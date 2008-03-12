به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "مارها در هواپیما" 28 اسفند ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم 105 دقیقه‌ای آمریکایی را دیوید ر. الیس سال 2006 با باز ساموئل ل. جکسن، نیتان فیلیپس، بایرون لوسن، جولیانا مارگولیس و فلکس الکساندر جلو دوربین برد. فیلمنامه را جان هفرنان و سباستیان گوتیرس بر اساس داستانی از دیوید دالساندرو و هفرنان نوشتند.

در خلاصه داستان "مارها در هواپیما" آمده: نویل فلینی مامور FBI‌ مشغول کاری شده که ماموریتی عادی به نظر می‌رسد: محافظت از شان جونز، یکی از موج‌سواران اهل هاوایی که قرار است به کالیفرنیا پرواز کند و در آنجا در یک محاکمه پرسر و صدا جنایی علیه ادی کیم گنگستر شهادت دهد که شان او را موقع کشتن یکی از زیردست‌هایش دیده است و ...

این فیلم که از مدت‌ها قبل از اکران تبلیغات زیادی برای آن شده بود، اوت سال 2006 نمایش داده شد و با اینکه انتظار می‌رفت هفته اول 20 تا 30 میلیون دلار بفروشد، فقط 15 میلیون دلار فروخت و در نهایت در آمریکا 34 میلیون دلار و در سطح جهان 28 میلیون دلار فروش داشت. فیلم سینمایی "مارها در هواپیما" با بودجه 33 میلیون دلاری ساخته شد.

نمایی از فیلم "درست مثل بهشت"

فیلم سینمایی "درست مثل بهشت" 29 اسفند ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم آمریکایی را مارک واترز سال 2005 به مدت 95 دقیقه جلو دوربین برد. فیلمنامه این اثر را پیتر تولان و لسلی دیکسن بر مبنای رمانی از مارک لوی نوشت. در "درست مثل بهشت" ریس ویترسپون، مارک روفالو، دانل لوگ، دایانا اسپایبی و بن شنکمن نقش‌آفرینی کرده‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده: الیزابت رزیدنت پرکار و فداکار پس از 20 ساعت کار در بیمارستان عازم خانه است که پشت فرمان خودرو خوابش می‌برد و به شدت تصادف می‌کند و به اغما می‌رود. چند هفته بعد، مردی به نام دیوید آپارتمان الیزابت را اجاره می‌کند، ولی بلافاصله متوجه می‌شود روح الیزابت در خانه است و ...

فیلم سینمایی "درست مثل بهشت" با بودجه 58 میلیون دلاری ساخته شد و 102 میلیون دلار در سطح جهان فروخت. واکنش منتقدان نسبت به فیلم متفاوت بود، هر چند تعدادی از منتقدان سرشناس مانند راجر ابرت و ای. او. اسکات نقد مثبت برای این فیلم نوشتند.

تریلر حادثه‌ای "افشاگر" محصول سال 2004 هشتم فروردین ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. نام اصلی فیلم "مبارز" است و به کارگردانی برایان گورز و بر مبنای فیلمنامه نیک آنجلو و با نقش‌آفرینی اندرو مک‌کارتی، مایکل یورک، ریچارد تایسن، آنا آلوارز و بو درک به مدت 100 دقیقه ساخته شد.

در خلاصه داستان "افشاگر" آمده: خبرنگاری به نام رابینسن به همراه همسرش ورونیکا باری در شبکه هفت اسپانیا کار می‌کنند. آنها در جریان سوء قصد علیه رئیس شرکت ارتباطی نوا قرار می‌گیرند. نوار این سوء قصد که منجر به قتل شده توسط خبرنگار جلسه کارلوس به هنگام فرار و کشته شدن به دست رابینسن می‌رسد و از او می‌خواهد که حقایق را افشا کند.

فیلم سینمایی "اردوی روزانه بابا" با نام اصلی "مهد کودک بابا" 11 فروردین ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم به مدت 93 دقیقه به کارگردانی فرد سویج با بازی کوبا گودینگ‌جونیر امسال در پنج رشته نامزد دریافت جوایز تمشک طلایی بدترین فیلم سال بود که در بخش بدترین دنباله جایزه گرفت.

کمدی "اردوی روزانه بابا" با بودجه 76 میلیون دلاری ساخته شد، اما فقط 18 میلیون دلار فروخت. پل ری، لاکلین مانرو و ریچارد گنت از دیگر بازیگران این فیلم آمریکایی هستند که در خلاصه داستان آن آمده: فصل تابستان است و مهد کودکی که چارلی و شریکش فیل رایرسن مدیریت آن را به عهده دارند تا آغاز سال تحصیلی تازه تعطیل خواهد بود...