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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

حمایت وزارت نیرو از سرمایه گذاران در تولید برق از انرژی های نو

حمایت وزارت نیرو از سرمایه گذاران در تولید برق از انرژی های نو

مدیرعامل سازمان انرژی های نو کشور از تهیه طرحی در وزارت نیرو برای حمایت از سرمایه گذاران در تولید برق از انرژی های نو خبر داد.

یوسف آرمودلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح وزارت نیرو برای حمایت از تولید برق با استفاده از انرژی های نو گفت: وزارت نیرو در این راستا طرحی را در دست اجرا دارد که براساس آن، حمایت از دو دسته در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد؛ به این معنا که سرمایه گذاران برای تولید از منابع تجدید پذیر و سرمایه گذاران در ساخت مبدل های تجدید پذیر مثل توربین باد، سیستم های فتوولتائیک و یا آبگرمکن های خورشیدی مورد حمایت این طرح قرار می گیرند.

مدیرعامل سازمان انرژی های نو کشور افزود: این طرح در توانیر و معاونت انرژی وزارت نیرو در دست تهیه است تا با تصویب و اجرایی شدن آن گام موثری در راستای حمایت از تولید برق از انرژی های تجدید پذیر برداشته شود.

وی ابراز امیدواری کرد با نظر مثبت دولت و مجلس در بخش تامین اعتبار پروژه های تولید انرژی از منابع تجدید پذیر یا ارائه وامهای کم بهره و کمکهای مالی به سازندگان مبدل ها بتوان حمایتها را به شرایط مطلوبی رساند.

به گفته آرمودلی، محورهای حمایت مالی از سرمایه گذاران در زمینه انرژی های نو هنوز مشخص نیست و با اتمام مراحل تدوین طرح، پس از تصویب در وزارت نیرو و هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس ارائه خواهد شد.

کد مطلب 653243

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