و تلاش در جهت احیاء و ترویج فرهنگ شهادت با کمک سایر نهاد های کشوری ، معرفى آثار فرهنگى، ادبى، هنرى، وصایا و سیره معنوى شهیدان ، ایجاد موزه‏هاى شهدا، آراستن فضای کشور به نام و چهره و آثار شهدا پیگیرى امور فرهنگى تربیتى و آموزشى فرزندان شهدا و زمینه‏سازى برای رشد وتعالى روحى، اخلاقى و تخصصى آنها ، جمع آورى، تنظیم و تدوین وصایا، زندگینامه و آثار بیش از یکصد هزار تن ازشهداى گرانقدر و طراحى و پیاده نمودن رایانه‏اى ممکن این وصایا و آثار ارزشمند، برگزارى کنگره‏ها، یادواره‏ها، یادبودها و مراسم مربوط به بزرگداشت ‏شهدا، تاسیس دانشگاه شاهد در سال 1368 ، تاسیس گروه سیماى شاهد در سال 1365 ، تشکیل کانون های فرهنگى- هنری ‏تشکیل کلاس‏هاى آموزش قرآن، حفظ قرائت و مفاهیم وبرگزاری جشنواره‏ها و مسابقات قرآنى ادبى‏هنرى ورزشى و..تلاش های شایان توجهی به انجام رسانده است .

لغو قرارداد سنتو :

در چنین روزی در سال امیر عباس انتظام معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت اعلام کرد قرارداد سنتو لغو شده است. قرارداد یادشده یا پیمان مرکزی سنتو اتحادیه ای دفاعی بود که تا اوت 1959 میلادی به پیمان بغداد مشهور بود . این پیمان در بغداد و میان کشور های ترکیه و عراق در سال 1955 میلادی به امضا رسید و در همان سال نیز کشو رهای انگلستان ، پاکستان و ایران نیز به آن ملحق شدند . آمریکا عضو این پیمان نبود ولی نمایندگانی در آن داشت . این پیمان نظامی و اقتصادی در واقع به منظور مبارزه و جلوگیری از نفوذ شوروی در کشور های مذکور منعقد گردیده بود .

قطع روابط با نژاد پرستان :

در چنین روزی در سال 1357 ه ش جمهوری اسلامی ایران روابط خود را با رژیم نژاد پرست و طرفدار آپارتاید آفریقای جنوبی قطع کرد. البته جمهوری اسلامی ایران ابتدا فروش نفت خود را به این کشور ملغی اعلام نمود .



اعدام دوازده تن از عمال شکنجه و سانسور :

در چنین روزی در سال 1357 ه ش دوازده تن دیگر از سرسپردگان رژیم پهلوی به حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام محکوم شدند . در میان این افراد نامهایی چون سپهبد نادر جهانبانی ( معاون نیروی زمینی ارتش )، غلامحسین دانشی ( نماینده سابق مجلس شورای ملی ) ، محمد نوید ( شکنجه گر ساواک )، میر احمد وچصفهانی ( شکنجه گر ساواک ) ، سرلشگر وی الله زند کریمی ( رییس اداره زندانها ) ، محمود جعفریان ( معاون سابق سازمان رادیو و تلویزیون ) ، پرویز نیکخواه ( مدیر سابق مرکز خبر رادیو و تلویزیون ) و... به چشم می خورد .



هشدار نسبت به پناه دادن شاه مخلوع ایران :

در چنین روزی در سال 1357 ه ش دکتر کریم سنجابی وزیر امور خارجه دولت موقت ، در گفتگوهایی با سفیر مصر بر مبارزات بر حق فلسطینیان در برابر نظامیان رژیم صهیونیستی تاکید کرد. وی در عین حال با انتقاد از اظهارات انور سادات رییس جمهورمصر مبنی بر اینکه وی از شاه ایران به عنوان مهمانی شخصی پذیرایی خواهد کرد و به او پناه خواهد داد ، مصر را از پناه دادن به شاه مخلوع ایران بر حذر داشت و تاکید کرد که پناه دادن به شاه ایران از طرف هر دولت و تحت هر عنوان از نظر دولت ایران محکوم است و در روابط آینده ایران با آن کشور ها تاثیر منفی خواهد داشت .

