نتیجه دیدار با استقلال عادلانه نبود / حملات ملوان زهر لازم را نداشت

وی ادامه داد: تیم ما در زمان حمله زهر لازم را نداشت اما در کنترل و حفظ توپ در طول بازی خوب عمل کردیم. این نتیجه عادلانه برای ملوان نیست چرا که می توانستیم نتیجه ای غیر از شکست 2 برصفر را رقم بزنیم.
مربی جدید تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص تیم ملی گفت: صحبت های حضوری با علی دایی داشتم و مسئولیت تیم ملی را در کنار دیگر مربیان قبول کردم. البته در حال حاضر نمی توانم ملوان را رها کنم و براساس توافق فدراسیون فوتبال و باشگاه ملوان همزمان در هر دو تیم فعالیت خواهم کرد.
وی خوشبینانه از موفقیت تیم ملی یاد کرد و گفت: اینکه مسئولیت تیم ملی را قبول کردیم نشان می دهد که موفق خواهیم شد.
محمد احمدزاده در مورد نحوه ادامه همکاری اش با تیم فوتبال ملوان بندرانزلی گفت: قراردادم با ملوان یکساله است و در خصوص تمدید قرارداد با این تیم پس از تعیین تکلیف فدراسیون فوتبال تصمیم گیری خواهم کرد.
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