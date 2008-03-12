گزارش سه ماهه پنتاگون درباره اوضاع عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این گزارش آمده است : با وجود کاهش سطح خشونتها در عراق که از سال 2005 چنین چیزی وجود نداشته، اما اوضاع عراق همچنان شکننده و ضعیف و گروههای مورد حمایت ایران (!) نیز همچنان یک تهدید هستند.

در این گزارش به این مسئله اشاره شده که که در وضعیت امنیتی این کشور بهبودهایی حاصل شده و اینکه رهبران عراقی برخی گامها را به سوی آشتی سیاسی برداشته اند.

در ادامه این گزارش آمده است :"با این وجود، دستاوردهای امنیتی اخیرهمچنان شکننده است و پیشرفت در طولانی مدت به توانایی عراق در پرداختن به یک سری مسائل همراه با اهداف مهم سیاسی و اقتصادی بستگی دارد."

این گزارش یک روز پس از آن منتشر شد که هشت نظامی آمریکایی در دو حمله کشته شدند. روز سه شنبه هم 44 نفر در این کشور کشته شدند. این گزارش همچنین چند هفته پیش از ارائه توصیه های پنتاگون منتشر شد؛ توصیه هایی مبنی بر اینکه آیا در کاهش شمار نظامیان آمریکایی، در ماه جولای توقفی صورت گیرد یا خیر. این پیشنهادی است که ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی درعراق آن را ارائه داده است.

در گزارش پنتاگون آمده است : افزایش شمار نظامیان آمریکایی در عراق در دوران فرماندهی پتریوس به کاهش شدید سطح خشونتها درعراق منجر شده،اما عوامل دیگر از جمله مقابله سنیها با القاعده و آتش بس اعلام شده از سوی "مقتدی صدر" روحانی شیعه نیز در این امر دخیل بوده اند.

گزارش پنتاگون می گوید که آمار تلفات ناشی از خشونتهای قومی – فرقه ای از گزارش ژوئن سال 2007 نزدیک به 90 درصد و آمارکلی کشتار غیرنظامیان و نیروهای ائتلاف هر کدام تا 70 درصد کاهش داشته است،اما همچنان نگرانیهایی وجود دارد."

بر پایه گزارش پنتاگون، القاعده و دیگر گروههای افراطی در عراق همچنان می توانند بازگردند، هر چند شکستهای قابل توجهی را متحمل شده اند. این گروهها همچنان یک تهدید مداوم را اعمال می کنند و همچنان به انجام حملات وحشیانه خود ادامه می دهند.