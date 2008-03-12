راه اندازی واحد نخست نیروگاه قائن در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران ، اکبر ابریشم فروشان گفت: این نیروگاه که در 4 واحد 159 مگاواتی در حال اجرا است ، پس از اتمام ، ظرفیت تولید ، ظرفیت تولید 636 مگاوات برق را خواهد داشت.

ابریشم فروشان اضافه کرد: این نیروگاه از نوع گازی است اما درمواقع لزوم از گازوئیل به عنوان سوخت جانشین آن استفاده خواهد شد.

مدیر طرح نیروگاه قائن تصریح کرد: با توجه به مدت زمان کمی که از آغاز عملیات اجرایی این طرح می گذرد پیشرفت فیزیکی پروژه به 8 درصد رسیده است.

ابریشم فروشان این میزان پیشرفت را حاصل تلاش همه دست اندرکاران پروژه دانست واظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی وهدفگذاری صورت گرفته همه دست اندرکاران طرح درتلاشند که واحد نخست نیروگاه قائن را با ظرفیت 159 مگاوات در سال آینده وارد مدار کنند.

مدیر طرح نیروگاه گازی قائن با بیان اینکه در این طرح شرکت مپنا به عنوان پیمانکار طرح حضور دارد، خاطرنشان کرد: توربین های مورد استفاده در این طرح از نوع 2/794 است که توانایی ساخت آن در داخل کشور وجود دارد.

ابریشم فروشان از شرکت قدس نیرو به عنوان مشاور طرح یاد کرد واظهار داشت: تلاش می شود که در اجرای نیروگاه گازی قائن از حداکثر توان داخلی در تامین تجهیزات استفاده شود.

ابریشم فروشان با اشاره به این که تامین بخشی از نیاز برق منطقه و شبکه سراسری از جمله اهداف اجرای این طرح است ، افزود: با ساخت این طرح پایداری شبکه برق خراسان جنوبی افزایش خواهد یافت.

مدیر طرح نیروگاه گازی قائن در عین حال ساخت این نیروگاه را باعث افزایش زمینه های اشتغال عنوان کرد و افزود: توسعه صنعت یکی از تبعات مثبت اجرای این نیروگاه در منطقه قائن خواهد بود.