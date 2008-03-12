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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۲۴

سومین جلسه سیاستگذاری فدراسیون کاراته برگزار شد

حضور یک نماینده از سبکهای تحت پوشش در شورای داوری و ایجاد رشته کاراته در دانشگاهها از مهمترین مسائل مطرحه شده در سومین جلسه شورای سیاستگذاری فدراسیون کاراته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه سیاستگذاری فدراسیون کاراته عصر روز سه شنبه درغیاب رئیس و دبیر فدراسیون به ریاست محمود رشیدی نایب رئیس فدراسیون کاراته تشکیل جلسه داد که در پی آن احمد شقاقی مشاورعالی فدراسیون پیشنهاد حضور یک نماینده از سبکها در کمیته داوران را مطرح کرد که مقرر شد در این مورد بررسی بیشتر صورت گیرد.

تشکیل کارگروهی از متخصصان بدنسازی برای همسان سازی سیستم بدنسازی در تیم های ملی کاراته، آسیب شناسی قضاوت داوران در مسابقات و ایجاد رشته کاراته به عنوان یک رشته تحصیلی در دانشگاه ها از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود. ضمن اینکه مقرر شد جلسات مشترک و جداگانه ای با حضور مسئولان برگزاری مسابقات لیگ و قهرمانی کشور و همچنین کمیته داوران با هدف بررسی و رفع مشکلات برگزار شود.

کد مطلب 653272

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