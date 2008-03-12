هفته پانزدهم لیگ امارات از جمعه آغاز می شود / بالا و پایین جدول به هم رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به حضور تیم های الوصل و الوحده در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا دیدارهای هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات در غیاب این دو تیم از روز جمعه آغاز خواهد شد.

در یکی از حساس ترین دیدارهای روز جمعه العین در خانه از الجزیره پذیرایی خواهد کرد. با توجه به توقف و ناکامی تیم های مدعی الشعب و الشباب در دیدارهای هفته گذشته، الجزیره به صدر جدول نزدیک تر از قبل شده است و تنها یک گام تا دستیابی به سکوی نخست جدول رده بندی فاصله دارد. برای سفید و مشکی پوشان الجزیره بازی روز جمعه مقابل العین اهمیت زیادی دارد و می تواند سکوی پرتاب این تیم به صدر جدول باشد.

آبی پوشان النصر با لوکا بوناچیچ کم کم چهره یک مدعی را به خود می گیرند و صعودشان در جدول رده بندی ادامه دارد. این تیم جمعه شب در خانه از الظفره پذیرایی خواهد کرد، حریفی که سیاوش اکبرپور را در ترکیب خود دارد و در رقابتی تنگاتنگ با تیم های انتهای جدولی برای بقا تلاش می کند.

روز شنبه هفته آینده نیز در ادامه دیدارهای هفته پانزدهم دو دیدار دیگر برگزار می شود که طی آن حتا به دیدار الشارجه می شود و الامارات نیز در خانه پذیرای الشباب است.

موقعیت الشباب صدرنشین به دنبال شکست 4 برصفر هفته گذشته مقابل الاهلی تا حدود زیادی به خطر افتاد، این تیم برای افزایش اختلاف امتیازات خود با دیگر مدعیان قهرمانی کار دشواری را پیش رو خواهد داشت. یاران مبعلی و کاظمیان در هفته پانزدهم با الامارات قعرنشین دیدار می کنند. الاماراتی که خطیبی، عنایتی و رجب زاده را در ترکیب خود دارد و با انگیزه بالا برای بقا تلاش می کند، نمی تواند حریف دست و پابسته ای برای سبزپوشان دبی باشد.

- برنامه دیدارهای هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات به شرح زیر است :

جمعه - 24/12/86

النصر - الظفره

العین - الجزیره

شنبه - 25/12/86

الامارات - الشباب

حتا - الشارجه

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات به شرح زیر است :

1- الشباب 28 امتیاز

2- الجزیره 27 امتیاز

3- الشعب 26 امتیاز

4- الاهلی 24 امتیاز

5- الشارجه 22 امتیاز

6- النصر 19 امتیاز

7- العین 18 امتیاز- تفاضل گل 3

8- الوصل 18 امتیاز- تفاضل گل 1-

9- الظفره 14 امتیاز

10- الوحده 13 امتیاز- تفاضل گل 7-

11- حتا 13 امتیاز- تفاضل گل 10-

12- الامارات 10 امتیاز