آسپرین خطر ابتلا به سرطان سینه را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان بیمارستان "گای" لندن که نتایج 27 سال تحقیقات خود را در تازه ترین شماره International Journal of Clinical Practice منتشر کرده اند، نشان دادند که داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (Fans) مثل آسپرین می توانند خطر ابتلا به سرطان سینه را تا 20 درصد کاهش دهند.

به گفته این دانشمندان داروهای "فانس" می توانند نه تنها در پیشگیری از سرطان سینه نقش مهمی ایفا کنند، بلکه می توانند به عنوان درمان برای زنانی که این نوع تومور را توسعه داده اند، در کنار داروهای هورمونی مورد استفاده قرار گیرند.

این محققان در 21 تحقیق که روی 37 هزار زن از سال 1980 تا 2007 انجام دادند به متدها و نتایج مختلفی در این خصوص دست یافتند.

دانشمندان انگلیسی دراین باره توضیح دادند: "بعضی از این بررسیها ارتباطی را میان استفاده از داروهای "فانس" و کاهش سرطان سینه نشان نمی داد در حالی که تحقیقات جدیدتر نشان می دهند که تنها آسپرین می تواند یک کاهش 20 درصدی خطر ابتلا را نشان دهد."