کلینتون در"می سی سی پی" غرق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سناتور "باراک اوباما" به لطف آرای سیاه پوستان ایالت می سی سی پی توانست در انتخابات درون حزبی این ایالت بر رقیب خود هیلاری کلینتون غلبه کند.

این پیروزی در حالی برای اوباما رقم خورد که در روزهای گذشته تنشها میان این دو نامزد شدت گرفت و حتی کلینتون به اوباما پیشنهاد داد که با قبول معاونت وی از رقابتهای ریاست جمهوری کناره گیری کند که اوباما این پیشنهاد کلینتون را مضحک خوانده بود.

با این پیروزی میزان امتیازهای اوباما به 1608 امتیاز و امتیازهای کلینتون به 1478 امتیاز رسید؛ امتیاز لازم برای پیروزی در رقایتهای درون حزبی حزب دموکرات 2025 امتیاز است.

رقابتهای درون حزبی حزب دموکرات آمریکا در تاریخ 22 آوریل در ایالت پنسیلوانیا پیگیری خواهد شد.

به گزارش مهر، پس از پایان مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که همان انتخابات درون حزبی است و هنوز باید در چند ایالت دیگر برگزار شود نوبت به مرحله دوم می رسد؛ مرحله دوم انتخاب بر اساس کنوانسیون ملی است؛ در این مرحله نتایج انتخابات درون حزبی در ایالتها بررسی می شود و هر حزب یک نامزد را برای انتخابات نهایی در نوامبر 2008(آبان 87) معرفی می کند.