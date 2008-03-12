سپاهان موفق ترین باشگاه ایران در آسیا / ایرانی ها در اندیشه قهرمانی

به گزارش خبرنگارمهر، در پنج دوره گذشته لیگ قهرمانان آسیا 7 تیم ایرانی شرکت کردند که تیم فوتبال سپاهان موفق شد با حضور در دیدار نهایی فصل گذشته این مسابقات، آرزوی موفقیت باشگاه های کشورمان را در این رقابتها تحقق بخشید و این انگیزه را در بین تیم های ایرانی بوجود آورد که می توان به قهرمانی در این مسابقات هم دست یافت.

تاریخچه لیگ قهرمانان آسیا:

تا سال 2002 مسابقات فوتبال درقاره آسیا تحت سه عنوان جام باشگاه ها، جام در جام و سوپرجام باشگاه های آسیا برگزار می شد اما کمیته برگزاری مسابقات باشگاهی دراین قاره پس از پایان مسابقات در سال 1-2000 تصمیم گرفت همانند رقابت های اروپایی با ادغام این سه جام بازی ها را در قالب لیگ قهرمانان آسیا برگزار کند.

همچنین درکنار این جام برای تیم های درجه سوم آسیا مسابقات دیگری به نام جام اتحادیه AFC در نظر گرفته شد تا این تیمها فرصت حضور در بازهای قاره ای را از دست ندهند.

در رقابتهای جام باشگاه های آسیا که از سال 1967 آغاز شد و البته از سال 1972 (که نیمه تمام باقی ماند) تا سال 1985 برگزار نشد، تیم های کره جنوبی با 6 عنوان قهرمانی (سوون بلووینگر و پوهانگ استیلرز هر کدام دو بار و دوو رویالز و ایلهواچونما هر کدام یک بارعنوان پر افتخارترین کشور را در 21 دوره برگزاری این مسابقات از آن خود کردند.

تیم های باشگاهی ایران با 3 قهرمانی (استقلال 2 بار و پاس یکبار) ژاپن (یومیوری، فردوکاوا و جوبیلو ایواتا هرکدام یک بار)، رژیم اشغالگر قدس (هاپونل 2 بار و مکابی یک بار) در رده های بعدی قرار دارند. تیم های باشگاهی عربستان (الهلال 2 بار) و تایلند (فارمز بانک 2 بار) هرکدام 2 مرتبه افتخار فتح این جام را به دست آوردند و تیم های باشگاهی لیائوبنگ چین و السد قطر نیز هرکدام یک مرتبه فاتح این مسابقات شدند.

مسابقات جام در جام باشگاه های آسیا هم که تیم های قهرمان جام حذفی کشورهای این قاره اجازه حضور در این بازی ها را داشتند از سال 1990 آغازشد. پرسپولیس تهران با برتری برابر المحرق بحرین فاتح اولین دوره این مسابقات نام گرفت و الهلال عربستان در سال 2-2001 با شکست چونبوک موتورز آخرین عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کرد.

نیسان ژاپن (1991)، یوکوهاما مارینوس (1992)، القادسیه کویت (1993)، یوکوهاما فلوکس (1994) بلمارهیراستوکا (1995)، الهلال عربستان (1996)، النصرعربستان (98-1997)، الاتحاد عربستان (99-1998)، شیمیزو ژاپن (2000-99)، الشباب عربستان (1-2000) تیم های قهرمان های دیگر این مسابقات بودند.

سوپر جام باشگاه های آسیا که بین 2 قهرمان جام باشگاه ها و جام در جام آسیا برگزار می شد در سال 1995 با قهرمانی یوکوهاما فلوکس ژاپن که فارمرزبانک تایلند را شکست داد، آغاز به کار کرد.

در هشت دوره برگزاری این مسابقات تیم های سوون بلووینگز (کره جنوبی) و الهلال عربستان، دو عنوان قهرمانی را از آن خود کردند و تیم های النصرعربستان، جوبیلو ایواتا ژاپن و ایهوا چونما کره جنوبی دیگر قهرمانان این مسابقات لقب گرفتند.

اولین دوره لیگ قهرمانان آسیا 1-2000 - کارنامه ناموفق سرخابی ها

پرسپولیس تهران قهرمان اولین دوره لیگ برتر و استقلال تهران قهرمان جام حذفی، نمایندگان ایران در نخستین دوره لیگ قهرمانان آسیا بودند.