مرگ استالین و نفت ایران :

در چنین روزی در سال 1953 میلادی، در جلسه شورای امنیت ملی آمریکا مسئله ایران و تأثیر مرگ استالین بر روی نفت ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



دستگیری دانشجویان در آمریکا :

در چنین روزی در سال 1358هجری شمسی دولت آمریکا به تلافی اقدامات مردم ایران در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی بیش از 47 تن از دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در این کشور را از دانشگاه اخراج کرد . این امر در رویه کشور بسیار به ندرت اتفاق می افتد .



تولد گوستاو ارکیرشف :

در چنین روزی در سال 1824 میلادی گوستاو کیرشف فیزیکدان آلمانی دیده به جهان گشود. او در حوزه فیزیک نظری و عملی از خود نظریات بسیاری به جای نهاده است که از میان می توان به «تحلیل نور» اشاره کرد .



تولد پطر کبیر :

در چنین روزی در سال 1689 میلادی پطرکبیر امپراتور مشهور روسیه دیده به جهان گشود . وی بعد از خواهرش سوفی با حیله زمام امور را به دست گرفت و برادر خود پطر را که کودک خردسالی بود به یکی از روستاها تبعید کرد و توانست با این حیله تا سال 1689 بر این کشور حکومت کند .اما پطردر هفده سالگی به کمک جمعی از دوستان خود به مسکو حمله کرد و در نتیجه قدرت را به دست گرفت. پطر در دوران خود جنگ های گسترده ای با دیگر دول به راه انداخت و در این حوزه فتوحاتی را به دست آورد . پطر در دوران خود در پیشرفت صنعتی کشورش کوشید اما در حوزه سیاست روش نیاکان خود را به مرحله اجرا گذاشت . پطر در سال 1725 میلادی پس از 36 سال سلطنت در گذشت و چون پسر خود آلکسی را به قتل رسانده بود زنش کاترین اول به کمک منچیکف که یکی از در باریان بود زمام امور را در دست گرفت .



تولد کمال آتاتورک :

در چنین روزی در سال 1881 میلادی کمال آتاتورک نخستین رییس جمهور ترکیه به دنیا آمد. در چنین روزی در سال 1881 میلادی" مصطفی کمال پاشا" مشهور به آتاتورک سردار بزرگ ترک به دنیا آمد . آتاتورک به کمک غرب و انگلستان رژیمی استبدادی را در ترکیه حاکم کرد . وی اساس حکومت خود را اسلام زدایی قرار داد و بر این اساس مدرسه‏هاى مذهبى را بست، اذان و نماز را به زبان عربى قدغن کرد، نظام حقوقى سوئد را به جاى نظام شرع در دادگسترى ترکیه رواج داد، خط را عوض کرد، کشف حجاب نمود، پوشیدن لباس غربى را براى هر ترک اجبارى ساخت و... . کمال آتاتورک نخست «خلافت‏» را ملغا ساخت وسپس نظام قضایى شریعت را منسوخ کرد و به جاى آن قوانین کشورهاى غربى را وارد نمود. وی «اوقاف‏» را ملى کرد و تمامى مدرسه‏هاى دینى را تعطیل کرد. آتاتورک در سال 1924 م. دستور داد هرچیزى که مربوط به تاریخ گذشته ترک‏ها و امپراتورى عثمانى یا درباره اسلام است از برنامه‏هاى درسى تمامى مدارس حذف گردد. او در سال 1924 م. یک قانون اساسى جدید براى کشور تدیون کرد . این قانون اساسى نمونه کامل اسلام‏ستیزى و غرب‏زدگى مفرط در تمامى زمینه‏هاست.آتاتورک از نظر سیاسى و فرهنگى، از طرفى با تشکیل جمهورى لائیک با اسلام مبارزه کرد و از سویى، على‏رغم مخالفت‏شدید توده‏هاى مردم، حتى دانشگاهیان، دستور داد تا رسم‏الخط زبان ترکى از «عربى‏» به «لاتین‏» تغییر یابد. پس از مرگ آتاتورک در سال 1938 م. این سیاست و دوره غرب ‏زدگى در ترکیه به وسیله جانشین او عصمت اینونو ادامه یافت و در نتیجه توده‏هاى مسلمان ترکیه از رژیم به ستوه آمدند و در نخستین انتخابات نسبتا آزاد در سال 1950 عصمت اینونو یار وفادار کمال آتاتورک را کنار زدند. پس از اینونو، دولت عدنان مندرس روى کار آمد و روند غربگرایى تا حدى تعدیل گردید.



