کلیه سالنهای ورزشی سفر دولت به کردستان سال آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عبدالله چمن گلی در نشست مشترک روسای هیئتهای ورزشی استان کردستان با نمایندگان ورزش استان سلیماینه عراق افزود: در جریان سفر ریاست محترم جمهوری به استان کردستان ساخت 18 سالن ورزشی در استان کردستان به تصویب رسید که تمامی این سالن های در خرداد ماه سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

وی ادامه داد: با توجه به مصوبه سفر هیئت دولت به استان مقرر شده در هر شهرستان دو سالن ورزشی یکی برای آقایان و یکی برای بانوان ساخته شود که در حال حاضر تمامی این سالن ها در مراحل پایانی ساخت قرار داشته و در سه شهرستان نیز عملیات اجرایی آنها به صورت کامل به پایان رسیده است.

مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان یادآور شد: دولت نهم توجه به ورزش را در اولویت کارهای خود قرار داده و این مهم را می شود از حمایت کامل مدیران کشوری و استانی از ورزش به عینه مشاهده کرد.

وی با اشاره به پتانسیل های ورزشی در استان کردستان تصریح کرد: استان کردستان با توجه به جمعیت بسیار جوانی که دارد دارای پتانسیل های خاص ورزشی است که باید با توسعه هر چه بیشتر این امر نیرو، شور و نشاط جوانان را به شکل صحیح هدایت کرد.

چمن گلی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: توسعه ورزش در بین ملت ها علاوه بر گسترش مراودات دو جانبه امنیت و صلح پایدار را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی برگزاری رقابت های دوستانه بین تیم های ورزشی استان کردستان و سلیمانیه عراق را بسیار موفقیت آمیز خواند و اظهار امیدواری کرد: این مناسبات در سطحی گسترده تر در آینده نیز ادامه داشته باشد.

وی در پایان از حمایتهای استاندار کردستان و توجه ویژه وی به بحث ورزش در استان کردستان تقدیر کرد و گفت: امیدواریم که همه مدیران استان برای توسعه ورزش در کردستان با تربیت بدنی همکاری نمایند.