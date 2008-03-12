عباس استاد تقی زاده، مدیرکل سلامت شهرداری تهران ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: سفره های هفت سین سلامت با موضوعات بر گرفته از آیات قرآن در زمینه سلامت برپا می شود و حاوی مطالب و مفاهیم آموزشی در زمینه بهداشت عمومی و فردی است.

وی با اشاره به اینکه هفت سین سلامت از جمله برنامه های طرح استقبال از بهار است خاطرنشان کرد: برپایی کارگاه های آموزشی با موضوعات حفظ سلامت بانوان در خانه تکانی، تغذیه مناسب در نوروز و سفر، کمک های اولیه، پیشگیری از سوانح چهارشنبه سوری و... از مهمترین برنامه های آموزشی است که در طرح استقبال از بهار اجرا خواهد شد.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران همچنین یادآور شد: قبار روبی و نظامت مساجد با همکاری خادمین سلامت مساجد، بازدید از آسایشگاه های معلولین، جانبازان و سالمندان و ادای احترام به آنها، نهال کاری و پخش گل و گیاه رایگان و بر پایی مسابقات مختلف ورزشی، فرهنگی و هنری در حوزه سلامت از دیگر برنامه های اداره کل سلامت در طرح استقبال از بهار خواهد بود.