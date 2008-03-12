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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۱۸

اشتوتگارت در زمین کوتبوس پیروز شد

اشتوتگارت در زمین کوتبوس پیروز شد

تیم فوتبال اشتوتگارت دیشب در تنها دیدار عقب افتاده از هفته بیست و دوم رقابت های بوندس لیگا با یک گل مقابل انرگی کوتبوس به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، اشتوتگارت با تک گل فرناندو خوزه میرا در دقیقه 30 موفق شد در زمین تیم ته جدولی کوتبوس به برتری برسد.

اشتوتگارت با این پیروزی با 37 امتیاز به رده ششم جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا صعود کرد و می تواند این بخت را برای خود متصور باشد که در رقابت های یوفای سال آینده به میدان برود.

بایرن مونیخ در پایان هفته بیست و سوم رقابت های بوندس لیگا با 50 امتیاز صدرنشین بلامنازع رقابت های فصل جاری است و تیم های وردربرمن و هامبورگ با 43 و 42  امتیاز، در رده های دوم و سوم قرار دارند.

کد مطلب 653267

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