روش برگزاری این مسابقات در اولین دوره بدین شرح بود که تیم های درجه سوم آسیا در مراحل ابتدایی به صورت تک حذفی با هم دیدار می کردند. البته در هر مرحله برندگان دوره پیش با تیم های جدیدی روبرو می شدند تا در نهایت تیم های برتر به رقابتهای گروهی (هرگروه 4 تیم) راه یابند. تیم های برتر هر گروه هم به دیدار نیمه نهایی راه می یافتند تا پس از برگزاری مسابقه ضربدری فینالیست و در نهایت تیم قهرمان مشخص شود.

تیم فوتبال پرسپولیس با توجه به قهرمانی در لیگ و درجه بندی فوتبال ایران در مسابقات حذفی شرکت نکرد و اتوماتیک در گروه D قرارگرفت. دیدارهای این گروه در تاشکند و با حضور 4 تیم پرسپولیس، پاختاخور ازبکستان، الطلبه عراق و نیسا در حال برگزاری بود. قرمزپوشان در گام اول این بازی ها با تک گل دقیقه 62 یحیی گل محمدی الطلبه عراق را شکست دادند اما باخت یک بر صفر در مسابقه دوم برابر پاختاکور امیدهای این تیم برای صعود به مرحله بعد را تحت الشعاع قرار داد.

حتی پیروزی 4 بر یک برابر نیسا در مسابقه آخر با گلهای خان محمدی در دقایق 14 و 76، گل محمدی 47 و اصلانیان 90 باعث راهیابی سرخپوشان به مرحله نیمه نهایی نشد تا این تیم از گردونه مسابقات کنار رود.

استقلال هم که قهرمان جام حذفی شده بود از مرحله سوم در این مسابقات شرکت کرد. در این مرحله استقلال در دو دیدار رفت و برگشت الفیصلی اردن را در مجموع با نتیجه 3 بر صفر شکست داد و به مرحله بعد راه یافت. نفتچی ازبکستان حریف استقلال در این مرحله بود. پیروزی یک بر صفر در ورزشگاه آزادی و شکست 2 بر یک در خانه حریف باعث شد آبی پوشان به خاطر گل زده در زمین نفتچی جواز حضور در مرحله گروهی را بدست آورند.

در این مرحله استقلال در گروه B با تیم های العین امارات، السد قطر و الهلال عربستان همگروه شد که مسابقات در امارات برگزار شد.

استقلال در اولین بازی مقابل السد قطر صف آرایی کرد. گلهای علی سامره در دقیقه 6 و رسول خطیبی 64 زمینه ساز پیروزی 2 بر یک استقلال را فراهم کرد. در دومین گام آبی پوشان مقابل الهلال عربستان به میدان رفتند. رسول خطیبی در دقیقه 18 و علی سامره در دقیقه 42 گلهای این تیم را به ثمر رساندند اما پاتریک سوفو با هت تریک خود باعث رقم خوردن اولین شکست نماینده ایران شد.

شاگردان حجازی در مسابقه آخر مقابل العین میزبان قرار گرفتند و برای صعود به مرحله بعد نیاز به پیروزی با اختلاف دو گل داشتند. علی سامره در دقیقه 67 گل فیصل علی که در دقیقه 65 به ثمر رسید را جبران کرد. اما گل های سانگو در دقیقه 67 و هدیب در دقیقه 78 زمینه خداحافظی تلخ آبی پوشان را از این رقابتها فراهم کرد تا این تیم مانند پرسپولیس از گردونه مسابقات کنار رود.

دومین دوره لیگ قهرمانان آسیا 2-2001 - جام اصفهانی ها

در پایان رقابت های نخستین دوره لیگ قهرمانان آسیا مسئولان برگزاری این جام تغییرات عمده ای را در نحوه انجام دومین دوره این رقابتها ایجاد کردند. حذف تیم های درجه سوم آسیا از حضور در این رقابتها و تشکیل مسابقاتی به نام جام اتحادیه AFC، همچنین تقسیم بندی مسابقات به دو مرحله گروهی و حذفی از مهمترین تغییرات در اجرای لیگ قهرمانان آسیا بود.

براین اساس دونماینده ازکشورهای غرب آسیا (بحرین، ایران،عراق، کویت، قطر،عربستان سعودی، امارات و ازبکستان) که قهرمان لیگ وجام حذفی کشورخود بودند در قالب چهارگروه چهار تیمی مرحله گروهی مسابقات غرب آسیا را برگزار کردند. در شرق آسیا هم دو نماینده از شش کشور(چین، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، تایلند و ویتنام) درقالب 3 گروه چهارتیمی ازمرحله گروهی شرکت داشتند .

