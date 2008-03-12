نتایج روز نخست مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج دیدارهای روز نخست مسابقات فوتبال جام AFC به شرح زیر است :
گروه A
* دمپو هند 3 - النصر لبنان یک
* المحرق بحرین 3 - الصور عمان 2
جدول رده بندی گروه A :
1- دمپو هند 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 2- المحرق بحرین 3 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- الصور عمان بدون امتیاز- تفاضل گل 1-، 4- النصر بدون امتیاز- تفاضل گل 2-
گروه B
* الاهلی صنعا یمن یک - الوحدات اردن یک
* الصفا لبنان یک - ایست بنگال هند صفر
جدول رده بندی گروه B :
1- الصفا لبنان 3 امتیاز، 2- الاهلی صنعا یمن یک امتیاز، 3- الوحدات اردن یک امتیاز، 4- ایست بنگال بدون امتیاز
گروه C
* شباب الاردن اردن یک - شعب حضرموت یمن یک
* النهضه عمان یک - النجمه بحرین یک
جدول رده بندی گروه C :
1- شعب حضرموت یمن یک امتیاز، 2- شباب الاردن اردن یک امتیاز، 3- النجمه بحرین یک امتیاز، 4- النهضه عمان یک امتیاز
گروه D
* چین جنوبی هنگ کنگ 2 - هوم یونایتد سنگاپور 3
* کداه مالزی یک - اس سی ویکتوری مالدیو صفر
جدول رده بندی گروه D :
1- هوم یونایتد سنگاپور 3 امتیاز، 2- کداه مالزی 3 امتیاز، 3- چین جنوبی هنگ کنگ بدون امتیاز، 4- اس سی ویکتوری بدون امتیاز
گروه E
* نیورادیانت مالدیو یک - پراک مالزی 3
* آرمد فورس سنگاپور 4 - کیتچه هنگ کنگ صفر
جدول رده بندی گروه E :
1- آرمد فورس سنگاپور 3 امتیاز- تفاضل گل 4+، 2- پراک مالزی 2 امتیاز- تفاضل گل 2+، نیورادیانت مالدیو بدون امتیاز- تفاضل گل 2-، 4- کیتچه هنگ کنگ بدون امتیاز- تفاضل گل 4-
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