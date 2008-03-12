اشتوتگارت در زمین کوتبوس پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اشتوتگارت با تک گل فرناندو خوزه میرا در دقیقه 30 موفق شد در زمین تیم ته جدولی کوتبوس به برتری برسد.

اشتوتگارت با این پیروزی با 37 امتیاز به رده ششم جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا صعود کرد و می تواند این بخت را برای خود متصور باشد که در رقابت های یوفای سال آینده به میدان برود.

بایرن مونیخ در پایان هفته بیست و سوم رقابت های بوندس لیگا با 50 امتیاز صدرنشین بلامنازع رقابت های فصل جاری است و تیم های وردربرمن و هامبورگ با 43 و 42 امتیاز، در رده های دوم و سوم قرار دارند.