تیم های حاضر در هر گروه 6 بازی به صورت دوره ای (رفت و برگشت) انجام می دادند و در نهایت 7 تیم اول گروه های هفت گانه جوازحضور درمرحله یک چهارم نهایی را بدست می آوردند.

دراین بین قهرمان دوره گذشته درمرحله گروهی شرکت نمی کرد و ازمرحله یک چهارم نهایی به 7 تیم دیگر اضافه می شد تا تیم ها پس از قرعه کشی و شناخت حریفان درچارچوب مسابقات تک حذفی که به صورت رفت و برگشت برگزارمی شد جواز حضور درمرحله نیمه نهایی را بدست می آوردند که این مراحل تا تعیین قهرمان به همین صورت ادامه پیدا می کرد.

در آن سال تیم سپاهان فاتح لیگ برتر و ذوب آهن قهرمان جام حذفی به عنوان نمایندگان ایران در دومین دوره لیگ قهرمانان آسیا حضور داشتند. ذوب آهن درگروه A با تیم های پاختاکور، قطراسپورت و ریفای بحرین همگروه بود و سپاهان هم درگروه D می بایست برای صعود با الاتحاد عربستان، العربی کویت و نفتچی ازبکستان دیدارمی کرد.

ذوب آهن این مسابقات را با پیروزی یک برصفر درفولاد شهر آغاز کرد که امانوئول ازوکام در دقیقه 77 تک گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر رساند اما حذف ریفا باعث شد بازیهای این گروه با 3 تیم ادامه پیدا کند. این تیم اصفهانی در دومین مسابقه خود در اصفهان دریک بازی پرانتقاد مقابل قطر اسپورت به تساوی 3 بر3 دست یافت. علی طهماسبی (15)، رضا عزیزی (65) و عزیز زاده (84) درآن مسابقه برای ذوب آهن گلزنی کردند.

ورزشگاه الریان قطرمیزبان سومین مسابقه ذوب آهن بود که در نهایت بدون رد و بدل شدن گل این دیدار به پایان رسید تا تکلیف تیم صعود کننده از این گروه به بازی آخرکشیده شود. ذوب آهن برای صعود در ورزشگاه پاختاکورفقط به یک تساوی نیاز داشت اما بار دیگر ارائه یک بازی پرانتقاد ازاین تیم اصفهانی باعث شد جواز صعود به مرحله بعد به پاختاکورتقدیم شود. شکست 2 برصفر و درگیری های بعد از پایان آن مسابقه از یک سو باعث حذف ذوب آهن از گردونه این رقابتها شد و از سوی دیگر محرومیت هایی را هم برای این تیم اصفهانی به همراه داشت.

سپاهان اما با پیروزی خیره کننده 4 برصفر درگام اول برابرنفتچی نشان داد برنامه گسترده ای جهت موفقیت دراین جام دارد. کریمی و سید صالحی هر کدام 2 گل برای این تیم به ثمر رساندند. در دومین دیدارتساوی 2 بر2 درخانه العربی کویت با گل های خطیبی (17) و کریمی (79) نتیجه قابل قبولی برای این تیم به حساب می آمد که شاگردان فرهاد کاظمی آن را بدست آوردند.

پیروزی 3 بر 2 برابر الاتحاد عربستان همه را امیدوار کرد که سپاهان قطعا به مرحله بعد صعود می کند. در آن دیدارمحمود کریمی با به ثمر رساندن دوگل در دقایق 48 و 62 نقش مهمی دراین پیروزی داشت، ضمن اینکه خطیبی دردقیقه 53 گل دیگر سپاهان را به ثمر رساند. همه درشادی این پیروزی بودند که اتفاق غیرمنتظره ای رخ داد. سپاهان درچهارمین بازی خود در استادیوم پرنس عبدالله جده با نتیجه غیرمنتظره 4 بر صفر شکست خورد تا الاتحاد شانس اول صعود به مرحله بعد نامیده شود.

دو پیروزی پی درپی و با نتایج مشابه 3 بریک برابر نفتچی و العربی هم نتوانست باعث صعود سپاهان به مرحله بعد شود زیرا الاتحاد به خاطر تفاضل گل بالاتر وهمچنین کسب نتیجه بهتر در دو دیدار رفت و برگشت مقابل زرد پوشان اصفهانی به مرحله یک چهارم این مسابقات صعود کرد .

