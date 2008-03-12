حمایت رئیس جمهور رو به افول فرانسه از صهیونیستها/سارکوزی در لبه تاریکی

به گزارش خبرگزاری مهر، "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی عصردوشنبه به عنوان اولین سفر خود به فرانسه وارد پاریس شد و ازسوی "میشل آلیو ماری" وزیر کشور فرانسه مورد استقبال قرار گرفت.

پرز پس از ساعتی در کاخ الیزه به دیدار سارکوزی رفت و با وی درباره مسائل منطقه ای و بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداخت.سارکوزی در این دیدار بر تشکیل هرچه سریعتر دولت فلسطین تاکید و آمادگی کشورش را برای همکاری های گسترده با تل آویو اعلام کرد.

پرز در این دیدار به عنوان پیشکش یک مزرعه زیتون در جنوب تل آویو را به سارکوزی هدیه کرد.

رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد: پارامترهای حل وفصل مشکل خاورمیانه مشخص است. وی در ارتباط با تصمیم تل آویو برای از سرگیری روند شهرک سازی در مناطق کرانه باختری رود اردن،خاطرنشان کرد: من به عنوان یک دوست به شما توصیه می کنم که امنیت اسرائیل مستلزم توقف شهرک سازی است.

وی همچنین به پرز اطمینان داد که رژیم اسرائیل می تواند روی کمک های فرانسه برای انجام طرح های بزرگ حساب کند.

این سخنان در حالی بیان شد که پرز اخیرا در مصاحبه ای گفته بود: ناپلئون به کمک ما آمد و در زمان جنگ جهانی دوم، فرانسه زندگی بسیاری از یهودیان را نجات داد. پرز همچنین از کمکهای پاریس به رژیم اسرائیل برای مجهز شدن به سلاح هسته ای قدردانی کرد.

حال باید دید سارکوزی که سیاستهای خود را در 9 ماهه اخیر بر اساس مواضع رژیم اسرائیل و آمریکا ردیف کرده است، چگونه می خواهد شکست خود را در یک آزمون ساده که همان انتخابات شهرداری هاست، توجیه کند.

سیاستهای سارکوزی پس از سفر غیر رسمی به آمریکا و همچنین دیدار با سران رژیم اسرائیل، رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته است. یکی از این سیاستها، به ایران و مواضع سخت پاریس در برابر فعالیتهای هسته ای صلح آمیز تهران مربوط می شود.

ازسوی دیگر، با توجه به حضور رژیم اسرائیل در منطقه خاورمیانه، سارکوزی با سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس قرارداد احداث یک پایگاه نظامی را در سواحل خلیج فارس به امضا رساند.

سارکوزی در روزهای اخیر با حضور در مراسم مربوط به یهودیان، حمایت کامل خود را از رژیم صهیونیستی و همچنین آمریکا بیان کرد به طوری که مردم کشورش نیز در یک آزمون ساده مخالفت خود را با رفتارهای رئیس جمهوری خود ابراز داشتند.

رئیس جمهوری فرانسه که در زندگی خود نیز با مشکلات بسیاری روبرو است؛ اکنون باید برای کسب مجدد محبوبیت از دست رفته اش تلاش نماید. اکنون مردم فرانسه با افزایش 50 درصدی قیمت ها روبرو شده اند، اما باید سه سال دیگر تاوان انتخاب اشتباه خود را بدهند.

با وجود شکست سیاستهای سارکوزی در 9 ماهه اخیر ریاست جمهوری خود، اکنون که رئیس رژیم صهیونیستی به فرانسه آمده است، این رئیس جمهور بدون محبیوییت باز هم به تمجید از صهیونیستها می پردازد و با این اقدامات، قدم به قدم به سوی لبه تاریکی نزدیک می شود.