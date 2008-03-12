قهرمانی زود هنگام فولاد سپاهان / بهبهان و کرمانشاه به دسته یک سقوط کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور شب گذشته با برگزاری 5 دیدار دنبال شد که در نهایت تیم فولاد سپاهان با کسب 31 امتیاز از 17 بازی در فاصله یک هفته مانده تا پایان رقابت ها به عنوان قهرمانی بیستمین دوره مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور دست یافت. در جدول رده بندی پس از این تیم اصفهانی، تیم پارس جنوبی با 27 امتیاز دوم است و دو تیم صنعت مس و شهرداری کرمان نیز هر کدام با 26 امتیاز و به حکم تفاضل گل در رده های سوم و چهارم قرار دارند.

همچنین در جدول رده بندی تیم دانشگاه آزاد با 19 امتیاز پنجم است و تربیت یزد با 10 امتیاز و هپکو اراک با 9 امتیاز رده های هفتم و هشتم را در اختیار دارند. در پایان دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر دو تیم تربیت بدنی بهبهان با 7 امتیاز و کارگران کرمانشاه بدون کسب امتیاز با قرار گرفتن در رده نهم ودهم جدول رده بندی به مسابقات لیگ دسته یک سقوط کردند.

هفته آینده در چارچوب رقابتهای هفته هجدهم و پایانی لیگ برتر 5 دیدار انجام می شود که سه تیم پارس جنوبی، صنعت مس و شهرداری کرمان برای کسب مقام دوم و دریافت مجوز حضور در جام باشگاه های آسیا دیدارهای سختی را پیش رو دارند.

در هفته هفدهم مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور که شب گذشته برگزار شد تیم تربیت یزد با نتیجه 35 بر25 کارگران کرمانشاه را شکست داد، هپکو اراک با نتیجه 33 بر26 از سد تربیت بدنی بهبهان گذشت، شهرداری کرمان در حساس ترین دیدارهفته با نتیجه 37 بر26 تیم پارس جنوبی تیم دوم لیگ را شکست داد، فولاد نوین سپاهان اصفهان نیز 23 بر31 از میهمان خود مس کرمان شکست خورد و در آخرین دیدار هفته نیز دانشگاه آزاد با نتیجه 31 بر29 تیم فولاد سپاهان اصفهان را شکست داد اما نتوانست با این پیروزی از رده پنجم جدول صعود کند .

هفته هجدهم و پایانی بیستمین دوره مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور طی روزهای ابتدایی هفته آینده با برگزار خواهد شد.