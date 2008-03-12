به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام پزشکی در بیانیه ای اعلام کرد: با عنایت به وظایف خطیر مجلس شورای اسلامی در حفظ، تامین و ارتقای سطح سلامت جامعه و با توجه به تاثیر بسزای حضور کارشناسان و دست اندرکاران این حوزه در مرکز سیاستگذاری و تصمیم گیری کلان کشور در راستای تبیین صحیح نیازها و مشکلات، تدوین راهکارهای مناسب و کارشناسی واولویت یافتن سلامت به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان و ابتدایی ترین پیش نیاز رشد و توسعه کشور، این سازمان حضور پر رنگ اعضای جامعه پزشکی و کارشناسان درد آشنای حوزه سلامت را در میان کاندیداهای نمایندگی هشتمین دوره مجلس فرصتی مغتنم شمرده از عموم هم میهنان و خانواده پزشکی در سراسر کشور دعوت می نماید تا با انتخابی هوشمندانه راه را برای تداوم و تسریع روند توسعه وپیشرفت کشور و ارتقای سطح رفاه وسلامت افراد جامعه هموار سازیم.

خانه کشاورز هم تاکید کرد: این قشر پویا، پرتلاش و تولید کننده و پاسداران امنیت غذایی به نمایندگی از سوی کشاورزان عزیز سراسر کشور، از مردم شریف ایران می خواهد دوشادوش آحاد مردم ضمن شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به انتخاب افراد متخصص وآگاه به مسائل روز جهان و به ویژه متعهد به منافع ملی کشور اقدام نمایند.

همچنین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به همین مناسبت در بیانیه ای آورده است: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم همه هموطنان را به اهتمام جدی نسبت به این دوره از انتخابات دعوت می کند و از همگان انتظار دارد با حضور پرشکوه خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی حماسه ای بی نظیر بیافرینند به گونه ای که در کنار تحول و جهش علمی و فناوری کشور در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تهدیدهای دشمنان و بدخواهان راخنثی کرده وقدرت چانه زنی مسئولان نظام را در برخورد با قدرتهای جهانی بالا ببرند.

در بیانیه جامعه اسلامی کارگران به همین مناسبت آمده است: در 24 اسفند همه باید به وظیفه شرعی و ملی خویش عمل کرده و یک بار دیگر به دنیا اعلام کنند که ما تا آخر ایستاده ایم وملتی زنده وشاداب ومستقل هستیم.

مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی نیز در بیانیه خود به مناسبت انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی آورده است: هم اکنون که در سال اتحاد ملی وانسجام اسلامی قرار داریم لازم است همه اقشار ملت اتحاد و انسجام خود را حفظ نموده و با رفاقت در این امتحان الهی شرکت نمایند و لذا شایسته است همه کاندیداها وطرفداران آنها ضمن رعایت قانون انتخابات اخلاق اسلامی را نصب العین خود قرار داده واز تخریب رقبا و بد اخلاقی های انتخاباتی که موجب تعضیف وحدت وهمدلی ملت می شود خودداری نمایند.

کمیته ملی المپیک نیز در اطلاعیه ای ملت شریف ایران را برای شرکت در انتخابات 24 اسفند مجلس شورای اسلامی فرا خواند.