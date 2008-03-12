نتایج روز نخست مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج دیدارهای روز نخست مسابقات فوتبال جام AFC به شرح زیر است :

گروه A

* دمپو هند 3 - النصر لبنان یک

* المحرق بحرین 3 - الصور عمان 2

جدول رده بندی گروه A :

1- دمپو هند 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 2- المحرق بحرین 3 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- الصور عمان بدون امتیاز- تفاضل گل 1-، 4- النصر بدون امتیاز- تفاضل گل 2-

گروه B

* الاهلی صنعا یمن یک - الوحدات اردن یک

* الصفا لبنان یک - ایست بنگال هند صفر

جدول رده بندی گروه B :

1- الصفا لبنان 3 امتیاز، 2- الاهلی صنعا یمن یک امتیاز، 3- الوحدات اردن یک امتیاز، 4- ایست بنگال بدون امتیاز

گروه C

* شباب الاردن اردن یک - شعب حضرموت یمن یک

* النهضه عمان یک - النجمه بحرین یک

جدول رده بندی گروه C :

1- شعب حضرموت یمن یک امتیاز، 2- شباب الاردن اردن یک امتیاز، 3- النجمه بحرین یک امتیاز، 4- النهضه عمان یک امتیاز

گروه D

* چین جنوبی هنگ کنگ 2 - هوم یونایتد سنگاپور 3

* کداه مالزی یک - اس سی ویکتوری مالدیو صفر

جدول رده بندی گروه D :

1- هوم یونایتد سنگاپور 3 امتیاز، 2- کداه مالزی 3 امتیاز، 3- چین جنوبی هنگ کنگ بدون امتیاز، 4- اس سی ویکتوری بدون امتیاز

گروه E

* نیورادیانت مالدیو یک - پراک مالزی 3

* آرمد فورس سنگاپور 4 - کیتچه هنگ کنگ صفر

جدول رده بندی گروه E :

1- آرمد فورس سنگاپور 3 امتیاز- تفاضل گل 4+، 2- پراک مالزی 2 امتیاز- تفاضل گل 2+، نیورادیانت مالدیو بدون امتیاز- تفاضل گل 2-، 4- کیتچه هنگ کنگ بدون امتیاز- تفاضل گل 4-