سومین دوره لیگ قهرمانان آسیا - پاس موفقترین در بین ناموفق ها

پاس سومین قهرمانان لیگ برتر و سپاهان قهرمان جام حذفی، نمایندگان ایران در این دوره ازمسابقات لیگ قهرمانان آسیا بودند که سبزپوشان تهرانی درگروه A این مسابقات با تیم های السالمیه کویت، الریان قطر و پلیس عراق هم گروه بودند و درگروه B العین، الشباب و الوحده رقیبان سپاهان درمرحله گروهی محسوب می شدند.

شاگردان مصطفی دنیزلی دراولین گام درلیگ قهرمانان آسیا، با دوگل نکونام که دردقایق 27 و 90 پنالتی به ثمر رسید موفق شدند الریان قطررا با نتیجه 2 بر یک شکست دهند. آنها در مسابقه دوم و درزمین بی طرف اردن مقابل پلیس عراق به تساوی یک بریک رضایت دادند که عیسی ترائوره در دقیقه 62 تک گل سبز پوشان را به ثمر رساند.

پیروزی قاطعانه 5 بر یک برابر سالمیه کویت نشان داد این تیم شایستگی حضور درمرحله بعد را دارد. بیاتی نیا دردقایق 65، 83 و 85، ترائوره دردقیقه 50 و نکونام در دقیقه 78 برای پاس دراین دیدارگلزنی کردند. در بازی چهارم پاس در کویت میهمان السالمیه بود که پاس آن مسابقه راهم با گل دقایق پایانی نکونام که از روی نقطه پنالتی به ثمررساند با پیروزی به پایان برد.

در حساسترین مسابقه این مرحله سبزپوشان در قطر میهمان الریان بودند. گل جاسم ولید دردقیقه 38 امیدهای این تیم قطری را برای صعود زنده کرد اما برهانی دردقیقه 71 بازی را به تساوی کشاند و ابوالقاسمپوربا گل دقیقه 80 خود زمینه ساز صعود اولین تیم ایرانی به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا شد. در بازی آخر که جنبه تشریفاتی داشت، پاس در ورزشگاه دستگردی با تک گل حسین پاشایی به پیروزی رسید و با 7 امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم و مقتدرانه به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

در این مرحله سبز پوشان پس از انجام قرعه کشی حریف تیم العین امارات شدند، تیمی که درمرحله گروهی سپاهان را حذف کرده بود. پاس دربازی رفت در امارات به تساوی با ارزش یک به یک دست یافت که برهانی تک گل سبزپوشان را در آن مسابقه به ثمررساند، ضمن اینکه نصرتی به اشتباه دروازه تیم پاس را بازکرد تا العین درخانه شکست نخورد.

دربازی برگشت و درحالیکه پاس با نتیجه 3 بریک ازحریف پیش افتاده بود با دو اشتباه جبران ناپذیر خط دفاع و دروازه بان خود در نهایت مقابل این تیم اماراتی به تساوی 3 بر3 رضایت داد تا العین درمجموع دو دیدار رفت و برگشت و به خاطر گل زده در خانه حریف راهی مرحله بعد شود.

پاس که می توانست به جایگاه بهتری دست یابد در عین ناباوری خیلی زود ازگردونه مسابقات کنار رفت تا موفق ترین تیم ایران درلیگ قهرمانان آسیا نتواند به جمع چهارتیم برتر آسیا راه یابد.

اما سپاهان که درگروه بسیارسختی قرار داشت در بازی اول درعربستان مقابل الشباب به تساوی یک بریک رسید که محمود کریمی دردقیقه 64 تک گل زرد پوشان را به ثمر رساند. دربازی دوم این تیم درخانه درحالیکه با گل دقیقه 36 بزیک از العین پیش بود روی اشتباه مدافعان خود یک گل باد آورده را به حریف تقدیم کرد تا 2 امتیاز با ارزش این مسابقه را از دست بدهد.

دربازی سوم سپاهان درسوریه با هت تریک خطیبی الوحده را با نتیجه 3 بریک شکست داد. مسابقه برگشت دوتیم که دیدار چهارم آن ها درمرحله گروهی بود با گل های خطیبی 21 (پنالتی) و بزیک 33 با نتیجه 2 برصفر به سود سپاهان به پایان رسید.

زرد پوشان دربازی پنجم با تکل گل هادی عقیلی دردقیقه 37 الشباب عربستان را شکست دادند و صدرنشین گروه شدند تا تنها با کسب یک تساوی به مرحله بعد صعود کنند.

