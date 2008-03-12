تورنمنت آلمان در سطح مسابقات جهانی بود

هادی ساعی پس از بازگشت به تهران در مورد مسابقات تکواندو بین المللی آلمان به خبرنگار مهرگفت: انتظار چنین مسابقات سطح بالایی را نداشتیم و با تفکر اینکه در یک تورنمنت خوب اروپایی شرکت خواهیم کرد راهی هامبورگ شدیم اما حضوربیش از 53 کشور که با تیم ملی خود به آلمان آمده بودند همه از جمله ما را غافلگیر کرد.

سرگروه تیم ملی تکواندو کشورمان ادامه داد: رقابت های المپیک نزدیک است و تمام کشورها برای آمادگی بیشتر نفرات خود از هر فرصتی استفاده می کنند به همین خاطر تمام تیم های اروپایی به همراه آمریکا، کوبا، ونزوئلا، مکزیک و ... در این مسابقات حضور پیدا کرده بودند.

ساعی در خصوص استفاده از "هوگوی الکترونیکی" در این مسابقات گفت: ماه آینده رم ایتالیا میزبان رقابت های قهرمانی اروپاست و قرار است پیکارهای رم با هوگوی الکترونیکی برگزار شود به همین دلیل اتحادیه تکواندو اروپا در رقابت های آلمان این هوگوها را مورد استفاده قرار داد تا تیم های اروپایی بیشتر با آن آشنا شوند.

وی ادامه داد: استفاده از این هوگو کسب امتیاز را با مشکل مواجه کرده بود و ایراداتی داشت اما از نوع ژاپنی آن خیلی بهتر و کاملتر بود.

ساعی در مورد مسابقات خود گفت: بعد از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت تمرینات چندان مستمری را انجام ندادم با این وجود در 6 مبارزه خود در این مسابقات بازی به بازی بهتر شدم و مدال طلا را از آن خود کردم .

قهرمان تکواندو جهان در پایان گفت: حضور در این مسابقات برای من خیلی مفید بود و باعث شد میزان آمادگی و نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنم. از روز یکشنبه آینده نیز همزمان با آغاز اردوی تیم ملی در کنار سایر اعضای تیم ملی تمرینات خود را پیگیری خواهم کرد.