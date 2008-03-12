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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۰۵

نتایج روز نخست مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا

نتایج روز نخست مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا

مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از روز گذشته با برگزاری 10 بازی آغاز شد که طی آن تیم شباب الاردن، مدافع عنوان قهرمانی دوره گذشته، مقابل حریف یمنی متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج دیدارهای روز نخست مسابقات فوتبال جام AFC به شرح زیر است :

گروه A
* دمپو هند 3 - النصر لبنان یک
* المحرق بحرین 3 - الصور عمان 2
جدول رده بندی گروه A :
1- دمپو هند 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 2- المحرق بحرین 3 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- الصور عمان بدون امتیاز- تفاضل گل 1-، 4- النصر بدون امتیاز- تفاضل گل 2-

گروه B
* الاهلی صنعا یمن یک - الوحدات اردن یک
* الصفا لبنان یک - ایست بنگال هند صفر
جدول رده بندی گروه B :
1- الصفا لبنان 3 امتیاز، 2- الاهلی صنعا یمن یک امتیاز، 3- الوحدات اردن یک امتیاز، 4- ایست بنگال بدون امتیاز

گروه C
* شباب الاردن اردن یک - شعب حضرموت یمن یک
* النهضه عمان یک - النجمه بحرین یک
جدول رده بندی گروه C :
1- شعب حضرموت یمن یک امتیاز، 2- شباب الاردن اردن یک امتیاز، 3- النجمه بحرین یک امتیاز، 4- النهضه عمان یک امتیاز

گروه D
* چین جنوبی هنگ کنگ 2 - هوم یونایتد سنگاپور 3
* کداه مالزی یک - اس سی ویکتوری مالدیو صفر
جدول رده بندی گروه D :
1- هوم یونایتد سنگاپور 3 امتیاز، 2- کداه مالزی 3 امتیاز، 3- چین جنوبی هنگ کنگ بدون امتیاز، 4- اس سی ویکتوری بدون امتیاز

گروه E
* نیورادیانت مالدیو یک - پراک مالزی 3
* آرمد فورس سنگاپور 4 - کیتچه هنگ کنگ صفر
جدول رده بندی گروه E :
1-  آرمد فورس سنگاپور 3 امتیاز- تفاضل گل 4+، 2- پراک مالزی 2 امتیاز- تفاضل گل 2+، نیورادیانت مالدیو بدون امتیاز- تفاضل گل 2-، 4- کیتچه هنگ کنگ بدون امتیاز- تفاضل گل 4-

کد مطلب 653208

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