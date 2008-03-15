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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۴

ایران بدهی خود به صندوق بین المللی پول را پرداخت می کند

ایران بدهی خود به صندوق بین المللی پول را پرداخت می کند

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شد از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ 958 میلیارد و 141 میلیون و 988 هزار و 57 ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریال اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده  قانون اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بین المللی پول – مصوب 1356  - این مصوبه را تصویب کرد.

براساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ 958 میلیارد و141 میلیون و 988 هزار و 57 ریال بابت تسویه بدهی ناشی ازتعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریال اقدام کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.


 

کد مطلب 653222

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