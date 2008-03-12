مدیریت بازیکنان عامل برتری صباباتری بود

مهران شاهین طبع پس از پیروزی صباباتری مقابل پتروشیمی و صدرنشینی این تیم در گروه اول مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا به خبرنگار مهر گفت: بازی را کاملا مسلط آغاز کردیم طوری که توانستیم بانتیجه 10 بر صفر از حریف خود سبقت بگیریم اما متاسفانه از اواسط نیمه نخست بازیکنان تمرکز تیمی خود را از دست دادند.

وی افزود: همین مسئله باعث نزدیک شدن اختلاف امتیاز و رقابت بین دو تیم شد که کار ما را برای کسب پیروزی سخت تر کرد.

سرمربی تیم بسکتبال صبا باتری با بیان اینکه فاکتور دفاع عامل برتری این تیم در نیمه دوم دیدار با پتروشیمی بود ، تصریح کرد: دفاع خوب بازیکنان سیستم حمله حریف را تا حد زیادی از کار انداخته بود طوری که به سختی از حملات خود موفق به کسب امتیاز شدند. از طرفی سرعت تیمی بازیکنان صبا هم کمک بزرگی به پیروزی ما کرد.

شاهین طبع با اشاره به نحوه قضاوت در دیدار شب گذشته خاطرنشان کرد: هیچ اعتراضی به کار داوران این مسابقات وارد نیست، فکر می کنم آنها با حداقل اشتباه دیدار دیشب را قضاوت کردند.