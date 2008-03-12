مدیر ارتباطات و بین الملل پارک فناوری پردیس به مهر خبر داد: آغاز انتقال دانش ایرانی به دنیا/ انتقال تکنولوژی داروی ایرانی ایدز به چین

امین رضا خالقیان در گفتگو با خبرنگار مهر به اهمیت انتقال تکنولوژی اشاره کرد و افزود: بسیاری از محصولات تولید شده در کشور هم از لحاظ قیمتی و هم از لحاظ کیفیت، پتانسیل و قدرت رقابت در بازارهای بین المللی را دارند. از این رو این پارک در ماههای اخیر نسبت به همکاریهای بین المللی اقدام کرد.

ایجاد دفتر همکاریهای علمی در چهار کشور دنیا

خالقیان ادامه داد: بر این اساس در گام اول به منظور برقراری همکاریهای تکنولوژی 4 دفتر همکاریهای علمی و فناوری در کشورهای روسیه، اوکراین، چین و هند ایجاد شد.

وی به نقش این دفاتر اشاره کرد و اظهار داشت: این دفاتر توانستند شرکتهای داخلی را در بازارهای آن کشورها معرفی و بازارهای بالقوه موجود را به نفع شرکتهای ایرانی جذب کنند. با این شیوه قادر شدیم محصولات خود را به کشورهای مورد هدف صادر کنیم. ضمن آنکه از طریق امضای تفاهم نامه هایی با کشورهای دیگر توانستیم تکنولوژی کشور را به سایر کشورها منتقل کنیم.

امضای اولین تفاهم نامه انتقال تکنولوژی از ایران با کشور چین

خالقیان با بیان اینکه اولین تفاهم نامه با مرکز انتقال تکنولوژی شانگهای چین به امضا خواهد رسید به مهر گفت : چین اولین کشور متقاضی برای دریافت داروی کنترل ایدز (IMOD) است. این تفاهم نامه به زودی با مرکز انتقال تکنولوژی شانگهای چین به امضا می رسد.

وی کنفدراسیون صنایع هند و مرکز انتقال تکنولوژی کره را از دیگر مراکزی دانست که تفاهم نامه انتقال تکنولوژی با آنها به امضاء رسیده است و افزود: به این ترتیب سعی داریم با کشورهایی که می توانیم به دور از بحثهای سیاسی با آنها همکاریهای علمی داشته باشیم، فعالیت های خود را گسترش دهیم به گونه ای که شرکتهایی که در پارک مستقر هستند بتوانند حداکثر استفاده را از این ارتباطات ببرند.

مدیر ارتباطات و بین الملل پارک فناوری پردیس، ایجاد واحدهای تولیدی در کشورهای متقاضی، انتقال تکنولوژی و صادرات محصولات را از روشهای انتقال تکنولوژی دانست و تاکید کرد: ارزشگذاری و نحوه انتقال تکنولوژی، کار بسیار پیچیده ای است چرا که هر یک از محصولات تولیدی در زمینه های نانو، بیو و ICT دارای ارزش افزوده متفاوتی هستند و اگر بخواهیم وارد جزئیات شویم ممکن است طرح لو رفته و ارزش آن به صفر برسد.

وی به پیوستن ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری اشاره کرد و افزود: با توجه به سابقه کم ایران در سازمان مالکیت فکری نیازمند کسب تجربه هستیم. از این رو در حال مذاکره در این زمینه با کشورهای مورد نظر هستیم . این اقدام در مراحل اولیه قرار دارد.

خالقیان خاطرنشان کرد : مرکز خدمات فناوری "راه نو" یکی از مراکزی است که در زمینه ثبت پتنت و ارزشگذاری تکنولوژی فعالیت می کند.

خبرهای خوش انتقال فناوری از ایران به خارج کشور در سال 87

مدیر ارتباطات و بین الملل پارک فناوری پردیس، اساس انتقال تکنولوژی را شناسایی و توانمندی تکنولوژی دو طرف ذکر کرد و گفت: از اوایل سال جاری این ارتباطات را در زمینه نانو، بیو و ICT آغاز کردیم و امیدواریم در سال آینده خبرهایی خوشی در این زمینه ارائه دهیم.

وی در خصوص اولویتهای این واحد گفت: اولویتهای ما بر اساس سند چشم انداز 20 ساله و نقشه جامع علمی کشور در 3 حوزه ذکر شده با توجه به پتانسیل های خوبی که در آنها وجود دارد تعریف شده و در راستای سیاستهای دولت در عرصه توسعه همه جانبه علم و فناوری حرکت می کنیم.