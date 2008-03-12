موسوی ‌تبریزی : تحقق چشم انداز مهمترین اولویت مجلس هشتم / احزاب نقش خود را در مشارکت حداکثری ایفا کنند

حجت الاسلام سیدحسین موسوی تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مهمترین اولویت کاری مجلس هشتم اظهار داشت: مهمترین مسئله ما در حال حاضر جبران عقب افتادگی کشور از برنامه های مصوب نظام است، بنابراین مجلس هشتم باید در این زمینه کارهای اساسی انجام دهد و ایران را بر اساس سند چشم انداز 20 ساله کشور به سمت تبدیل شدن به قدرت اول منطقه هدایت کند.

دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم ابراز عقیده کرد که اگر کشور و مدیران اجرایی همین مسیری که اکنون پیموده می شود را طی کنند، ما تا 40 سال آینده نیز به اهداف خود در سند چشم انداز 20 ساله نخواهیم رسید.

رئیس خانه احزاب در ادامه درباره ترکیب مجلس هشتم نیز گفت: بنده خیلی اهل پیش بینی نیستم اما با توجه به اینکه در این انتخابات رقابت به صورت اساسی وجود ندارد، اکثریت مجلس هشتم در دست اصولگرایان خواهد بود و اصلاح طلبان به مراتب کرسی های کمتری را از آن خود خواهند کرد.

دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: توقع ما از نمایندگان مجلس هشتم، حال اکثریت با اصلاح طلبان باشد یا اصولگرایان ، این است که به مردم خدمت کنند و مشکلات آنها را مرتفع سازند تا نظام جمهوری اسلامی ایران در دنیا سربلند باشد و از فهرست کشورهای عقب افتاده خارج شویم.

موسوی تبریزی نقش احزاب و گروه های سیاسی در تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را نقشی مهم توصیف کرد اما گفت : بنده معتقدم شورای نگهبان و هیئت های اجرایی بهتر از این ها می توانستند عمل کنند و به مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق ها کمک کنند. بنده کسانی را می شناسم که علی رغم کارآمدی ردصلاحیت شده اند.

وی همچنین گفت: در انتخابات ایران همواره اینگونه بوده که در شهرهای بزرگ مردم به لیست ها رأی می دادند اما در شهرستان های کوچک و روستاها این افراد بودند که رأی مردم را کسب می کردند.