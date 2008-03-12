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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کاهشی در فعالیت شرکتهای هرمی مشاهده نمی‌شود

کاهشی در فعالیت شرکتهای هرمی مشاهده نمی‌شود

سرپرست سابق دادسرای قاچاق کالا و ارز گفت: طبق قانون ، مجازات فعالیت در شرکت های هرمی 6 ماه تا 3 سال حبس و رد مال است.

ترحم اسدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که شرکتهای هرمی جدید شروع به فعالیت کرده اند گفت: نمی توانیم به هیچ عنوان ادعا کنیم که فعالیت این شرکت ها کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: شرکت های جدید همان شرکت هایی هستند که پیش از این سرکوب شده اند و امروز بار دیگر در قالب شرکت های جدید آغاز به کار کرده اند.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه فرودگاههای تهران گفت: علی رغم هشدارهای بسیار در ارتباط با این شرکت ها، برخی مردم بار دیگر به سمت این شرکت ها سوق پیدا کرده اند.

وی اظهار داشت: برای فعالیت در شرکت های هرمی سه عنوان مجرمانه همچون تاسیس شرکت، قبول نمایندگی و عضو گیری که جنبه جزایی دارد تعریف شده است ، بنابراین مجازات آنان بستگی به نوع فعالیت آنان نیز دارد.

اسدیان خاطر نشان کرد: مجازاتی برای کسانی که عضو این شرکت ها می شوند تعیین نشده اما اگر برای عضو شدن دیگران مبادرت به تبلیغ کنند مجرم شناخته شده و مجازات می شوند.

کد مطلب 653240

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