دربازی آخرسپاهان درامارات با نتیجه 3 بر2 مغلوب العین شد تا دریک قدمی صعود، تنها حسرت صعود را به دل داشته باشد. درآن سال العین با خوش شانسی مقابل دونماینده ایران به برتری دست یافت و درنهایت به جمع چهارتیم صعود کرد.

چهارمین دوره لیگ قهرمانان آسیا - تازه واردها

دو باشگاه فولاد خوزستان قهرمان لیگ برتر و صباباتری قهرمان جام حذفی برای اولین مرتبه نماینده ایران درمسابقات آسیایی بودند. فولاد در گروه A با تیمهای القادسیه کویت، پاختاکور ازبکستان و الاتحاد سوریه همگروه بود. صباباتری دیگر نماینده ایران در گروه C با تیمهای الوحده امارات، الکرامه سوریه و الغرافه قطر همگروه شد.

فولاد خوزستان در اولین بازی نتیجه غیرقابل باوری را بدست آورد و توانست در ورزشگاه دستگردی تهران که به عنوان محل برگزاری مسابقات خود اعلام کرده بود با 6 گل القادسیه کویت را شکست دهد. رامشگر، سلیمانی، بداوی، خضیراوی، احمدی و منتظری گلهای فولاد را در این دیدار به ثمر رساندند. اما از بازی دوم به بعد فولاد دچار افت شدیدی شد. آنها پس ازتساوی بدون گل برابر الاتحاد سوریه در دمشق درمسابقه سوم در تاشکند با 2 گل مغلوب پاختاکور ازبکستان شدند.

دربازی چهارم فولاد می توانست با توجه به شرایط موجود درگروه خود با شکست پاختاکورهمچنان شانس خود را برای صعود به مرحله بعد زنده نگه دارد اما درنهایت با نتیجه 3 بریک مغلوب میهمان خود شد. باخت 2 برصفر درکویت مقابل القادسیه کمترین روزنه امید فولاد را برای صعود به دور بعد مسدود کرد تا این تیم به راحتی از گردونه مسابقات کنار برود.

دربازی آخر هم که تشریفاتی بود فولاد درتهران با نتیجه 2 بریک مغلوب الاتحاد شد تا وداع تلخی با لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد. البته جالب است بدانید القادسیه که دربازی اول با 6 گل مغلوب فولاد شده بود ازاین گروه به مرحله بعد صعود کرد.

صباباتری دیگر نماینده کشورمان در این رقابت ها، در نخستین مسابقه خود در قطر با 2 گل علی دایی موفق شد الغرافه را شکست دهد اما شاگردان ضیایی در دومین بازی در ورزشگاه خانگی خود نتیجه عجیبی بدست آوردند و با نتیجه 2 بریک مغلوب الکرامه سوریه شدند.

تساوی 2 بر2 درسومین مسابقه مقابل الوحده درتهران شانس های این تیم را برای صعود از این گروه کاهش داد اما در بازی برگشت آنها بازی خارق العاده ای را در امارات به نمایش گذاشتند و با نتیجه 4 بر 2 و با گلهای دقیقی(2 گل)، آودیچ و بختیاری زاده (هرکدام یک گل) میزبان خود را شکست دادند.

پیروزی 4 بر یک در تهران مقابل الغرافه این تیم را به صدرجدول این گروه رساند. دایی (2 گل) و آودیچ وگل محمدی (هرکدام یک گل) گلهای صباباتری را در این دیدار به ثمر رساندند.

در این بین اما صباباتری هم مثل سایرباشگاههای ایرانی که دربازی آخرشانس خود را برای صعود به مرحله بعد ازدست داده بود، با شکست یک برصفر برابر الکرامه سوریه وداع زودهنگامی با این مسابقات داشت. آنها با یک تساوی هم به مرحله بعد صعود می کردند اما به راحتی مغلوب میزبان خود شدند تا مجوز صعود به مرحله بعد را به الاتحاد بسپارند، ضمن اینکه یکی دیگر از نمایندگان شایسته ما درلیگ قهرمانان به راحتی ازگردونه مسابقات کناربرود.

پنجمین دوره لیگ قهرمانان آسیا - افتخار آفرینی سپاهان

با حذف استقلال از لیگ قهرمانان آسیا وظیفه سنگینی بر دوش تیم سپاهان قرارگرفت. آنها تنها نماینده ایران درپنجمین دوره مسابقات آسیایی بودند و باید از اعتبار فوتبال کشورمان دراین مسابقات دفاع می کردند.

