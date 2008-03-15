ایران بدهی خود به صندوق بین المللی پول را پرداخت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بین المللی پول – مصوب 1356 - این مصوبه را تصویب کرد.

براساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ 958 میلیارد و141 میلیون و 988 هزار و 57 ریال بابت تسویه بدهی ناشی ازتعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریال اقدام کند.



وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.



