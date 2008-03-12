انتخابات رقابتی است/ باید از معتقدین به نظام با سلایق مختلف استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اسدالله بادامچیان در نشست دانشجویی " پروا مکن همراه شو" در دانشگاه آزاد کرج اظهار داشت: در همه کشورهای دنیا برای سپردن مسئولیت به افراد راجع به آنها تحقیق و تفحص می شود و ایران اسلامی از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: در ایران مسئله بررسی صلاحیتها قانونمندتر از سایر نقاط دنیاست زیرا برای اینکه صلاحیت دستخوش جناح سیاسی حاکم نشود این امر به یک نهاد بی طرف همچون شورای نگهبان سپرده شده است که متشکل از فقها و افراد مورد وثوق جامعه است.

بادامچیان در پاسخ به سئوال دانشجویی در خصوص رد صلاحیت برخی کاندیداها عنوان کرد: رد صلاحیت به دو علت عدم احراز صلاحیت یا سوء پیشینه است و اغلب افرادی که رد صلاحیت شده اند همین وضعیت را داشته اند.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با اشاره به حضور جریانات مختلف در مجلس در طول هفت دوره مجلس تاکید کرد: هیچگاه جناجی که قدرت را در دست داشته نتوانسته جلوی ورود سایر جناحها را بگیرد و این نشان از مردمی بودن انتخابات و نقش تاثیرگذار آنها در نتایج نهایی در عرصه سیاست کشور است.

وی به دانشجویان توصیه کرد با تحقیق در مورد اساسنامه و نوع عملکرد احزاب و گروههای مختلف به آنها بپیوندند تا دچار سردرگمی نشوند و بتوانند اصلح ترینها را بشناسند و برگزینند.

بادامچیان با اشاره به اینکه مفهوم "اصلاحات" اساسا ارزشمند است، اظهار داشت: اصلاحات واقعی یعنی رفع فقر، تبعیض و فساد و اگر عده ای این را شعار گروه خویش کرده اند باید بررسی کرد که هدف واقعی آنها همین است؟

وی در پاسخ به سئوال دانشجویی در خصوص اعمال برخی تحریمهای علیه ایران بیان داشت: استقلال بهایی دارد اما به هیچ عنوان معنای آن انزوا نیست، استقلال یعنی زیر بار سلطله و استکبار نرفتن که کشور ما به طور دقیق این مفهوم را دنبال می کند .

بادامچیان با اشاره به بی اثر بودن قطعنامه های صادره علیه ایران گفت: در طول سالیان گذشته ایران همواره تحریم بوده اما این موضوع باعث سازندگی و خودباوری جوانان شده است.

وی حزب موتلفه را از قدیمی ترین احزاب ایران برشمرد و یادآور شد: این حزب برای معرفی خود به بیان نظرات تمام احزاب و گروههای دیگر می پردازد و همه نظرات را بدون اعمال نظر یا سانسور منعکس می کند.