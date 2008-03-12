20 درصد از خط انتقال آب ماهدشت به پایان رسید

اصغر ریاضتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای قسمتی از این خط به طول 2000 متر با لوله های چدن داکتیل به قطر400 میلی مترازسه راه کیانمهر - بلوار ارم به سمت فرودگاه پیام به اتمام رسیده است.

وی طول کامل این خط را 10 کیلومتر ذکر کرد و افزود: به دلیل نوع بافت زمین در دشت ماهدشت، چاههای آب این شهر در معرض خطر ریزش قراردارند و علاوه بر این، آب شور از سفره دشت اشتهارد به سمت ماهدشت موجب بالا رفتن میزان شوری آب در این منطقه شده و اگر برای حل این مشکل تدبیری اندیشیده نشود، شهر ماهدشت با پدیده جمعیت گریزی مواجه می شود.

ریاضتی با اشاره به حفر و تجهیز سه حلقه در منطقه فاز 3 مهرشهر برای رفع این مشکل، اظهارداشت: یک کیلومتر از مجموع 10 کیلومتر خط مذکور با قطر 250 میلی متر مربوط به جمع آوری آب از سه حلقه چاه جدید است که به همراه پنج کیلومتر از خط 400 میلی متری در حوزه زیر پوشش شهرداری منطقه 4 مهرشهر باید اجرا شود.

وی ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک با اجرای کامل و بهره برداری از این خط، حدود 100 لیتر آب در ثانیه به مخزن شش هزار و 400 متر مکعبی ماهدشت منتقل می شود که موجب افزایش کمی و کیفی آب شرب در ماهدشت خواهد شد.

شهر ماهدشت هم اکنون دارای هشت حلقه چاه فعال، 9 هزار اشتراک و 45 هزار نفر جمعیت است.