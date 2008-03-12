پخش کننده MP3 ده ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مارس 10 سال قبل برای اولین بار امکان خرید وسیله عجیبی فراهم شد که تا حد چشمگیری حجم اطلاعات مورد نیاز برای ذخیره یک آهنگ را کاهش می داد. در حقیقت این وسیله عجیب چیزی جز اولین MP3 تاریخ نبود.

این دستگاه پخش کننده، MPMan F10 نام داشت و دارای یک دیسک ثابت 32 مگابایتی بود و به قیمت 250 دلار در بازار به فروش می رسید.

ابعاد این پخش کننده که به طور خلاصه F10 نامیده می شد 91 در 70 در 5/165 میلیمتر بود و اطلاعات مربوط به آهنگها و خود دستگاه به شکل اعداد روی یک صفحه نمایشگر کوچک "ال سی دی" نشان داده می شد.

پیش از عرضه رسمی، نمونه آزمایشی این محصول نوآورانه در نمایشگاه سبیت سال 1998 به نمایش درآمده بود و به زودی با مارک EigerLabs به بازار راه یافت.

از 11 مارس 1998 به بعد، فرمت صوتی فشرده (MP3) با موفقیتهای زیادی روبه رو شد و روز به روز دنیای موسیقی را به سوی دیجیتالی شدن پیش برد.

به زودی نمونه دیگری از این دستگاه با عنوان Diamond Multimedia Rio وارد بازار شد و رقابت میان این دو منجر به کاهش چشمگیر قیمت آن شد و خیلی زود "ریو" توانست از برادر بزرگ خود یعنی MPMan F10 پیشی گیرد.

اولین نمونه MP3

به گزارش مهر، در حقیقت 11 مارس 1998 تاریخ اولین عرضه تجاری این محصول است و اولین تولد این محصول با ارسال یک پیام ایمیلی به زبان آلمانی در 14 جولای 1995 رسمیت یافت.

در آن زمان دانشمندان بخش مدارات یکپارچه موسسه "فرانهوفر" آلمان تصمیم گرفتند که از علامت Mp3 برای شناسایی فایلهای MPEG Layer-3 استفاده و با کمک این آلگوریتم، یک سیستم رمزگذاری دیجیتال را برای بازخوانی و بازتولید آهنگها ایجاد کنند.

هرچند در آنزمان فرمتهای دیگری مثل MPEG-4 AAC (فرمت متعلق به اپل) و "ویندوز مدیا آئودیو" (فرمت متعلق به مایکروسافت برای بازتولید و بازخوانی فایلهای موسیقی طراحی شدند، اما تنها Mp3 قدیمی موفق شده است حتی امروز نیز برای دوستداران موسیقی شناخته شده و محبوب باقی بماند.