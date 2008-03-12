ایجاد 2 دفتر تحقیقاتی هواپیمایی و صنایع دفاعی درمرکز رشد دانشگاه تهران

دکتر عقیل یوسفی کما در گفنگو با خبرنگار مهر، حمایت از کسب و کار شرکتهای فعال در زمینه HiTech در محیط کم ریسک را از اهداف تاسیس این مرکز ذکر کرد و افزود: به منظور تجاری سازی محصولات با سازمانها و صنایع مرتبط با زمینه های فعالیت مرکز هستند تماس برقرار کردیم و موفق شدیم با اختصاص 10 درصد از فضای مرکز دو دفتر تحقیقاتی سازمان هواپیمایی و صنایع دفاعی ایجاد کنیم. این دفاتر پروژه های مورد نیاز خود را به شرکتهای مربوط که مستقر در پارک هستند سفارش می دهند.

وی نانو، بیو،IT و هوا فضا را از اولویتهای تحقیقاتی این مرکز نام برد و اظهار داشت: فعالیتهای ما در این زمینه ها محدود نشده بلکه شرکتهایی که در زمینه هایی چون سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر، جغرافیا، توریسم و مدیریت فعالیت دارند نیز پذیرش شده اند.

یوسفی ادامه داد: در حال حاضر در این مرکز 22 شرکت مستقر شده اند که سه شرکت در زمینه های سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر و e-tourist توانستند جذب صنعت شوند و 3 شرکت دیگر در دومین جشنواره برترین های نانو به عنوان تنها مرکز رشد برتر در زمینه نانو معرفی شدند.

وی اضافه کرد: در کنار این موفقیتها، سال جاری یکی از شرکتهای مستقر در مرکز رشد علی رغم داشتن ایده محوری مناسب به دلیل سوء مدیریت قادر به ادامه فعالیت در مرکز نشد.

یوسفی ایجاد ارتباط با بنگاههای مالی و اعتباری، بانکها، صندوقها و سازمان گسترش کارآفرینی را برای اخذ وام به شرکتها را از جمله اقدامات حمایتی مرکز رشد دانست و افزود: ما از سوی دانشگاه تهران با نهادها، سازمانها و شرکتهای مربوط که به طرحهای پژوهشی و کاربردی نیاز دارند مکاتبه و طرحهای مورد نیاز آنها را برای شرکتهای نوپا دریافت می کنیم. این اقدام گذرگاه و مسیری برای این شرکتهاست تا بتوانند به پروژه ها دست یابند.

عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران بودجه های این مرکز را با توجه به گستردگی فعالیتها ناکافی دانست و افزود: در سال 86 مبلغ 100 میلیون تومان از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه به مرکز اختصاص داده شد که تاکنون 50 میلیون تومان آن محقق شده است.

وی افزود: به دلیل موفقیت مرکز در زمینه نانو، در سال 87 بودجه ای برای تحقیقات نانو به این مرکز اختصاص می یاید.

رئیس مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تاکید کرد: بودجه هایی که به مرکز اختصاص می یابد بیشتر صرف هزینه های عمرانی می شود که امیدواریم با انتقال این مرکز به ساختمان جدید در سال 87 بتوانیم با اختصاص امکانات بیشتر ظرفیت پذیری را از 22 به 50 شرکت برسانیم.

به گفته وی خوابگاه متاهلین دانشگاه تهران با تغییر کاربری به این مرکز اختصاص می یابد.

وی با بیان اینکه برای جذب شرکتهای جدید در مرکز رشد در تابستان سال آینده فراخوانی در سطح دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی منتشر می شود، خاطرنشان کرد: در طی این فراخوان قرار است 28 شرکت که پس از داوریهای تخصصی، امتیازات بالایی در زمینه ایده محوری، برنامه کسب و کار و تیم کارآفزینی کسب کنند، انتخاب و در مرکز مستقر شوند.

یوسفی با تاکید بر اینکه وزن امتیازات ذکر شده برابر است، اظهار داشت: در این دوره از پذیرش، وزن تیم کارآفرینی را افزایش داده ایم چون معتقیدیم تیمهای کارآفرین با تجربه می توانند ایده محوری خود را به محصولات تبدیل کنند.