معاهده قسطنطنیه :

در چنین روزی در سال 1854میلادی معاهده تاریخی قسطنطنیه میان کشورهای فرانسه، انگلستان و عثمانی امضا شد. این قرار داد به منظور مبارزه با توسعه طلبی های روسیه صورت گرفت .



تاسیس دانشگاه وین :

در چین روزی در سال 1365 میلادی دانشگاه وین به عنوان یکی از قدیمی ترین دانشگاههای جهان تاسیس شد .

اخراج از سوریه :

در چنین روزی در سال 1496 میلادی یهودیان از سوریه اخراج شدند .



علیه فرانسه :

در چنین روزی در سال 1799 میلادی اطریش علیه فرانسه اعلان جنگ کرد .



حمله به اطریش :

در چنین روزی در سال 1938 میلادی نیروهای آلمانی به اطریش حمله ور شدند .



شورش عمومی در ایتالیا :

در چنین روزی در سال 1945 میلادی حزب کمونیست ایتالیا مردم این کشور را به انجام یک شورش عمومی در ایتالیا علیه دولت فاشیست فرا خواند .



روز امپراتوری در بریتانیا :

در چنین روزی در سال 1945 میلادی امپراطوری اطریش برای نخستین بار در تاریخ روز امپراتوری بر یتانیا را جشن گرفت .



جنگ با کمونیسم :

در چنین روزی در سال 1947 میلادی" ترومن" ، رییس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا نظریه خود را مبنی بر جنگ با کمونیسم ارایه کرد .

هری ترومن در واقع دراین سال اصل سوم خود را اعلام کرده بود. اصول او عبارتند از اصل اول : کمک به سازمان ملل . اصل دوم : کمک اقتصادی به کشورهای جهان غیر کمونیست، اصل سوم : نیرومند ساختن ملل آزادی خواه در برابر تجاوز کمونیسم. اصل چهارم : کمک به کشورهای توسعه نیافته بر ای جلوگیری از خطر کمونیسم .

به دنبال نطق «هری ترومن»، رئیس جمهور وقت آمریکا، محور سیاست خارجی این کشور بر کمک اقتصادی، نظامی و فنی به کشورهایی قرار گرفت که یا مانند کشورهای اروپایی در پی جنگ تضعیف شده بودند یا همچون برخی از کشورهای تهی دست جهان سوم، به لحاظ موقعیت استراتژیکی، در معرض خطر نفوذ شوروی قرار گرفته بودند. بر این اساس، ایران نیز مانند ترکیه، یونان، کره جنوب و فیلیپین در شمار کشورهای دریافت کننده کمک ایالات متحده قرار گرفت.



اخراج کمونیست ها :

در چنین روزی در سال 1951 میلادی نیروهای کمونیست از سئول اخراج شدند .



استقلال موریتانی :

در چنین روزی در سال 1968 میلادی موریتانی استقلال خود را از بریتانیا اعلام کرد. به همین دلیل این روز به عنوان روز استقلال این کشور نامیده شده است .



خلع سوکارنو :

در چنین روزی در سال 1967 میلادی پارلمان اندونزی احمد سوکارنو را از قدرت خلع کرد .



خروج از آنگولا :

در چنین روزی در سال 1967 میلادی نیروهای آفریقای جنوبی از آنگولا بیرون آمدند .



دموکرات مسیحی ممنوع !

در چنین روزی در سال 1977 میلادی ژنرال پینوشه حزب دموکرات مسیحی این کشور را غیر قانونی خواند و فعالیت آن را ملغی اعلام کرد .



تلاش برای اعاده حیثیت :

در چنین روزی در سال 1977 میلادی انور سادات رییس جمهور مصر تلاش کرد تا دوباره حاکمیت سرزمینی اعراب بر سرزمین های اشغالی را از رژیم صهیونیستی پس بگیرد .



روز بریتانیای مشترک المنافع :

همه ساله چنین روزی به عنوان روز بریتانیای مشترک المنافع و به عبارت بهتر امپراتوری بریتانیا در این کشور گرامی داشته می شود .



روز ملی در گابن :

همه سل چنین روزی به عنوان روز ملی در گابن گرامی داشته می شود .



روز پادشاه در لیبی :

همه ساله چنین روزی به عنوان روز پادشاهی در لیبی گرامی داشته می شود .