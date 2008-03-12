هیئتهای ورزشی کردستان رتبه 17 کشوری را در اختیار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فرهنگ مکتبداری در نشست مشترک روسای هیئتهای ورزشی استان کردستان با نمایندگان ورزش سلیمانیه عراق اظهار داشت: در حال حاضر رتبه هیئت های ورزشی استان کردستان در سطح کشوری هفدهم است که این جایگاه به هیچ وجه شایسته ورزش استان کردستان نیست.

وی ادامه داد: کل هیئتهایی که در حال حاضر در رده آقایان فعالیت می کنند 46 هیئت است و به هیمن اندازه نیز در بخش بانوان فعالیت دارند.

معاون ورزش اداره کل تربیت بدنی استان کردستان تصریح کرد: بعضی از هیئتهای ورزشی از جمله هیئتهای کشتی، تنیس روی میز و قایقرانی رتبه زیر 10 دارند و در سال جاری موفقیت های خوبی را برای ورزش استان کردستان رقم زده اند.

مکتبداری با اشاره به تعداد ملی پوشان استان کردستان در رشته های مختلف ورزشی افزود: در حال حاضر 35 نفر در اردوهای تیم های ملی کشور در رشته های مختلف ورزشی حضور دارند و 12 نفر از آنها عضو تیم های ملی هستند.

وی ادامه داد: در سال جاری ورزشکاران کردستان بیش از 330 قهرمانی ملی را برای ورزش استان کردستان کسب کرده اند که در مقایسه با سال گذشته از رشد بسیار خوبی برخوردار است.

در این نشست کلیه روسای هیئت های ورزشی استان کردستان، معاون برنامه ریزی استاندار کردستان و جمعی از روسای هیئت های ورزشی استان سلیمانیه عراق نیز حضور داشتند.