من مقصر شکست پتروشیمی هستم

مصطفی هاشمی که شب گذشته همراه تیم پتروشیمی در آخرین دیدار مرحله مقدماتی رقابت های بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا مغلوب صبا باتری شد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم من ضعیف بود و به خاطر ضعف خود متحمل شکست شد.

هاشمی که در جریان مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور، هر بار پس از بازی های ضعیف مهرام و احیانا شکست های این تیم فقط خود را عامل نوع عملکرد تیمش معرفی می کرد ، این بار هم در توجیه شکست پتروشیمی فقط به بیان همین مسئله اکتفا کرد.

وی در این خصوص گفت: نوع کار مربی تاثیر مستقیم در عملکرد تیم دارد. اگر تیم پتروشیمی در بازی دیشب شکست خورد به خاطرعملکرد ضعیف من بوده است. باید ضعف خود را بر طرف کنم تا تیم من در بازی های آینده به نتیجه برسد.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی با اشاره به عملکرد صباباتری دربازی شب گذشته تصریح کرد: بازیکنان صبا در حد واندازه های واقعی خودشان ظاهر شدند، این ما بودیم که با عملکرد ضعیف خود به پیروزی آنها کمک کردیم .

حریف امروز پتروشیمی در مرحله پلی آف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا تیم الاتحاد سوریه است.

هاشمی در خصوص این بازی خاطرنشان کرد: نتیجه قابل پیش بینی نیست باید برنامه اساسی برای برطرف کردن ضعف های پتروشیمی در نظر بگیرم در غیر این صورت در ادامه مسابقات با مشکل مواجه خواهیم شد.