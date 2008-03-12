به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "امن‌ترین جای دنیا" به کارگردانی اسماعیل فلاحپور پنجشنبه 23 اسفند ساعت 22 از شبکه اول سیما پخش می‌شود. در این فیلم کامبیز کاشفی و فرهاد قائمیان نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند.

فیلم "امن‌ترین جای دنیا" بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده و درباره یک گروه نظامی ایرانی است که باید یک نقشه عملیاتی مهمی را به دست همرزمانشان برسانند، اما آنها در محاصره عراقی گرفتار می‌شوند و …

نمایی از فیلم سینمایی "عصر جدید"

فیلم تلویزیونی "تماس"جمعه 24 اسفند ساعت 16 از شبکه اول سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی مسعود شاه‌محمدی و تهیه‌کنندگی مهناز آذین ساخته شده و آهو خردمند، لعیا زنگنه، آرش مجیدی، حمیدرضا هدایتی و مریم کاتوزی در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند. فیلم "تماس" برای نخستین بار در جشنواره فیلم کوثر به نمایش درآمد و موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه از این جشنواره شد.

داستان این فیلم درباره دختری نوجوان است که پس از جدایی پدر و مادرش به همراه مادر خود در کشور آلمان زندگی می‌کند. او که جنگ و سال‌های دفاع مقدس را تجربه نکرده، پس از مرگ ناگهانی مادرش تصمیم می‌گیرد به ایران باز گردد، اما بازگشت او به ایران با حوادث مختلف همراه است.

فیلم سینمایی "پستچی" پنجشنبه 23 اسفند ساعت 20:15 از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم آمریکایی را کوین کاستنر سال 1997 به مدت 177 دقیقه جلو دوربین برد. فیلمنامه این اثر را برایان هلگلاند و اریک رات بر مبنای رمانی نوشته دیوید برین نوشت. در فیلم "پستچی" کاستنر در کنار ویل پاتن، لارنز تیت، آلیویا ویلیامز و جیمز روسو نقش‌آفرینی کرده‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده: سال 2013، آمریکا پس از جنگی بزرگ، به صورت سرزمین ویرانی درآمده که مردم آن، گروهی، جدا از هم و بدون دولت مرکزی زندگی می‌کنند. مردی سرگردان (کاستنر) به میان آنها می‌رود و برای آنان قطعاتی از شکسپیر می‌خواند، تا اینکه غارتگرانی مشهور به "هول‌نیت‌ها"، او را دستگیر و به یک اردوی کار اجباری که توسط دیکتاتوری به نام "ژنرال بتلهم" (پاتن) ادراره می‌شود، می‌فرستند و ...

فیلم سینمایی "پستچی" بر مبنای رمانی به همین نام نوشته دیوید برین ساخته شد، اما بیشتر منتقدان نظر منفی درباره فیلم داشتند و در سایت Rottn Tomatoes فقط 10 درصد نسبت به این فیلم نظر مثبت داشتند. هزینه ساخت فیلم "پستچی" 80 میلون دلار بود، اما در آمریکا فقط 17 میلیون دلار فروخت.

فیلم سینمایی "عصر جدید" جمعه 24 اسفند در قالب برنامه صد فیلم از شبکه سه سیما پخش می‌شود. فیلم کمدی "عصر جدید" شخصیت ولگرد کوچک با بازی چاپلین برای بقا در دنیای مدرن و صنعتی مبارزه یا تلاش می‌کند از این فیلم به عنوان تفسیری درباره شرایط ناگوار مشکلات مالی بسیاری از مردم در دوران رکود اقتصادی در سال‌های 1930 یاد می‌شود. پولت گادارد، هنری برگمن، چستر کانکلین و استنلی سندفورد از دیگر بازیگران این فیلم 85 دقیقه‌ای آمریکایی هستند.

"عصر جدید" اولین فیلم کاملاً سیاسی چاپلین بود و تصویر به دور از تملق او از جامعه صنعتی باعث شد که اولین نمایش فیلم با جنجال‌هایی همراه باشد. "عصر جدید" قرار بود اولین فیلم ناطق چاپلین باشد، اما او در نهایت تصمیم گرفت فیلم خود را با قالب صامت، اما با استفاده از افکت‌های صوتی بسازد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده: "چارلی (چاپلین)، کارگری ساده و حلقه‌ای از زنجیر خط تولید کارخانه‌ای پیشرفته است. سفت کردن همیشگی تنها یک نوع پیچ، کارش را به جنون می‌کشاند و او را روانه تیمارستان می‌کند و ...

فیلم سینمایی"مشت‌زن" جمعه 24 اسفند در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی جیم شریدان با بازی دانیل دی ـ لوئیس و امیلی واتسن سا ل1997 ساخته شد و درباره یک مشت‌زن و داوطلب سابق ارتش آزادی بخش ایرلند است که پس از چند سال از زندان آزاد می‌شود.

او تصمیم می‌گیرد با راه‌اندازی یک باشگاه مشت‌زنی برای بچه‌های محله زندگی ساده‌ای در پیش بگیرد و در همین حال می‌کوشد به عشق قدیمی‌اش با بازی واتسن بپیوندد، اما انگار رهایی از گذشته برای او آسان نیست و ... این فیلم بر مبنای فیلمنامه تری جرج و شریدان به مدت 114 دقیقه ساخته شد. برایان کاکس، کن استات و جرارد مک‌سورلی از دیگر بازیگران فیلم "مشت‌زن" هستند.

نمایی از فیلم "سبیلتو به باد نده"

شریدان، فیلمساز 59 ساله ایرلندی برای سه فیلم "پای چپ من" 1990، "به نام پدر" 1993 و "در آمریکا" 2002 در مجموع شش بار نامزد اسکار بوده است. فیلم "مشت‌زن" در سطح جهانی به فروشی در حد 16 میلیون دلار دست یافت.

فیلم تلویزیونی "سبیلتو به باد نده" روز جمعه 24 اسفند ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی سعید عالم‌زاده و تهیه‌کنندگی مسعود آب‌پرور تهیه شده است. علیرضا خمسه، سپند امیر سلیمانی، رابعه اسکویی، بابک نادری، نیلوفر خرم‌نیک، پوراندخت مهیمن، نیکو خردمند، زویا امامی و عباس محبوب بازیگران فیلم تلویزیونی "سبیلتو به باد نده" هستند.

در خلاصه داستان این فیلم تلویزیونی آمده است: در خاندان سبیلیان، زدن سبیل مساوی است با شکستن قوانین و حرمت خانواده. جمشید نوه بزرگ مردان خان و مرجان قرار است به زودی با هم ازدواج کنند. با مرگ پدر مرجان، مادر مرجان شرط می‌گذارد که جمشید سبیلش را بزند و ...