دانشگاه آزاد بخشی از انقلاب است حتی اگر عده ای نپسندند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی در جشن فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب افزود: ساخت دانشگاهی که در سراسر کشور گسترش یابد و همه جوانان بتوانند به آن راه پیدا کنند در پیش از انقلاب تنها یک رویا بود اما امروز این رویا محقق شده و آینده روشن و با شکوهی نیز پیش روی دانشگاه آزاد قرار دارد.

وی اظهار داشت: در سال 61 وقتی با حمایت های آیت الله هاشمی رفسنجانی کار در دانشگاه آزاد آغاز شد مخالفت های زیادی انجام می شد اما تجربیات پیش از انقلاب آموخته بود که چگونه برای رسیدن به هدف باید ایستادگی کرد.

رئیس دانشگاه آزاد تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی امروز با دو میلیون و 500 هزار فارغ التحصیل و یک میلیون و 300 هزار دانشجو برای رسیدن به قله های علم به سرعت در حال حرکت است. امروز نهال دانشگاه آزاد به درخت تنومندی تبدیل شده است که بادهای مخالف نمی تواند آن را تکان دهد.

جاسبی خاطرنشان کرد: باید کانون فارغ التحصیلان دانشگاه را رونق بخشید و این مجموعه را تبدیل به پشتوانه ای برای رفع مشکلات فارغ التحصیلان این دانشگاه کرد زیرا امروز فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد در ایران و تمام دنیا تحصیل و تدریس می کنند.

وی همچنین در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: وظیفه همه دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند. اگر ما رای ندهیم حق رای را به کسانی که نظری مخالف دارند واگذار می کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: باید از تمامی لیست ها و گروه های اعلام شده افرادی انتخاب شوند که برای نمایندگی مناسب تر هستند و نباید تنها به گروه ها و احزاب خاص توجه کرد.