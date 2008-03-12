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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۰۴

اختصاصی مهر/

دستگاهها موظف به ارسال پیامکهای خود با حروف فارسی شدند

دستگاهها موظف به ارسال پیامکهای خود با حروف فارسی شدند

براساس ایلاغیه معاون اول رئیس جمهوری، کلیه دستگاههای اجرایی ، بانکها ، نهادها و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی و شرکتهای دولتی موظف به ارسال پیامکهای خود با حروف فارسی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعت آمده است: به منظور حمایت عملی از گسترش و ترویج خط و زبان فارسی در فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال ، تعرفه پیامک فارسی وانگلیسی به شرح زیر تعیین شده است.

نرخ هر پیامک به زبان فارسی در سیم کارت دائمی ، مبلغ هشتاد و نه ریال ( دو پالس ) تعیین و از تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه اعمال می شود.

همچنین نرخ هر پیامک به حروف انگلیسی در سیم کارت دائمی ، مبلغ دویست و بیست ودو ریال ( پنج پالس ) تعیین و از تیر ماه 1387 اعمال خواهد شد.

براساس این ابلاغیه، نرخ هر پیامک در سیم کارت اعتباری ، بیست درصد بیش از سیم کارت دائمی است. البته کلیه دستگاههای اجرایی ، بانک ها ، نهادها و موسسات عمومی دولتی و  غیر دولتی و شرکتهای  دولتی موظفند پیامکهای خود را با حروف فارسی ارسال کنند.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید اقدام لازم را جهت رعایت مفاد کلی این تصویب نامه توسط اپراتورهای غیر دولتی به عمل آورد.

کد مطلب 653218

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