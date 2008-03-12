زندانیان مواد مخدر هم به مرخصی نوروز می روند

محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای زندانیان مالی شرایط و تسهیلات بیشتری فراهم شده تا در مدت زمان مرخصی برای جلب رضایت شکات خود اقدام کنند.

وی همچنین از تمدید مرخصی برخی زندانیان که در حال حاضر در مرخصی بسر می برند خبر داد و گفت: تمامی این زندانیان دارای جرایم مالی هستند.

معاون دادستان در امور زندانها تصریح کرد: برخی زندانیان آزاد شده در ایام تعطیلات ، موظف هستند روزانه خود را به کلانتری محل سکونت معرفی کنند.

سالارکیا ، با توجه به نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال ضمن هشدار به تولید و توزیع کنندگان مواد محترقه غیر مجاز، گفت: مردم اطمینان داشته باشند که دستگاه قضائی قاطعانه با تولید کنندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه غیر مجاز برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که این افراد متخلف با جان و سلامتی مردم بازی کنند.