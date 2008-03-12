موافقت فدراسیون جهانی دوومیدانی با تابعیت ایرانی لیلا رجبی

عیدی علیجانی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این خبر گفت: در کنگره جهانی دوومیدانی در والنسیا اسپانیا با مسئولین فدراسیون جهانی و فدراسیون دوومیدانی بلاروس مذاکراتی داشتیم که در نهایت قرار شد تا قبول تابعیت وی از سه سال به یک سال تغییر کند که مورد قبول واقع شد ولی در این صورت وی به مسابقات المپیک پکن نمی رسید.

وی ادامه داد: طبق قوانین فدراسیون بین المللی دوومیدانی هر چند دو کشور نیز با تغییر تابعیت یک دونده موافقت کنند حداقل باید یک سال از زمان صدور پاسپورت آن ورزشکار در کشور جدیدش بگذرد تا بتواند در مسابقات داخلی و خارجی شرکت کند اما روز گذشته با رایزنی های مجددی که انجام دادیم طی نمابری از سوی فدراسیون جهانی با تابعیت قطعی این پرتابگر به ایران موافقت شد.

علیجانی افزود: با حل شدن مشکل تابعیت این پرتابگر اهل بلاروس وی از همین امروز هم می تواند به عنوان یک ایرانی در مسابقات داخلی و خارجی به نام ایران شرکت کند. وی اولین مسابقه رسمی خود را سال آینده در لیگ پیش رو خواهد داشت.

وی تصریح کرد: شرایط لیلا رجبی برای کسب سهمیه المپیک مطلوب بوده و قطعا وی می تواند ورودی پکن را دریافت کند. در صورت محقق شدن این موضوع دوومیدانی ایران برای اولین بار در بخش بانوان یک نماینده در المپیک خواهد داشت.

تاتسیاناچانکا ورزشکار 24 ساله اهل بلاروس اواسط تابستان سال جاری با ازدواج با پیمان رجبی یکی از دوندگان کشورمان به تابعیت ایران در آمد. این پرتابگر وزنه رکورد 18 متر و 13 را در کارنامه خود دارد و قطعا می تواند با تمرین مناسب به رکورد ورودی المپیک پکن یعنی 17 متر و 20 سانت برسد.