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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۳۹

جامعه امروز

جامعه امروز

برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته اجرایی سیاست های کلی اصل 44 ، برگزاری همایش بهداشت کاربری انرژی های هسته ای و امواج الکترومغناطیس از برنامه های خبری امروز در حوزه اجتماعی هستند.

به گزارش خبرنگارمهر، امروز چهارشنبه 22 اسفند ماه در مقایسه با روزهای دیگر شاهد برگزاری برنامه های کمتری در حوزه اجتماعی هستیم.

برگزاری اولین همایش بهداشت کاربری انرژی های هسته ای و امواج مغناطیسی  

این همایش ساعت 10 صبح امروز با حضور دکتر علویان معاون سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دکتر غفاری رئیس مرکز سلامت محیط و کار در وزارت بهداشت واقع در خیابان حافظ - تقاطع جمهوری برگزار می شود .

برگزاری جلسه کمیته اجرای سیاست های کلی اصل 44

این جلسه به ریاست معاون اول قوه قضائیه ساعت 10:15 صبح امروز در وزارت دادگستری واقع در میدان ارک برگزار می شود .

در این مراسم دکتر غلامحسین الهام وزیر دادگستری نیز حضور خواهد داشت.

ارائه عملکرد یکساله شورای عالی ترافیک کشور

عملکرد یکساله شورای عالی ترافیک کشور صبح امروز در جلسه ای با حضور سید مهدی هاشمی معاون عمرانی وزیر کشور تشریح می شود.

این جلسه ساعت 9:30 صبح در وزارت کشور واقع در میدان فاطمی برگزار می شود. 

کد مطلب 653202

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