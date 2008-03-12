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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۰۰

دقایقی پیش درصدرهیئتی بلندپایه

رئیس‌جمهور برای شرکت در اجلاس سران کنفرانس اسلامی به سنگال رفت

رئیس‌جمهور برای شرکت در اجلاس سران کنفرانس اسلامی به سنگال رفت

رئیس‌جمهور اسلامی ایران دقایقی پیش به منظور شرکت در اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی در رأس هیئتی عالیرتبه تهران را به مقصد داکار، پایتخت سنگال ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد و هیئت همراه روزهای پنجشنبه و جمعه در اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی حضور می‌یابند.

رئیس‌ جمهور در این اجلاس، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را دربارة نقش و جایگاه سازمان کنفرانس اسلامی در دهه آینده و دیگر مسائل مهم جهان اسلام تشریح خواهد کرد.

اجلاس داکار با شعار «اسلام در قرن 21» برگزار می‌شود.

حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب، داوودی معاون اول رئیس جمهور و جمعی از معاونان و مشاوران و اعضای کابینه در مراسم بدرقه رسمی رئیس جمهور حضور داشتند.

رئیس جمهور را در این سفر علاوه بر منوچهر متکی، ثمره هاشمی مشاور ارشد و رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی همراهی می کنند.

احمدی نژاد پیش از ترک تهران در جمع خبرنگاران اهداف و برنامه های این سفر را تشریح کرد.

کد مطلب 653237

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