این تیم اصفهانی در آن مسابقات در گروه D و با تیمهای الاتحاد سوریه، العین امارات و الشباب عربستان همگروه بود که در نخستین گام موفق شد در اصفهان با گل های سیدصالحی 20 و 30 برابر تک گل دقیقه 13 اناس ساری مقابل الاتحاد سوریه به پیروزی دست یابد.

این تیم در دومین دیدار دست به کاری بزرگ زدند و موفق شدند با گل دقیقه 83 سیدصالحی در ریاض برابر الشباب به پیروزی دست یابد. البته زردپوشان اصفهانی در سومین مسابقه خود با نتیجه 3 بر 2 مغلوب العین امارات شدند که سید صالحی(9) و عمادرضا(62) گلهای این تیم را به ثمر رساندند و وهیبی(6)، فائز(44) و اونگ فاینگ(85) برای العین گلزنی کردند.

توقف یک بر یک برابر العین در اصفهان در مسابقه چهارم شرایط سپاهان را برای صعود به مرحله بعد سخت تر کرد. در این دیدار حسین پاپی (49) برای سپاهان گلزنی کرد اما هوارمحمد با گل دقیقه 86 خود مانع از پیروزی ارزشمند شاگردان بوناچیچ شد.

پیروزی 5 بر صفر و شگفت انگیز سپاهان در بازی با الاتحاد آنهم در کشور سوریه و شکست همزمان العین برابر الشباب شانس این تیم اصفهانی را برای صعود به مرحله دوم افزایش داد. در آن مسابقه محمد نوری (40) و(55)، عماد رضا(70) و (90) و ابوالهیل (10) گلهای سپاهان را در این دیدار به ثمر رساند.

در حالیکه سپاهان به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به الشباب در صدر جدول این گروه قرار داشت، در مسابقه آخر در اصفهان میزبان این تیم عربستانی بود. در این دیدار حساس و سرنوشت ساز سپاهان با گل به خودی حسن ماز که در دقیقه 33 به ثمر رسید، موفق به شکست حریف قدرتمند خود شد تا به عنوان تیم نخست این گروه به مرحله بعدی صعود کند.

در مرحله یک چهارم نهایی تیم سپاهان ایران با قرعه ای سخت مواجه شد و می بایست برای صعود به مرحله نیمه نهایی مقابل کاوازاکی فرونتال ژاپن به پیروزی دست پیدا می کرد. در دو بازی رفت و برگشت دو تیم با نتایج مساوی بدون گل دست یافتند اما این تیم سپاهان بود که در ضربات پنالتی موفق شد با نتیجه 5 بر4 میزبان خود را شکست داده و به عنوان نخستین تیم ایرانی راهی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا شود.

در این مرحله سپاهان اصفهان می بایست به دیدار الوحده امارات برود. در دیدار رفت که در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد، سپاهان با نتیجه 3 بر یک از سد الوحده گذشت. محمود کریمی(11) و (60) و نویدکیا(84-پنالتی) گلهای سپاهان را در این دیدار به ثمر رساندند و سعید محمد در دقیقه 50 برای الشباب گلزنی کرد. تساوی بدون گل دو تیم در بازی برگشت باعث شد تیم سپاهان راهی دیدار نهایی این جام شده تا افتخار جدیدی را برای فوتبال باشگاهی ایران در آسیا رقم بزند.

البته با توجه به صعود اوراواردز ژاپن میزبان مسابقات جام باشگاه های جهان به فینال این رقابت ها، سپاهان به افتخار دیگر دست یافت و اتوماتیک وار جواز حضور در این مسابقات معتبر بین المللی را بدست آورد.

در دیدار نهایی بار دیگر سپاهان میزبان مسابقه نخست بود که در اصفهان و در کمال شایستگی برابر این تیم به تساوی یک بر یک رضایت داد. پونته (45) برای اوراواردز و محمود کریمی(47) برای سپاهان گلزنی کردند.

در بازی برگشت و در جهنم سایتامایا سپاهان با نتیجه 2 بر صفر مغلوب میزبان خود شد تا از فتح جام پنجم لیگ قهرمانان آسیا در آخرین گام بازماند. ناگای(22) و یوکی آبه(71) گلهای اوراواردز را در این دیدار به ثمر رساندند.

ششمین دوره لیگ قهرمانان آسیا - هدف قهرمانی در آسیا