ساخت حسگری مغناطیسی برای افزایش تاثیرگذاری دارو در بدن

به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری نوین گردنبندی ویژه و مجهز به آرایه ای از حسگرهای مغناطیسی است که به بیماران کمک می کند تا مصرف به موقع داروهای خود را فراموش نکنند.

این فناوری نوین به پزشکان و متخصصان این امکان را می دهد تا به بررسی چگونگی فرآیند تاثیرگذاری دارو بر بدن فرد بپردازند.

این گردنبند MagneTrace که به وسیله محققان انستیتو فناوری جورجیا در آمریکا طراحی و ساخته شده است می تواند به دقت زمان عبور قرص یا کپسولهای مغناطیسی شده از مری بیمار را نشان دهد.

در ادامه این فرآیند اطلاعات ثبت شده به تلفن هوشمند یا رایانه ارسال می شود. این سیستم همچنین می تواند به بیماران هشدار دهد که قرص یا کپسول خود را در زمان تعیین شده مصرف نکرده اند. در صورت بروز چنین شرایطی سیستم به صورت خودکار وضعیت به وجود آمده را به اطلاع پزشک متخصص و سایر بستگان وی می رساند.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، این گردنبند ویژه می تواند مانع از به وجود آمدن مشکلات حاد پزشکی برای بیماران شده و در عین حال کیفیت درمان آنها را ارتقاء دهد که نتیجه مهم آن صرفه جویی قابل توجه در هزینه های درمانی بیماران است.